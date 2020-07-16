Кирилл Шевченко, который сегодня возглавил НБУ, подал очень развернутые данные в своей налоговой декларации за 2019 год. В графе денежных активов он указал даже 1 евро, 3 фунта стерлинга и 26 гривен, которые лежат у него на банковских счетах. Конечно, в документе есть и более солидные суммы и объекты имущества.

Так, право собственности почти на всю недвижимость и транспортные средства Кирилл Шевченко делит с супругой Юлией и третьим лицами. У семейства по документу есть квартира в Киеве (72 кв. м.), апартаменты внушительной площади (304 кв. м.) с двумя паркоместами. И еще домовладение на 280 кв. м. Банкир указал, что поживает он в селе Заборье, что под Киевом (имение находится в 30 км от нового места работы чиновника в центре столицы на улице Институтской и по пробкам дорога будет занимать полтора часа в одну сторону).

Там по декларации у Шевченко и его семьи три участка земли общей площадью 40 соток.

В красивую дату 08.08.2008 Юлия Шевченко получила право собственности на землю в Крыму. В финансовой отчетности значится, что у нее 12 соток в поселке Приморский, который рядом с курортным городом Феодосия.

В своем автопарке глава Нацбанка имеет два внедорожника Mercedes G 500 2012 года выпуска, Range Rover 2013 года и компактный фургон Peugeot Partner 2016 года. А в эллинге у него скоростной катер Super Air Nautique G23. Такая моторная лодка 2013 года сейчас стоит порядка $82 000.

В декларации значится, что такая лодка у Шевченко в совладении с неким Юрием Гнидиным, фото: boattrader.com

Интересно, что еще новоиспеченный главный банкир страны указал в документе телевизор марки Loewe. Цены на разные модели этой фирмы колеблются от 42 000 до 550 000 грн.

21 счет в банке и ипотека супруги

Задекларированные денежные активы четы Шевченко не так велики. Так, у чиновника в "Укргазбанке" лежит около 870 000 грн, 167 000 евро. У супруги в "Приватбанке" лежит около 3500 грн. Всего на семью открыто 25 счетов ( 21 в "Укргазбанке" на имя Кирилла и 4 в "Приватбанке" на Юлии).

Кирилл Шевченко, который до сегодняшнего дня был главой правления "Укргазбанка", за прошлый год получил весьма солидную зарплату 14,5 млн грн, а это около 1,2 млн грн в месяц. Стоит отметить, что оклад на госслужбе значительно скромнее. Так его предшественник Яков Смолий до карантина получал за месяц в три раз меньше, а именно немногим более 400 000 грн. И это при условии, что отменят ныне действующие ограничения на время карантина в 47 тысяч гривен.

Заработная плата Юлии Шевченко в "Страховой компании Универсальный Полис" за прошлый год 89 054 грн.

13,3 млн грн дохода выручили от продажи недвижимости, однако о какой собственности идет речь в декларации не указано.

Еще банкир указал прочие статьи дохода в размере около 387 000 грн, а также полученные проценты в "Укргазбанке" 426 000 грн и страховые выплаты на 39 000 грн.

Интересно, что у жены Шевченко есть незакрытый кредит на квартиру. Займ в размере 900 000 грн. Юлия брала в конце 2017 года в "Кристалбанке", поручителем выступал муж. На момент заполнения декларации осталось погасить 133 000 грн.