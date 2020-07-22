На выходных в столичной пятизвездочной гостинице Fairmont на берегу Днепра состоялась свадебная церемония семьи Мунтян. Знаменитый на всю страну Владимир Мунтян, пастор протестантской церкви "Возрождение" (320 филиалов его духовной организации в Украине, России и Беларуси) выдавал замуж свою младшую дочь Виолетту.

Как рассказали "Стране" в инвент-агентстве, подобное торжество обошлось им около 1 000 000 грн.

На празднике было около сотни гостей, фото: instagram.com

Виолетта - младшая из троих детей проповедника. Она начинающая актриса и модель. А ее избранник Иван известный влогер на видеосервисе YouTube. Он с тремя друзьями снимал комедийные скетчи.

Громкая свадебная церемония на 100 гостей началась без папы невесты. "Стране" стало известно, что Владимир опоздал на 3 часа, а потом весь вечер подыгрывал на гитаре для джаз-бэнда, который исполнял песни Фрэнка Синатры.

Проповедник танцевал с невестой и играл на гитаре, фото: instagram.com

Несмотря на религиозность семьи, Виолетта выбрала весьма откровенный наряд. Ее свадебное платье было облегающим и ,с глубоким декольте, а вырез на спине выгодно подчеркивал большую татуировку от шеи до ключиц.



Интересно, что на этот раз не выступали звездные артисты. Ведь, на свадьбе у старшей сестры Мунтяна Арины в апреле 2016 года работал "95 квартал" во главе с Владимиром Зеленским, пели MONATIK и Анастасия Приходько. Тогда праздник в концерт-холле Freedom обошелся по меньшей мере в 3 000 000 грн.

Кстати, как писала ранее "Страна", обе дочери Мунтяна до замужества жили и учились за границей. На своих страничках в соцсетях Арина показывала студенческий билет английского колледжа Ovingdean Hall, где семестр стоит около 600 000 грн. А Виолетта регулярно выкладывала снимки в западном Бруклине (Нью-Йорк).

И только сын Даниил пошел по стопам отца. Он участвует в проповедях, играет на гитаре в религиозной музыкальной группе и почти не публикует своих фотографий в интернете.

Напомним, бывший заключенный и наркозависимый Владимир Мунтян присоединился к миссии проповедников-пятядисятником, а затем сам в 1997 организовал христианскую харизматическую церковь протестантского направления в Днепропетровской области. Мунтян стал известен на всю страну в 2016, когда собрал, так называемый, колледж "Возрождение" в столичном Дворце спорта.

С тех пор там такие мероприятия проходили регулярно.

Подробно о том, как это происходило, читайте в репортаже журналиста "Страны" Анастасии Товт.

Тогда 10 000 последователей в брендированых футболках оккупировали весь центр города. Участие в мероприятии стоило $100 c человека, а организаторы заработали не менее $1 000 000.

Как писала уже "Страна", футболист Андрей Шевченко отпраздновал годовщину своей свадьбы с Кристен Пазик на юге Италии.