На выходных оригинальная свадебная церемония прошла в Херсонской области на границе с анексированным Крымом. В местном Центре предоставления админуслуг "Каланчак" расписались министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (54 года) и его избранница, ведущая утреннего шоу на телеканале ICTV Юлия Зорий (34 года).

- Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других, - цитирует Резникова пресс-служба ICTV.

Молодожены и их гости устроили мини-фотосессию на границе с Крымом, фото: instagram.com

Как выясняла "Страна", на самой процедуре росписи пару сопровождало около дюжины гостей, фотографы и видеооператоры. Была сестра невесты и брат жениха, известные журналисты Павел Казарин и Соня Кошкина (даже гипс на ноге не помешал ей добраться в Херсонскую область), а также телеведущая Тала Калатай с супругом.

Подписав свидетельства о браке, молодоженов ждала торжественная церемония с лирической музыкой, словами о любви, обменом кольцами. Невеста плакала и потирала руки от волнения. Однако, первого поцелуя у новоиспеченных супругов не было. Резников и Зорий были в защитных масках на лице и поэтому лишь обнялись.

Трогательные кадры с росписи вице-премьера Резникова и телеведущей Зорий, видео: instagram.com

По нашим данным, отмечали это радостное событие в более узком кругу.

Жених и невеста пригласили близких друзей в яхт-клуб Maxmarine (неподалеку Новой Каховки, где арендовали судно для водной прогулку. Юлия сменила свое строгое белое подвенечное платье на тунику с открытыми плечами и загорала на палубе. На голове у нее был козырек от солнца с фатой и надписью Bride (невеста с англ. – Ред.).

Снимками с яхты поделилась лучшая подружка невесты Калатай, фото: instagram.com

- Ваша семья – результат моего упрямства, - призналась телеведущая Тала Калатай на своей странице в Instagram. – Не зря я малу свою заставила в приказном порядке мыть голову и идти на вечеринку в честь Евровидения, где и познакомила ее с моим любимым другом Лешей!

До свадьбы влюбленные встречались тайком от общественности три года. А уже в налоговой декларации за 2019 год Резников указал имущество Зорий, как своей гражданской супруги. Предложение руки и сердца Алексей сделал любимой в Стамбуле еще осенью прошлого года, а объявил о помолвке 14 февраля на День всех влюбленных. Пара каталась на лодке по Босфору и Юля получила заветное кольцо. Однако свадьбу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее в интервью Зорий рассказывала о своем возлюбленном, не называя его имя. По ее словам, он красиво ухаживал, взял ее своим напором и заботой.

- Каждый день в 4 утра, когда я встаю, меня ждал горячий кофе по особенном рецепту в термочашке и три судочка с разнообразной едой на завтрак, обед и ужин, которые я могла взять с собой на работу, - сознавалась Юлия.

До этого известный юрист Резников уже был женат. У него есть взрослые сын и дочь.