Вчера 41-летний Евгений Коваль, заместитель начальника Национальной полиции стал известным на всю страну. Он освобождал заложников из автобуса луцкого террориста.

"Страна" решила вспомнить, чем известен Коваль, который оказался очень непростой личностью.

Рандеву с Кадыровым

Евгений Коваль уже 23 года служит правоохранителем.

Во времена Евромайдана работал в УБОПе. Всплывали разные сведения о его деятельности в этот период. В том числе, и обвинения в том, что он координировал деятельность "титушек". Впрочем, в какие-то конкретные дела против Коваля это не вылилось и он после смены власти продолжил работать в системе МВД. И уже под конец 2014 года с ним случилось событие, которое и предопределило, во-многом, его будущее.

Как уже писала "Страна", осенью 2014-го на прием к тогдашнему первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову пришел Владимир Зеленский, на тот момент руководитель студии "Квартал-95". Речь шла о конфликте, который возник после демонстрации студией пародии с изображением Рамзана Кадырова, главы Чечни. На ней Кадыров был запечатлен во время молитвы, на фоне чего шутили кварталовцы.

Вскоре после этого Зеленский извинился.

Но, по данным источников "Страны" в МВД, история с извинениями Зеленского имела, однако, и непубличную часть. Где и фигурировал Евгений Коваль. Якобы Зеленский на фоне конфликта с главой Чечни, опасаясь за свою безопасность, тогда же, в 2014 году, обратился за помощью к Владимиру Евдокимову. И последний действительно помог.

Виталий Стрижак, один из подчиненных Евдокимова, занимавший в период событий Евромайдана пост начальника столичного УБОПа, организовал встречу Зе с Юрием Ериняком (Молдованом), человеком, имевшим связи в криминальных кругах и не только.

На рандеву с авторитетом Стрижак вместе с Зеленским отрядил своего заместителя Евгения Коваля. Обсуждение затянулось на несколько встреч. Изначально Ериняк беседовал с замглавы МВД Чеченской Республики, которого называл в беседе "Апти". После этого Молдована вывели на руководителя МВД. А затем и состоялся разговор Зеленского с ним. Помимо прочего, якобы было договорено, что Зеленский вместе с Молдованом лично прилетят на встречу с Рамзаном.

"Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении", – рассказывает "Стране" собеседник в МВД.

Тогда и завязались отношения у Зеленского с Ковалем. И с 2019 года карьера последнего резко пошла в гору. В сентябре он был назначен первым заместителем главы Нацполиции. При этом уже тогда, как писала "Страна", многие ему прочили и дальнейший рост - до начальника Нацполиции или даже до главы МВД.

С тех пор Коваль также стал презентовать расследование ряда знаковых уголовных дел. Так, в декабре 2019 года именно он докладывал о подозреваемых в убийстве Шеремета.

А вчера стал главным переговорщиком по освобождению заложников в Луцке.

Скандал с землей

С его именем также был связан имущественный скандал. Журналисты Bihus.Info разыскали у отца полицейского 8 гектар земли на $1 000 000 в курортной зоне Карпат, а также участки под Киевом, оформленные на родню. В официальном пояснении он заявил, что они с отцом не ведут общего хозяйства и отношения к этим наделам он не имеет.

Мы изучили, что же за имущество по документам таки принадлежит полковнику. Стоит отметить, что список внушительный, как для человека, который 23 года проработал в правоохранительных органах.

Автопарк и недвижимость Коваля

Согласно электронной декларации за 2019, которая есть на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), полгода назад право на управление внедорожником Range Rover Sport появилось у супруги полицейского Юлии Коваль, хозяин же автомобиля некий Олег Духович. Еще один джип Range Rover зарегистрирован на самого генерала Коваля.

Также по квартире в Киеве и участку в области оформлено на обоих супругов: у Евгения 12 соток в селе Процев (Бориспольский район) и столичные апартаменты на 95 кв. м с парковочным местом. У Юлии 10 соток в селе Жукин (Вышгородский район) и квартира на 40 квадратов.

Деньги и семья

Кроме этого, Коваль декларирует швейцарские часы, но ни марку, ни стоимость не указывает. Из активов (на счетах и наличкой) у семьи в чуть более миллиона гривен на двоих (около 216 000 гривен, €5500 евро, $25 000).

Зарплата Евгения в полиции за прошлый год составила 635 000 гривен, а это около 53 000 в месяц. Доход жены от предпринимательской деятельности - 265 700 грн. Интересно, что ее компания "Смит групп" занимается частной детективной деятельностью.

Пара воспитывает двоих детей: дочь Лану и сына Вадима.

Как писала уже "Страна", замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко купил новый BMW за 2,6 млн гривен и показал миллион долларов кэша.