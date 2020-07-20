Мэру Киева в воскресенье исполнилось 49 лет. По этому поводу Виталий Кличко взял два дня отпуска. "Чтобы "побаловать" себя", - сказал он "Стране". Отмечали праздник все выходные.

Семейство собралось в доме под Киевом в селе Лютеж, а сама вечеринка состоялась на Каневском водохранилище (рядом с Переяслав-Хмельницким). Пошумели там знатно. С театральным представлением "Медведь", фейерверком под хит AC/DC ровно в полночь. И песнями до трех утра.

На вечеринке у Кличко был салют и торт с гитарой и боксерской перчаткой, фото: facebook.com

Накануне Кличко-старший рассказал нам, что массовых гуляний не планирует. "День рождения в моей системе координат - праздник исключительно семейный. Пусть не обижаются друзья, и знакомые. Буду традиционно его отмечать в узком кругу. Все близкие по этому поводу собрались вместе в родном Киеве", - признался Виталий "Стране". Однако, громкая вечеринка в честь именинника все же состоялась. Как нам удалось узнать, вопреки суевериям праздновать начали еще в субботу, хоть день рождения у мэра был 19 июля в воскресенье. Место выбрали вдали от любопытных глаз, аж под Переяслав-Хмельницким, на живописном берегу Каневского водохранилища.

Там находится "Senator Beach Club", это закрытый пляжный комплекс отдыха с отелем и банями, куда вход только для членов клуба и их гостей. Местные жители называют его еще "базой Кличко", тут часто видели братьев на кайтах и квадрациклах, а также соратников Виталия.

Торт на двоих

На празднике у Кличко выступал "Украинский современный театр" - Ольга Сумская, Виталий Борисюк и Алексей Вертинский сыграли для именинника и его гостей спектакль "Медведь" по пьесе-комедии Антона Чехова. А ровно в 00:00 начался роскошный салют под хит группы AC/DC - Hells Bells.

Мэр с участниками группы "Не говори маме", фото: facebook.com

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала Мариша Грин, солистка группы "Не говори маме" ("Don't Tell Mom cover band"), которая пела для виновника торжества. Также артистка сообщила, что выступали они на сцене аж до трех утра. Именинный торт со сладкой боксерской перчаткой и гитарой из крема резали сразу два Виталия: сам мэр и актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской. У него тоже был День рождения накануне в субботу.

"База Кличко"

Стоит отметить, что ранее в этом клубе произошла странная история с бизнес-партнером и кумом Виталия Кличко. Как писали местные СМИ, в 2013 году Артур Палатный, на то время депутат от партии "УДАР", якобы был причастен к гибели сотрудника "Senator Beach Club", тогда дело даже взяло под контроль Главное следственное управление МВД. Несчастный случай произошел на борту яхты, где отдыхал Палатный и владелец клуба Руслан Олексенко. Работник упал в воду и попал под винт судна. Сайт from-ua.com со ссылкой на издание "Право на правду" сообщал, что это могло быть убийство.

В пресс-службе Артура Палатного причастность к трагедии отрицают категорически. Там сообщают, что 25 июля народный депутат в Переяславе-Хмельницком вел прием граждан, а потом сразу же отправился в Киев. В клубе он не был.

Плавучий домик

На этот уикенд Виталий Кличко взял мини-отпуск, ведь в Киев съехалась вся его большая семья. Судя по фото мэра с сыновьями и братом, которые он опубликовал в своем ФБ, отдыхали они в имении на Киевском море. Резиденция находится в селе Лютеж неподалеку Вышгорода.

Так выглядит поместье Кличко с высоты птичьего полета, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Страна" наведалась туда в воскресенье, как раз когда у градоначальника День рождения. Дорога отличная, буквально недавно тут перестелили асфальт на участке между Старыми Петровцами и Лютежем. Подъехать к особняку Кличко нельзя, он находится на закрытой и охраняемой территории. С одной стороны густой сосновый лес, а с другой – Киевское водохранилище. Поэтому, мы решили посмотреть, как отмечает наш мэр с высоты птичьего полета. Но на огромном участке царила тишина, видимо, отдыхали после бурного ночного гуляния.

Нашим корреспондентам удалось рассмотреть, что Кличко значительно расстроил и облагородил свое имение со времен 2011 года, когда журналисты впервые нашли и показали эту загородную недвижимость.

Деревянный дом мэра по декларации стоит 3 620 000 грн, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Так, кроме причала для катеров, на берегу появился небольшой обустроенный пляж и дебаркадер (плавучий дом, который часто используют в качестве зоны отдыха), а рядом с ним вертолетная площадка. Ведь оба брата летают на геликоптерах.

Похожий дебаркадер, как у Кличко есть и в "Межигорье", фото Изым Каумбаев, "Страна"

Как уже писала страна, Владимир Кличко с маленькой дочкой Каей-Евдокией прилетал зоопарк "12 месяцев", которых находится в соседнем с Лютежем селе. А Виталий на вертолете устроил воздушную экскурсию над столицей для голливудского актера Тома Круза, когда тот приезжал в Киев.

Справа от плавучего домика вертолетная площадка, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, что участок в 25 соток и деревянный дом в стиле альпийских шале (785 кв. м) оформлен на Наталью Егорову, жену Кличко. По декларации мэра, это поместье у них с 2013 года и цена особняка на момент покупки была 3 620 000 грн, а вот стоимость земли не указывается.

Имение мэра Кличко с высоты птичьего полета, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Как писала уже "Страна", сын мэра Киева - Егор Кличко - в день рождения отца объявил ему о своем решении баллотироваться на пост киевского градоначальника. Кличко сказал, что благословил сына.