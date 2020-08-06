Недавно Андрей Таран, глава Министерства обороны Украины подал сведения о существенных изменениях в его налоговой декларации. Так, руководитель оборонного ведомства указал, что получил 1 080 000 грн от отчуждения своей недвижимости.

"Страна" выяснила, что же из своего имущества продал министр.

Оказалось, военный получил миллион за участок на Киевском водохранилище, неподалеку Вышгорода. Силовик указал покупателем некую Зою Дмитриевну Губенко. Мы получили выписку из реестра недвижимости, в которой значится, что женщина приобрела 12 соток в поселке Старые Петровцы (то есть по 90 тысяч гривен или же примерно 3,3 тысячи долларов за сотку).

Земля с такой площадью значится и в декларации Тарана за прошлый год. Там указано, что участком он владел с 2007 года, а переоформил на нового собственника в начале июля 2020 года.

Судя по кадастровому номеру, земельный надел находится на окраине села в сосновом лесу. До пляжа на Киевском море 250 метров или 5 минут ходьбы. Если верить снимкам со спутника, на территории много деревьев и почти нет построек, лишь что-то похожее на летний домик.

Участок находится на закрытой территории кооператива "Мираж", в народе эту местность называют "генеральские дачи", так как многие жильцы имеют высокие чины в украинской армии. На входе шлагбаум, будка охраны, камеры видеонаблюдения.

В каждом доме есть доступ к системе безопасности и слежения. Жильцы закрытого городка имеют собственный пляж с детской площадкой и спортивными тренажерами.

Интересно, что поселок находится рядом с каскадом озер, которые также называются генеральскими.

Стоит отметит, что Андрей Таран продал землю по рыночной цене. Прямо по соседству выставлен на продажу такой же по площади участок за 990 0000 грн.

Помимо этого, у руководителя Минобороны по документам есть квартира в Киеве (100 кв. м) и 10 соток в селе Дмитровка (Киево-Святошинский район), что записаны на супругу Викторию Таран.

Напомним, ранее "Страна" показала поместье Виталия Кличко на Киевском море с высоты птичьего полета.