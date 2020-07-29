Вчера стало известно, что Европейский союз еще минимум на две недели оставит закрытыми свои внешние границы для жителей из других стран, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Несмотря на это семейство столичного мэра уже в Европе. Хотя еще 10 дней назад родственники отмечали в Киеве день рождения Виталия Кличко. Кто где и как туда попал выясняли корреспонденты "Страны".

Младший брат Владимир Кличко пару недель назад жаловался в интервью немецкому деловому изданию Forbes что привык вести дела из Германии, но из-за пандемии COVID-19 он застрял в Украине. Потом, экс-боксер, а ныне бизнес-тренер был на снимках с дня рождения Кличко-старшего, который отмечали на Каневском водохранилище. А также проводил время с племянниками Егором Даниэлем и Максимом в загородном доме семьи на Киевском море (село Лютеж Вышгородского района).

Владимир побывал на море и в горах, фото: instagram.com

Но уже в понедельник Владимир был замечен в Хорватии. Вот он фотографируется с сотрудниками аэропорта Брач (это остров в Адриатическом море). Тут есть известный среди любителей виндсерфинга пляж Златни Рат. Как известно оба Кличко давно гоняют на доске под парусом.

А тут вот Владимир уже не отказывает в селфи своему поклоннику на соседнем островке Хвар.

- Из двух братьев Кличко я встретил только Владимира с его семьей, - рассказал "Cтране" хорват Саса Тудор.

Стоит отметить, что для украинцев сейчас разрешен въезд в эту страну при наличии негативного теста на короновирус сделанного не позднее 48 часов до пересечения границе. В противном случае прибывшим нужно находиться на самоизоляции 14 дней.

А вчера сам Доктор стальной молот (прозвище Кличко-младшего в боксерской тусовк) выложил фото из Австрии. Он отдыхает в Китцбюэле, Тироль (федеральная земля на западе страны, в Альпах). Владимир по традиции остановился в пятизвездочном био-отеле Stanglwirt.

– Приятно остановиться тут. Это один из моих домов вдали от родного дома, где почти 17 лет я проводил свои тренировочные сбор, - подписал снимок Кличко-младший.

Как попал спортсмен с украинским гражданством в Австрию не ясно. Ведь въезд в Евросоюз для украинцев возможен при наличии вида на жительство, к мужу/жене с гражданством ЕС, дипломатам, морякам, тем, кто едет на учебу, транзитным туристам или рабочим, чей труд влияет на экономику страны и его невозможно выполнить удаленно.

И из Хорватии добраться в соседние европейские страны шенгенской зоны можно только через приграничные пункты пропуска. И если Кличко пропустили через границу, то это означает, что он имеет право на въезд в ЕС. Например, обладает в одной из стран Европы видом на жительство.

Наталья на испанском курорте обнимается со своим старым другом парикмахером, фото: instagram.com

В отличии от мужской половины семейства, Наталия Кличко в Украине давно не была замечена. Поэтому, если она во время карантина находилась в Германии (где жена мэра проживает большую часть времени), то может свободно перемещаться по Евросоюзу.

На днях первая леди Киева была замечена в городе Пальма на испанском острове Майорка. Наталья там встречалась со своим давним другом визажистом и парикмахером Стефаном Ниедензу. Вместе они ходили в местный обувной бутик Shelight, где жена Кличко выбирала босоножки с кристаллами Swarovski, а также примеряла на ногу анклет – так называется модное в этом сезоне ювелирное украшение в виде браслета на лодыжке ноги.

К слову, вчера градоначальник пришел на заседание Киевсовета с костылями. На своих страницах в соцсетях он написал, что после активных выходных снова дала о себе знать старая спортивная травма ахиллового сухожилия. На этот раз из-за активных игр в футбол с сыновьями и погони за граффитчиками, случился разрыв в том месте.

Прошел слух, что Кличко лечил ногу в одной из стран ЕС.

Вопрос об этом "Страна" задала Кличко, но он пока так на него и не ответил.

Напомним, что ранее мы показывали имение мэра Киева с высоты птичьего полета.