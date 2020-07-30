Бывший президент Грузии, а нынче украинский политический деятель и глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили обзаводится новой недвижимостью не только в Киеве, но и в Одессе.

Прошлой осенью сам Саакашвили рассказал, что купил апартаменты в Одессе и даже поделился домашним видео. На кадрах видно, что в гостях у Михаила известный комик Олег Филимонов из Джентельмен-шоу и освобожденный политзаключённый Олег Сенцов.

- Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья. Что еще нужно для счастья - теплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор, — написал Саакашвили на своей странице в Facebook и добавил. - Этот двухкомнатный "пентхаус" состоит из 60 квадратных метров. И да, с него есть выход на крышу, как все знают, без крыш я жить не могу".

Михо таким образом напомнил об остросюжетной истории трехлетней давности. Тогда, проживая в центре Киева в арендованной квартире на улице Костельной, Саакашвили пытался сбежать от сотрудников СБУ и Генпрокуратуры через чердак на крыше дома в центре Киева. Однако силовики его поймали.

Журналисты "Страны" узнали где находится этот пентхауз и сняли его с дрона.

Одесское жилье Саакашвили, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»

Двухуровневая квартира находится в известной "свечке" на Итальянском бульваре. На одной закрытой территории сразу три "Жемчужины" номер 50, 25 и 24. Так называются жилкомплексы известного местного застройщика Kadorr Group.

Тут во дворе детская площадка, подземный паркинг, спортуголок с уличными тренажёрами. По периметру пара автоматических шлагбаумов, кругом камеры видеонаблюдения и дежурят крепкие парни, одним словом усиленная охрана для жильцов.

Впрочем, соседи на хулиганов или воров не жалуются. А вот шум с соседней стройки многим мешает. Золотые сотки земли почти в самом центре рядом с театром Музкомедии и парком Шевченко сейчас активно застраивают.

Апартаменты Михаила Саакашвили с видом на Черное море, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Чтобы заглянуть в гости к Саакашвили запускаем квадрокоптер на 14-й этаж. Его терраса выглядит пустынно. На плетенных шезлонгах и диванчиках нет мягких матрацев, одиноко в углу висит качель в форме яйца.

Даже вечно зеленые хвойные растения в кадках гибнут. Одна декоративная туя полностью пожелтела и засохла, еще две круглые завяли. Окна в спальне, кухне и гостиной плотно зашторены, а рассмотреть можно только столовую с панорамными стеклами от пола до потолка и окнами в крыше. Это помещение политик достроил уже после новоселья, таким образом увеличив жилплощадь своей квартиры за счет большой территории балкона.

Саакашвили еще не подал налоговую декларацию за прошлый год, поэтому точная стоимость одесских апартаментов не известна. За двушку на 60 квадратов, как у Михаила, в этом доме просят $80 000. Еще $10-15 000 нужно добавить за большую террасу с которой открывается вид на море, говорят местные риэлторы.

В общей сложности, такие апартаменты тянут на 3 000 000 грн.

Напомним, ранее "Страна" писала, что бывший президент Грузии строит под Киевом уже второй дом.