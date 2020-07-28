В условиях карантина богатые и знаменитые выбирают не традиционные Мальдивы и Сан-Тропе, а едут в родную Одессу или Карпаты, а некоторые отправляются в Турцию, на курорты в сторону которых раньше бы и не глянули. Ведь там не нужно делать тесты на коронавирус при въезде и сидеть дома 14 дней по возвращению.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук провел 7 дней в Карпатах. Экс-нардеп, который недавно сложил свои полномочия, поселился в отеле "Янтры", что на лыжном курорте Драгобрат. Это деревянный дом-сруб с местом для барбекю. Номера в нем забронированы до конца лета, ведь стоимость проживания вполне бюджетная, 900 грн за комнату для двоих или 1100 за апартаменты для четверых.

Также это место называют ретрит-центром, где проходят занятия йогой и разные оздоровительные практики.

Артист в Карпатах ходил с голым торсом и покорял горные верiины, фото: instagram.com

- Неделя в Карпатах - как месяц на лучшем морском курорте. Чудесный отель Янтры на Драгобрате - прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать ноги во время горных походов, - так певец подписал фото из отпуска на своей странице в Instagram.

Судя по снимкам, Вакарчук поднялся на Говерлу, увидел откуда начинается речка Прут, побывал в церквушке, где снимали фильм "Тени забытых предков".

Артистка на море похвасталась отличной фигурой, фото: istagram.com

В турецком Кемере сейчас отдыхает и работает певица Настя Каменских. На своей странице в соцсетях знойная красотка выставляет горячие фото в купальнике и снимки с тренировок.

Склонная к полноте певица, тщательно следит за своей формой и не пропускает пробежки даже в отпуске. У Каменских выдалось несколько дней релакса перед сольным концертом, который состоялся вчера вечером в отеле Rixos Sungate.

Южная пальмира

Выходные в Одессе провел известный ресторатор, телеведущий, а сейчас народный депутат Николай Тищенко (СН). Засветился он в Аркадии. Вместе со своим коллегой по Верховной Раде, одесситом Алексеем Леоновым (СН), они отдыхали на частном пляже.

А вечером Тищенко в маске на лице видели в "Ибице" (известный пляж, ресторан и ночной клуб на берегу моря).

Тищенко в Одессе сходил на дискотеку и размялся на татами, фото: facebook.com, telegram-канал "Темный рыцарь", телеканал "Град"

Как узнала "Страна", также во время визита в южную пальмиру Николай успел поразмяться на татами. Давний его друг Леонид Раскин, президент местной Федерации дзюдо пригласил нардепа в клуб "Арена спорт".

Как сообщает местный телеканал "Град", там проходили открытые тренировки и показательные выступление молодых спортсменов. Николай в именном кимоно тоже вышел на татами и принял участие в нескольких поединках, ведь в юности он занимался этим видом единоборств.

На террасе элитной гостиницы М1 Club Hotel на набережной рядом с пляжем Ланжерон, "Страна" повстречала известного российского актера Леонида Бараца (основатель комедийного "Квартета И", звезда фильмов "День радио" и "О чем говорят мужчины").

Одессит по происхождению попивал коктейль на летней площадке ресторана при отеле в компании с темноволосой спутницей. Время от времени Леонид отходил поговорить по телефону, а мы рассмотрели, что он сломал палец руки и теперь ходит с шинной (фиксатор для срастания кости).

Напомним, как мы уже ранее писали, Лобода побывала в Греции несмотря на карантин.