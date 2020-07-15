Сегодня, 15 июля дочке президента Александре Зеленской исполнилось 16 лет. И если в прошлом году родители Владимир и Елена выложили фото с девочкой и написали трогательные поздравления в социальных сетях, то сегодня (на момент публикации материала) этого не произошло.

Тем не менее, в честь праздника "Страна" решила собрать все, что известно о дочке главы государства.

Саша Зеленская, фото: instagram.com

На большом экране дочь тогда еще шоумена Владимира Зеленского появилась в 2016 году в шоу "Рассмеши комика", где ей удалось выиграть суперприз - 500 000 гривен. Среди судей был и отец девочки.

Чуть позже Зе рассказал в интервью, что он ни о чем не знал и это был сюрприз: "До этого они с Леной говорили, что хотят попробовать свои силы на проекте, и я сказал: "Ни в коем случае!". На запись ближайшего выпуска не пришли - усыпили мою бдительность, и я расслабился. А потом их уже и не ждал. Шутки помогала готовить и Лена, и кто-то из ребят".

На вопрос как Саша распорядилась призовыми деньгами, ее отец ответил, что она не жадная и отдала детям на лечение: "Отдала каким-то деткам на лечение. Она не жадная. И не транжира. Это у нее от мамы. Лена ее воспитывает так, что ничего лишнего быть не должно: это дорогое, это ненужное, это уже было, почему ты хочешь его снова? У меня принцип другой: нет денег – значит, нет. Получил – гуляют все! Вокруг должны быть веселье и счастье".

Учится в "Новопечерской школе"

В этом году Александра Зеленская закончила 9-й класс элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и находится на территории ЖК "Новопечерские Липки" (улица Драгомирова). Здесь же учится и ее младший брат Кирилл. Мальчик перешел во второй класс.

Обучение тут платное. Родители учеников 1-5 классов платят в год $12 850, а 6-11 классов - $10 850. В эту стоимость входят все необходимые материалы, персональный планшет, который задействован наравне с учебниками, дизайнерская школьная форма, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр.

Саша Зеленская в школе (справа) с подружками, фото: instagram.com

Кстати, если в "Новопечерской школе" учится двое детей из одной семьи, то на обучение предоставляется скидка в размере 5% на каждого ребенка. Получается, что президенту Зеленскому удастся даже немного сэкономить семейный бюджет.

В условиях карантина дети президента, как и ученики других школ - учились онлайн.

Снимает смешной контент для социальных сетей

Раньше девушка была очень активна в социальных сетях нам удалось найти аккаунт Александры в фотоблоге Instagam, где был с десяток снимков, но после нашей публикации она перестала его вести.

С тех пор Саша регистрировалась там не раз, каждый раз меняя никнейм (имя пользователя), и теперь страничка носит конфиденциальный характер.

Саша Зеленская, фото: instagram.com/tiktok

Однако на просторах "Инстаграма" Саша все равно появляется. То официальная страничка "Новопечерской школы" выложит видео своих учеников, среди которых есть она, то друзья Александры снимут кусочек урока алгебры, где они танцуют под песню "Волчица" Олега Винника.

Мы отыскали профиль дочки президента в китайской социальной сети TikTok.

В аккаунте Зеленской-младшей много смешных коротких роликов, на которых она танцует, поет, снимает разные пародии и веселится со своим братом Кириллом. Мы их собрали в одно видео.

Но и в этом аккаунте "ТикТок" с тех пор ничего нового не появилось. Скорее всего Саша завела новый аккаунт с вымышленными данными.

Участвовала с родителями в фотосессии для Vogue

Президент Зеленский и первая леди очень редко делятся семейными снимками, разве что по какому-то важному поводу, типа Международного дня защиты детей или в рамках больших фотосессий. Как это было с глянцевым журналом Vogue, когда интервью Елены Зеленской сопровождалось фотографиями с мужем, дочкой и сыном.

Елена и Владимир Зеленские с дочкой Сашей, фото: vogue.ua

Тогда первая леди рассказывала, что Зеленские стараются сохранить привычный образ жизни и оградить от публичности детей: "Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино, но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство – играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания".

Худеет на спор и выигрывает

А еще подружки Саши рассказали нам, что она ищет свой стиль и следит за фигурой: активно занимается спортом и время от времени устраивает марафоны по правильному питанию.

Кстати, о том, что вся семья худеет, рассказывал и сам Владимир Зеленский. Чуть больше месяца назад на встрече с журналистами, он признался, что очень любит фастфуд, домашние котлетки и жареную картошечку. По его словам, чтобы держать себя в форме – от вкусностей ему приходится отказываться. В частности, сейчас никто в семье президента фастфуд не ест.

Семья Зеленских: Владимир и Елена с детьми - дочкой Александрой и сыном Кириллом, фото: facebook.com

Члены президентской семьи – сам Зеленский, первая леди и их дочь – пытаются выиграть спор, кто быстрее похудеет на 5 килограмм. Пока лучше всего получается у дочери Александры.

Как писала уже "Страна", замглавы Харьковского облсовета устроил вечеринку на пляже по поводу своего 51-летия. Среди приглашенных на тусовку в Гидропарк были сын министра Авакова и зять-депутат от "Слуги народа".