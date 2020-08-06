На календаре последний месяц лета, поэтому не удивительно, что все спешат в свои долгожданные отпуска. Знаменитости и политики - не исключение.

В этом году карта путешествий ограничена несколькими странами - сейчас это Хорватия и Турция, которые беспрепятственно принимают туристов в условиях пандемии коронавируса.

Хорватия

Депутат Илья Кива (ОПЗЖ) в этом году предпочитает отдыхать на Адриатическом море. В распоряжении "Страны" оказались снимки, на которых Кива несет свою маленькую дочь на один из хорватских пляжей.

Илья Кива идет на пляж в Хорватии, фото: "Страна"

"Ребята, я нахожусь в законном своем отпуске в стране Хорватия, где укрепляю свое богатырское здоровье, соблюдаю режим, правила поведения и мораль. Готовлюсь к местным осенним выборам, где будем побеждать. Честь имею. Не скучайте там без меня", - сказал нам Кива.

В Хорватии уже успел побывать и Андрей Ваврыш, основатель компании SAGA Development и давний друг Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента.

Андрей Ваврыш на отдыхе, фото: facebook.com

Он путешествовал по стране, посещал города и пляжи. Делился своими впечатлениями и фотографии в социальных сетях. На сей раз Ваврыш, который консультирует команду Зе по развитию Киева, отдыхал без своего близкого друга, хотя в прошлом году они вместе дважды ездили в отпуск.

Турция

Концентрация украинцев в этом году именно в Турции. Здесь отдыхают и ВИПы, в их числе и Андрей Богдан. Экс-глава Офиса президента засветился в городе Бодрум, а конкретнее на пляже пятизвездочного отеля Lujo с питанием по системе "все включено".

Андрей Богдан в Турции

Интересно, что именно этот отель выбрал для своего семейного отдыха в прошлом году президент Владимир Зеленский.

Lujo Hotel открылся два года назад и находится на закрытой территории в живописной бухте с видом на горы, с максимальной приватностью. В его строительство вложили $170 000 000, владелец - турок Серхат Кочкар, хозяин туроператора Anex Tour.

Кстати, в конце июня мы встретили Богдана в Одессе, в курортном районе Аркадия возле киосков. Ближе к полуночи юрист решил подкрепиться и долго выбирал, что ему взять. В итоге остановился на ведерке попкорна.

Андрей Богдан покупает попкорн, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Мы уже писали, что корреспонденты "Страны" повстречали сразу двух украинских знаменитостей в Белеке, популярном турецком курорте. Так, Николай Тищенко, ресторатор и нардеп от "Слуги народа" был замечен в отеле Club Prive by Rixos на побережье Средиземного моря. Он отдыхал с супругой Аллой и их сыном Давидом.

Николай Тищенко в "Риксосе", фото: "Страна"

В этой же элитной гостинице остановилась Ирина Билык, народная артистка Украины. Она прилетела в Турцию с младшим сыном Табризом. Чтобы развлечь мальчика, певица отправилась в турецкий Диснейленд - The Land of Legends. Это парк развлечений с аттракционами, водными горками, шоу дельфинов и зверинцем.

Ирина Билык в Турции, фото: instagram.com

Кстати, по возвращению, Билык уже успела побывать на юбилее у коллеги по сцене Натальи Могилевской, которой исполнилось 45 лет.

В отеле "Риксос", но на другом курорте отдыхают телеведущая Катя Осадчая с мужем актером Юрием Горбуновым. Звездная семья купается и загорает в Кемере. Вместе с родителями полетел сын Иван, а чуть позже присоединился Илья, сын Осадчей от первого брака.

Осадчая и Горбунов в Кемере, фото: instagram.com

По словам Осадчей, обычно они с Горбуновым во время отдыха превращаются в аниматоров для своего сына. "Но за что люблю Турцию – здесь родителям намного легче", – отметила она.

Украинская поп-звезда Джамала тоже выбрала Турцию. Она отдыхает вместе со своим мужем Сеит-Бекиром и двумя сыновьями (старшим Эмир Рахманом и новорожденным Селим-Гираем). Артистка с удовольствием рассказывает об отпуске подписчикам своего фотоблога Instagram.

"Мы решились. Отпуск. Долгожданный! По-особому выстраданный. Да, мы сумасшедшие! Отправились в путешествие с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы, полные любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережья Мармариса", - пишет Джамала.

Джамала с семьей на море, фото: instagram.com

А еще исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в воде, держа в руках своего полуторамесячного сына Селима-Гирая.

Джамала с маленьким сыном, фото: instagram.com

Украина

Самым популярным украинским курортом в этом году остается Одесса. Сейчас там отдыхает украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая воспитывает сына Рому от беглого нардепа Александра Онищенко.

Анна Ризатдинова в Одессе, фото: instagram.com

Она призналась в социальных сетях, что впервые посетила Южную Пальмиру.

"Не поверите , но я первый раз загораю в Одессе. Раньше, максимум была на соревнованиях и мастер-классах. Пришло время для кайфа", - написала она.

Около года назад спортсменка пожаловалась, что журналисты в последнее время упоминают о ней только в связке с нардепом Александром Онищенко. Тем более, они уже не вместе, а ее все еще называют его "женой".

Напомним, 12 ноября 2017-го Анна Ризатдинова, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде в Рио впервые стала мамой. Долго ходили слухи, что отец – беглый народный депутат Александр Онищенко. Чуть позже в эксклюзивном комментарии "Стране" Онищенко признался, что ребенок действительно его и он счастлив снова стать папой (помимо Романа у него есть двое детей: дочь Диана и сын Александр).

Также Александр Онищенко заверил нас, что он холост и не женился на Ризатдиновой.

"С удивлением прочел о себе в "Википедии", что я женатый человек, и очень удивился. Это не так, официально я ни с кем не расписан. Могу паспорт показать", – заявил нам Онищенко.