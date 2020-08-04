Михаил Саакашвили, который недавно стал главой исполкома Нацсовета реформ все чаще появляется в новостных сюжетах.

Весной "Страна" писала, что экс-президент Грузии строит себе уже второй дом под Киевом. Участок в селе Лесники принадлежит матери политика, а сотка земли здесь стоит около $2000. А буквально на днях наши корреспонденты сделали фото и видео одесского пентхауса Саакашвили.

Двухуровневая квартира находится в известной "свечке" на Итальянском бульваре. На одной закрытой территории сразу три "Жемчужины" номер 50, 25 и 24. Так называются жилые комплексы известной местной строительной компании Kadorr Group.

В это же время сам Саакашвили в Киеве пил коньяк с Артуром Мхитаряном, застройщиком и основателем Taryan Group. Последний известен не только своими небоскребами (кстати, в одном из них живет сын министра внутренних дел - Александр Аваков является владельцем квартиры в модном жилом комплексе Jack House).

Также имя Мхитаряна знают по публикациям в СМИ в связи со скандалом: 2018 году он заявлял о давлении со стороны спецслужб. Бизнесмен записал видеообращение к тогдашнему президенту Петру Порошенко о рейдерстве и вымогательствах силовиков.

Артур Мхитарян выложил снимок с Саакашвили в свой фотоблог Instagram (больше 43 000 подписчиков) и написал, что очень рад этой встрече.

Саакашвили и Мхитарян, фото: instagram.com

"Встречался с выдающимся человеком - Михаилом Саакашвили. Михаил Николаевич - знаковая личность для Грузии и Украины. За время его президенства девелопмент стал одним из приоритетных направлений в развитии страны на уровне национальной идеи. Благодаря этому в Грузии появились здания современной архитектуры, которые полностью преобразовали облик страны. Особенно приятно, когда человек с таким бэкграундом высоко оценивает проекты Taryan Group. Посмотрели Taryan Towers - Михаилу Николаевичу понравились. Он отметил, что Украине нужно больше таких проектов. Также обсудили концепцию Kyiv City и реформы в Украине. P.S. Кавказское гостеприимство — без коньяка не обошлось", - поведал Мхитарян.

"Страна" же рассмотрела модные кеды со звездами 52-летнего Саакашвили, которые очень популярны среди подростков. Это обувь итальянского бренда Golden Goose. Модель называется Superstar ("суперзвезда" - англ.) и выполнена из кожи.

Golden Goose Deluxe Brand появился около 20 лет назад, когда Франческа Ринальдо и Алессандро Галло, двое молодых итальянских дизайнеров объединили свои усилия. Бренд выпускает обувь для сегмента люкс (стоимость от €300). Известность и узнаваемость марке принесли предварительно состаренные кроссовки - с потёртостями, пятнами и запачканными подошвами.

Такие кеды, как у Михо стоят €327 или 10630 гривен по курсу НБУ на 04.08. 2020 года.

Кстати, каждая пара кроссовок Golden Goose производится на фабрике в Италии и обрабатывается мастерами вручную. Как результат - ни одной полностью идентичной пары в мире.

Как писала уже "Страна", певица Наталья Могилевская отпраздновала 45-летие в ночном клубе. Она и более сотни гостей были в белом.