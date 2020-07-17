Львиную долю Верховной Рады IX созыва составляют нардепы-миллениалы. Их еще называют "поколением Y" или "некст". Это те, кто родился с 1977-го по 2003-й, те, кто встретили новое тысячелетие в юном возрасте. Они глубоко вовлечены в цифровые технологии, модны и неординарны. Креативность этих представителей власти можно наблюдать и в одежде, которую они выбирают.

И если в прошлом сезоне Рады своими нарядами удивляли женщины-депутаты, то в этом по стилю доминируют представители мужского пола.

"Страна" тщательно и регулярно отслеживает фэшн-новинки украинского парламента. Сегодня мы разберем обувь, в которой ходят некоторые нардепы.

Буквально на днях Александр Дубинский (СН) явился на работу в объемных кроссовках на толстой подошве, которые привлекали внимание. Народный депутат в бежевых брюках и куртке цвета хаки был больше похож на охранника, нежели на "слугу народа".

"Да, он одет по минималистичному тренду и хотел, видимо, подчеркнуть лаконичность образа. Но невольно "оказался" в униформе: солдата, врача или рыбака. Дорогая обувь Дубинского, хоть и в тон, но берет весь акцент на себя, получается, что за кроссовками потерялась индивидуальность. И неудивительно, ведь это обувь из новой коллекции итальянского бренда Gucci", - комментирует нам этот образ стилист и художник Елена Тихая.

Александр Дубинский в обуви Gucci, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Производитель кроссовок утверждает, что специально обработанная кожа придает этой модели обуви под названием Rhyton легкий оттенок ретро. Винтажный логотип вдохновлен принтами 1980-х годов.

Стоят такие "Гуччи" €790, или около 24 600 гривен по курсу НБУ на 17.07.2020 года.

На официальном сайте просят бережно относиться к изделию. Не допускать воздействия прямого света, источников тепла и дождя. При попадании влаги кроссовки следует немедленно вытереть мягкой тканью.

Хранить обувь рекомендуют в чехле из фланелевой ткани и коробке, которые предоставляются в комплекте. В целях сохранения формы и поглощения влаги наполнять пару обуви тонкой бумагой, чистить сухой тряпочкой или щеткой.

Еще у Дубинского мы видели массивные кроссовки от бельгийского дизайнера Рафа Симонса, которые он создал для бренда Adidas. Модель называется Ozweego.

Дубинский в кроссовках Adidas by Raf Simons, фото: "Страна"

В онлайн магазинах стоят такие $499.99, или 13 634 гривен. Модель представлена в нескольких цветах. У Дуба (так называют нардепа в журналистской тусовке) обувь с фигурными дырками, сквозь которые видны носки. Кстати, такие кроссовки называют "агли" (англ. ugly - уродливые) или "папины", потому что они выглядят будто на несколько размеров больше.

Главная отличительная черта такой обуви – архитектурная подошва с множеством наслоений, которая может включать несколько оттенков. Часто встречаются в данных моделях длинные шнурки, которые в продолжение шнуровки можно завязать вокруг щиколотки.

Кроссовочный маньяк Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" 41-летний Давид Арахамия чуть ли не каждый день приходит в парламент в новых кроссовках. За глаза его уже называют "обувным маньяком". Вот и сегодня депутат лавировал по сессионному залу в вышиванке от украинского производителя ETNODIM и ярких кедах немецкого бренда Puma.

Арахамия в вышиванке и кроссовках, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Стилист Елена Тихая считает, что Давид Георгиевич, мягко говоря, переборщил с узорами: "Есть проблема в сочетании принтов - этническая вышиванка и урбанистическое цветовое решение кроссовок не гармонируют, так как имеют разную крупность и форму - это не постмодерн, а дурновкусие. Да и соединение в стиле села (вышитая рубаха) и города (кроссовки) рождают ассоциации непреодолимого классового разрыва".

Кстати, на Арахамии сорочка от бренда "Этнодім", точь-в-точь, как на президенте Владимире Зеленском в День вышиванки. Тогда наряды гаранта и его жены стали причиной огромного скандала. Бренд на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук решил похвастать тем, что его продукцию выбрали первые лица страны.

