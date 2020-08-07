Верховная Рада закрыта, народные депутаты разъехались на каникулы официально до первого сентября. Но спикер парламента Дмитрий Разумков работает в комитетах и предполагает, что могут быть внеочередные заседания в августе. "Я пока что не собираюсь в отпуск, буду работать, может возьму несколько дней. Ехать за границу пока не планирую", - сказал председатель Рады во время итоговой пресс-конференции в июле.

А на днях, во время общения с прессой в Харькове добавил, что больше любит море чем горы, и если выберется куда-то, то это будет Одесса, Николаев или Херсон. А пока он довольствуется велопоездками на выходных, если выпадает свободная минутка.



Благо, в собственности у Разумкова два частных дома с прекрасными условиями для отдыха.

Корреспонденты "Страны" первым делом побывали в селе Софиевская Борщаговка (на окраине столицы), где находится особняк почти на 500 кв.м. В своей налоговой декларации за 2019 год Разумков указывает, что проживает именно тут.

При этом ранее он жил в дуплексе (дом на две семьи) в селе Здоровка (40 км от Киева).

Свежий ремонт и камеры видеонаблюдения

Искусственная неровность для принудительного снижения скорости на дороге и пост охраны, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Дом спикера находится на центральной оживленной улице, которая начинается прямо от Окружной дороги. Многоэтажные жилые комплексы соседствуют с частными особнячками. В округе мало деревьев, зато развитая инфраструктура: супермаркеты, спортзалы, салоны красоты в пешей доступности. Рядом ведется стройка и рабочие не прочь рассказать о ВИП-жильце голубого домика с башенкой.

"Раньше фасады были желтые, но полгода назад цвет обновили, да и крышу перестелили, - говорят соседи политика. – Поставили будку для охраны тогда же, но дежурить там недавно стали. А на пару недель назад постелили "лежачих полицейских" возле его калитки, чтобы водители не гоняли мимо".

Особняк сменил цвет и форму башенки на крыше, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

И правда, судя по снимкам Google maps, особняк был совершенно другого цвета. Видать, к переезду Разумкова - освежили наружные стены и усилили меры безопасности. На столбах рядом с домом мы увидели камеры видеонаблюдения. А когда к забору подъезжала незнакомая машина, то выходил мужчина средних лет, похожий на сторожа, чтоб поинтересоваться куда направляется авто.

По документам, двухэтажный особняк 492 квадратных метра и стоил на момент покупки около 3 000 000 грн. Еще почти 650 000 гривен Дмитрий заплатил за 10 соток земли вокруг. Это домовладение он приобрел в 2016, когда еще не был политиком.



Дуплекс у озера

Сыновья Разумкова: Саша и Леша, фото: facebook.com

Более богатая природа, располагающая к летнему отдыху, конечно, в селе Здоровка. Оно находится между рекой Стугна и каскадом озер. Спикер парламента указал в декларации, что с 2009 года владеет здесь скромным участком земли в 5 соток и квартирой со внушительным метражом (232 кв.м) общей стоимостью 672 000 грн.

Домовладения с такими характеристиками есть в коттеджном городке "Озерный хутор" на окраине Здоровки. Здесь 51 дом на несколько квартир (дуплекс или таунхаусы). На въезде шлагбаум, пропускная система. Рассмотреть дом спикера ВР можно с воды.

"Его дуплекс, сразу при въезде с видом на озеро", - указывают пальцем рыбаки на белый дом с низким забором. Перед ним узкая дорога, несколько ступенек вниз, и вы уже на деревянном помосте наслаждаетесь видом на водоем. Кстати, на странице чиновника в Facebook есть фото его сыновей Александра и Алексея в этом живописном месте.

Судя по всему, став депутатом, Разумков переехал отсюда поближе к городу. Ведь дорога на работу от Здоровки до ул. Грушевского около 40 км, а с Софиевской Борщаговки путь всего 17 км.

Напомним, ранее "Страна" публиковала эксклюзивное интервью спикера, в котором он рассказал есть ли у Зеленского планы по роспуску Рады, намерен ли он создавать свою партию и видят ли во власти угрозу бунта осенью.