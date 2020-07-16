Экс-чемпион мира по боксу, 44-летний Владимир Кличко попал на обложку немецкой версии журнала "Форбс". Младший брат мэра Киева активно занялся бизнесом в разных сферах. При этом, несмотря на проблемы во многих секторах, как отмечает журнал, он нашел нишу, в которой может даже сейчас зарабатывать деньги. Речь идет о консультациях по управлению проектами по его собственной методике.

"Форбс" оценивает состояние Владимира в $100 000 000.

Заголовок на обложке журнала гласит: "Империя Кличко. Как боксер столкнулся с многочисленными проблемами, а теперь помогает компаниям решить их проблемы. С этим подходом он создал империю на 100 миллионов долларов".

При этом в прошлом году финансовые дела у спортсмена шли куда хуже и приходилось брать в займы у брата Виталия Кличко. Судя по декларации мэра Киева за 2019 год, он одолжил Владимиру крупные суммы - €6 531 654 и $339 844.

Обложка Forbes c Владимиром Кличко

"Форбс" сообщает, что обычно экс-боксер управляет своими проектами из Франкфурта, но из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом - он застрял в Киеве.

Более того, Кличко-младший недавно открыл хостел в столице Украины. Гостиничный хаб (именно так называют это место на официальном сайте) находится в здании на улице Липинской. Локация в самом центре Киева, в пешей доступности от всех знаковых мест города – Золотые ворота, Оперный театр, Владимирский собор, Софийский собор, Крещатик и Майдан Назависимости. Globe Runner Hostel & Hotel (хостел и отель "Бегущий по планете" - англ.) – это уже второй его гостиничный проект в украинской столице.

"Страна" узнала, что сейчас хостел легендарного боксера пустует. Забронировать сегодня можно номер любой категории или сколько угодно кроватей в общей комнате. На любые даты. Более того, сейчас действуют 30-40% скидки на проживание. Так, самый дорогой номер на четверых постояльцев обойдется в 1335 гривен за сутки, а за ночевку на одной из десяти кроватей в общей комнате нужно заплатить 220 грн. В общем пользовании гостей есть кухня, зона отдыха и мини-бар.

Хостел Globe Runner Hostel & Hotel, фото: globerunner.house

Примечательно, что эта бюджетная гостиница расположилась в старинном здании 1899 года постройки. Это так называемый проект "царский дом", где высота потолков 4 метра, а фасады украшены лепниной.

Здание на улице Липинской, где находится хостел Кличко-младшего, фото: globerunner.house

+1 гостиничный проект Кличко

Напомним, что также младший Кличко владеет бутик-отелем 11 Mirrors ("11 зеркал" - англ.) на улице Богдана Хмельницкого (был открыт в ноябре 2012 года). Это 11-этажная гостиница на 49 номеров с шикарным баром на крыше откуда открывается панорамный вид на город.

За сутки проживания тут в среднем нужно выложить 4500 грн.

Бутик-отель 11 Mirrors, фото: commercialproperty.ua

Обеды с собой от "Доктора Стального Молота"

Еще одно направление, которое не задалось у Кличко-младшего из-за эпидемии COVID-19 – это ПП-обеды (правильное питание) на вынос. С марта этого года в сети популярных немецких супермаркетов REWE можно купить здоровый ланч WYLLIT by Klitschko от чемпиона и перекусить на ходу ореховым батончиком, протеиновым коктейлем и запить травяным чаем.

Однако, как сознается сам "Доктор Стальной Молот" (прозвище боксера в спортивных кругах) во время кризиса люди в первую очередь покупают хлеб с маслом (продукты первой необходимости), а потом уже все остальное.

Кличко сам рекламирует протеиновые коктейли и полезные батончики, фото: twitter.com

"Прими вызов!" от Кличко

"Нынешний кризис является одновременно катастрофой и катализатором", - цитирует Владимира Кличко немецкий "Форбс".

Боксер сказал журналистам, что значительный доход ему сейчас приносит инвестиционная компания и бизнес-консультирование, что основывается на его авторском методе FACE (дословно с английского – "лицо"). В этой аббревиатуре слова Focus, Agility, Coordination und Endurance, что означает "фокус, ловкость, координация и выносливость".

Кличко-младший предлагает предпринимателям применять в делах лозунг "Прими вызов!", который он из спорта принес в бизнес.

Среди клиентов, которых консультирует Владимир, такие гиганты, как авто-концерн Porsche и немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom. Своей методикой управления спортсмен делится на авторском курсе инноваций в менеджменте в университете St.Gallen (Швейцария), а также проводит трехдневные мастер-классы для руководителей высшего звена. А еще он планирует выпустить об этом книгу.

Cколько денег зарабатывает Кличко в своей группе компаний?

"Когда его спрашивают о конкретных цифрах, он замолкает, а затем в шутку отвечает: "Я не буду комментировать показатели бизнеса, пока не заработаю 1 миллиард долларов". По словам Кличко, секретность также служит для защиты его семьи в Украине: его брат Виталий является мэром столицы Киева. В любом случае деньги есть: по оценкам Forbes, состояние Кличко составило около 21,5 миллионов долларов после того, как он закончил свою боксерскую карьеру. Другие издания, например "Vermögen Magazin", оценивали текущие активы Кличко в 60 миллионов евро. Фактически, общие активы младшего из братьев Кличко, которые управляются в его семейном офисе под названием Kliwla, по-видимому, находятся в диапазоне трехзначных миллионов: $100 миллионов", - пишет немецкий "Форбс".