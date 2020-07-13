Владимир Скоробагач, замглавы Харьковского облсовета с размахом отпраздновал свой день рождения. 11 июля политику исполнился 51 год. Не смотря на серьезный возраст, вечеринка была молодежной: и по смыслу и по наполнению. Скорее всего, организацией занимались его дочки Мария и Карина.

Место для торжества выбрали на берегу Днепра - это локация Perfect Place на Венецианском острове (Гидропарк), которая состоит из танцпола, шатров и нескольких зон для отдыха. Тут устраивают в основном закрытые вечеринки, корпоративы и свадьбы в теплое время года. Вместимость до 300 гостей.

Так выглядит атмосфера в Perfect Place, фото: facebook.com

Музыкальное сопровождение дня рождения Скоробагача поручили нынче очень популярному украинскому электронному проекту ARTBAT.

На вечеринке в киевском клубе на свежем воздухе присутствовали среди гостей: Александр Аваков, сын главы МВД и нардепы: Виталий Хомутынник ("Видродження") и Александр Бакумов (СН). Последний, кстати, зять именинника - в 2014 году Бакумов женился на Карине Скоробогач, старшей дочери замглавы Харьковского облсовета.

Владимир Скоробагач (слева), с зятем Александром Бакумовым и дочкой Кариной, фото: facebook.com

Тусовку, которая проходила ночью с 11 на 12 июля, охраняла полиция, об этом сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко в своем тг-канале.

Отметим, что сейчас в Украине запрещено работать развлекательным заведения после 23:00, а Скоробагач-пати была практически до утра.

Мария, младшая дочь Скоробагача в своих социальных сетях тоже выложила фото, подтверждающее, что тусовка в честь праздника ее отца имела место быть в условиях карантина. Напомним, что сам виновник торжества в апреле переболел коронавирусом.

"Подготовка ко дню рождения любимого папы", - написала девушка, а чуть позже показала снимок с локации, где проходила вечеринка.

Мария Скоробагач в "Перфект Плейс", фото: instagram.com

Мария Скоробагач прославилась четыре года назад, когда подарила отцу помещение почти за 1 500 000 гривен. В декабре 2016 года чиновник на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) разместил сообщение об изменениях в декларации, где значилось, что Мария презентовала папе 921 квадратный метр нежилых помещений.

На тот момент девушке было 19 лет и по информации в социальных сетях, она училась в Лондоне (Великобритания).

Владимир Скоробагач с дочкой Марией, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", первой заболевшей коронавирусом харьковчанкой стала Виктория, жена Владимира Скоробагача.