"Листая ленту, мы никогда не знаем, в чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его с ETNODIM. С Днем вышиванки!", - написали производители. Комментаторы не заставили себя ждать - под фото со своими высказываниями налетели порохоботы (сторонники экс-президента Петра Порошенко) и им подобные.

Некоторые все же поздравляли ETNODIM, высказывали желание купить их продукцию и писали, что "скоро порохоботы начнут убивать всех с зелеными глазами". Многие вспоминали шутки "Квартала-95", так или иначе связанные с украинской символикой. Кто-то писал, что это вообще не вышиванки, а невесть что за рубашки. Те, у кого есть вещи этой марки, угрожали их выбросить или сжечь.

Тем не менее продукция стала узнаваемой, и сегодня такую рубаху, как у Зе и Арахамии, можно купить за 2600 гривен.

Что касается кроссовок руководителя фракции "Слуга народа", то это модель RS-X3 Plastic. Бренд взял классический дизайн RS и умножил его на 3. Отсюда Х3. Утроенный стиль, утроенная функциональность. В описании уточняется, что яркая цветовая палитра создавалась на основе игрушек, которыми все наслаждались в детстве.

Стоит такая обувь $110 или почти 3000 гривен.

Это не единственные "Пума" у депутата. Мы уже писали о его розово-бежевой модели Overland из коллекции под названием Trailfox. Первая версия Trailfox была представлена в начале 2000-х, перед этой моделью ставилась задача выдерживать самые суровые условия, обеспечивать стабилизацию и комфорт. Как пишет производитель, такие кроссовки были разработаны для бега по природному рельефу.

Давид Арахамия в кроссовках Puma, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Обувь Арахамии из коллекции весна-лето 2020 года. Цена кроссовок 4490 гривен, но на многих сайтах эта модель уже на скидке, и можно сэкономить около 52%.

Носит народный депутат и обувь американского бренда Nike. На днях он был на работе в своем любимом клетчатом пиджаке и джинсах, а на ногах кроссовки Nike Air Maх 90.

Арахамия в "Найках", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Они легкие, удобные и стильные. В этой модели сохранена легендарная вафельная подошва, а также прошитые накладки. Свежие цвета создают современный образ, а амортизация Max Air обеспечивает комфорт во время движения.

Сейчас такие "Найки" можно купить за €80 или 2490 гривен.

Есть у политика и кроссовки премиум-сегмента. К примеру, вместо туфель он носит черные замшевые кеды итальянского дома мод Valentino.

Арахамия в обуви Valentino, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Черные кожаные кроссовки Rockrunner от Valentino Garavani выглядят сдержанно, но стильно. Заплатка с логотипом на язычке, шнуровка спереди, закругленный носок и ребристая резиновая подошва. Украшает их пластина с резиновыми шипами-пирамидами.

Стоят они €482 или 15 000 гривен.

Кстати, в Верховную Раду в кроссовках бренда Valentino приходил и депутат Дмитрий Соломчук (СН), который раньше был заместителем Арахамии.

Зеленский бегает в японских кроссовках

Кроссовки 42-летнего президента Владимира Зеленского мы рассмотрели во время его визита в город Хмельницкий. Там Зе показал журналистам, как он бегает по утрам.

За 48 минут глава государства пробежал 8,25 км. Это действительно достойный результат, который вряд ли под силу новичку, ведь президент развил скорость выше 10 км/час. Это говорит о его хорошей физической подготовке. По данным фитнес-трекера за пробежку он сжег 740 ккал.

Президент Владимир Зеленский делает разминку перед пробежкой, фото: tabloid.pravda.com.ua

В то утро на Владимире Александровиче были кроссовки от японского производителя ASICS. Скорее всего, президент выбрал модель GEL-KAYANO 26 из коллекции 2019-2020 годов, которая создана специально для бегунов. Они предотвращают заваливание стопы и обеспечивают комфорт.

Стоят такие 5299 гривен, но по скидке их можно взять за 3179 грн.

После пробежки Зеленский сделал небольшую растяжку и рассказал, что очень любит бег: "Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть... Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя".

Как писала уже "Страна", Зеленский в Одессе тоже делал утреннюю гимнастику, купался и обедал в ресторане у фаната.