Звезда мирового футбола 43-летний Андрей Шевченко на днях был замечен в необычном ресторанчике курортного города Альберобелло, на юге Италии.

Тренера сборной Украины по футболу сфотографировали местные жители после романтического ужина. В тот вечер Шева с супругой Кристен Пазик отмечали 16-ю годовщину со дня свадьбы. Андрей выложил в свой фотоблог Instagram снимок с женой и поздравил ее с этим событием.

Кристен Пазик и Андрей Шевченко, фото: instagram.com

Несмотря на то, что Италия оказалась эпицентром пандемии короновируса в Европе, пара решила отпраздновать "топазовую свадьбу" в заведении, который попал в Красный гид Мишлен – самый влиятельный и самый известный ресторанный рейтинг современности.

К слову, в Италии рекомендуется соблюдать некоторые меры предосторожности. Например, носить маски и придерживаться дистанции в общественных местах. Но на снимках видно, что футболист не делает этого и любезно селфится с фанатами.

Шева с итальянскими фанатами, которые его встретили в ресторане, фото: instagram.com

Как удалось узнать "Стране", свидание Шевченко и Кристен прошло в оригинальном и весьма популярном среди туристов ресторане под названием Trullo D’oro в регионе Апулия.

Заведение расположено в трулле – это белоснежные одноэтажные домики с глиняными крышами постройки XVI века. Столик тут нужно бронировать заранее, за пару недель до желаемой даты. Ведь ресторан два года назад получил признание и попал в престижный гастрономический гид Мишлен.

У него, правда, одна звезда Мишлен, а это свидетельствует о том, что ресторан стоит посетить, если он встретился на вашем пути.

Ресторан Trullo D'Oro, фото: tripadvisor.ru

Цены на блюда итальянской кухни тут не космические. Средний чек за ужин на двоих, состоящий из закуски, основного угощения, десерта и вина составляет €120. Например, порция фирменных спагетти стоит €12, а говядина с устричным соусом – €38.

Напомним, тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко женат на американской модели и собственнице линии одежды Кристен Пазик. Они многодетные родители.

Шевченко с сыновьями, фото: instagram.com

Пара воспитывает четырех сыновей: Джордана (15 лет), Кристиана (13), Александра (8) и Райдера Габриэля (6 лет). Последнее время семья живет на три страны: США – родину Кристен, Италию, где Андрей долго играл в клубе "Милан" и, естественно, Украину, где работает Шева.

Как писала уже "Страна", Андрей Макаревич опубликовал фото своей свадьбы с молодой невестой из Украины в Тель-Авиве.