Внешний вид 71-летней российской примадонны Аллы Пугачевой в очередной раз спровоцировал массу обсуждений в социальных сетях.

Юморист Максим Галкин выложил в свой фотоблог Instagram свежие снимки супруги и собрал уже около 800 000 лайков.

Алла Борисовна на фото в наряде total black. Цвет подчеркивает стройную фигуру звезды. Певица позирует в мини-шортах, футболке, длинном пиджаке и блестящих черных босоножках. Из украшений – массивный кулон на шее. В таком виде артистка отправилась на вечеринку.

Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой, фото: instagram.com

Позже в stories (короткие видео) у шоумена появились ролики с танцами Пугачевой под песни Полины Гагариной и перекурами между весельем. Отметим, что курить сигареты Алла Борисовна так и не бросила.

Пользователи социальных сетей в большинстве своем восхищаются тем, как в 71 год выглядит легендарная певица и львиная доля комментариев именно об этом: "Ногам Аллы сейчас и 25-летние позавидуют", "Аллочка - красавица", "Боже!!! Алла Борисовна ещё никогда так шикарно не выглядела".

Но есть подписчики, которые считают, что Пугачева "сильно худая и с грустными глазами", а также высказывают мнение, что "возраст не обманешь красиво сделанным лицом".

Как мы уже писали, в феврале артистка призналась, что делала пластические операции, но это якобы были только мелкие манипуляции под местным наркозом.

"Я делала, что же это я, сумасшедшая? Конечно, я делала. Поскольку мне нельзя общий наркоз... То я делала маленькие подтяжки... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", - рассказала она в программе "Ты неповеришь" на канале НТВ.

Признание Пугачевой в "Ты не поверишь", видео: youtube.com

В 2018 году Алла Борисовна выглядела намного хуже, чем сейчас. Каждое новое ее фото становилось поводом для дискуссий. И звезда решила ответить недоброжелателям. Она призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева призналась, что ее состояние здоровья далеко от идеального в виду возраста.

Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа, фото: instagram.com

"Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте как можно дольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной", – написала Пугачева.

Кстати, в прошлом году Пугачева с Галкиным и детьми провели отпуск в Юрмале. Как писали российские СМИ, семейство снимало элитный коттедж на берегу Балтийского моря. Месяц проживания стоит там около €100 000 без учета работы обслуживающего персонала.