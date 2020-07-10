В Украине разворачивается новый скандал вокруг президента Владимира Зеленского.

Как оказалось, буквально недавно он переселился на государственную дачу в Конча-Заспе, продав свой дом в Иванковичах под Киевом. К переезду главы государства на госдаче сделали ремонт за бюджетный счет.

Любопытно, что сам Зеленский еще во время предвыборной кампании осуждал политиков, которые пользуются государственными резиденциями.

"Пусть там живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей. Это сегодня? Это все для экскурсий ", - так на тот момент кандидат в президенты отвечал на вопрос, будет ли он пользоваться государственными резиденциями в случае победы на выборах.

"Страна" разбиралась, как и почему президент решил изменить и свое место жительство, и отношение к госдачам.

Продал дом жене соратника

На днях на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский внес изменения в свою электронную декларацию.

2 июля он продал недвижимость.

Речь идет о частном доме и 12 сотках земли в коттеджном городке "Маєток" (поселок Иванковичи), что находится в 30 километрах от столицы. Владимир и Елена Зеленские жили тут 12 лет, а теперь сюда заедет семья Юрия Киселя, замруководителя фракции "Слуги народа".

Супруга Киселя Валентина стала покупательницей президентской загородной недвижимости.

Юрий Кисель родом из Кривого Рога. Он давно знаком с теперь уже депутатом Юрием Корявченковым (Юзик) и первым помощником президента Сергеем Шефиром. Кисель, который сейчас является еще и председателем Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, взял себе в помощники Никиту, сына Шефира. Во время президентских выборов Шефир-младший работал в команде Зеленского.

Юрий Кисель, фото: facebook.com

Кисель еще известен как один из присутствующих на записи "Криворожгейта", когда депутаты от "Слуги народа" и правоохранители беседовали в криворожском ресторане "Околица". Тогда обсуждали взятие под контроль деятельности городской полиции и бизнес на металлоломе. Тогда Юрий подтвердил "Стране" свое участие в этом разговоре, но отрицал, что Зе-команда хотела подмять под себя часть бизнеса.

Супруга Киселя Валентина владеет несколькими частными предприятиями, которые специализируются на строительстве жилых и нежилых сооружений.

И еще один интересный факт, за 2019 год Кисель получил 80 600 гривен компенсации на аренду жилья или гостиничный номер. Такая возможность предоставляется иногородним народным депутатам. Наверное, после покупки дома президента, эта надобность уже отпадет.

Отметим, что в КГ "Маєток" живут и другие соратники президента по "Кварталу". В частности, Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Елена Кравец.

Въезд в коттеджный городок, где жила семья Зеленских, фото: Аркадий Манн, "Страна"

В финансовой отчетности значится, что за особняк площадью 353 квадратных метра Зеленский выручил 12 миллионов 114 тысяч гривен, что по сегодняшнему курсу около $453 000, а за землю он получил 1 356 000 гривен или чуть больше $50 000. То есть вся сделка состоялась за плюс-минус $503 000.

Один из этих домов принадлежал Зеленскому, фото: "Страна"

Интересно, что в 2008 году тогда еще шоумен купил дом в КГ "Маєток" за 814 855 гривен. На тот момент курс был 6,87 гривен за один доллар США, соответственно цена особняка была $118 610. Позже он приобрел 12 соток земли за 702 240 гривен, что тогда было равно $91 200.

То есть сейчас президент продал свою недвижимость с более чем двукратной наценкой. На самом деле, конечно же, нужно учитывать еще и расходы на ремонт, мебель, благоустройство и содержание территории. Так что в лучшем случае он вышел "в ноль".

Теперь живет в государственной резиденции "Конча-Заспа"

Журналисты "Радио Свобода" заявляют, что президент, продав дом, переселился на государственную дачу вместе с женой Еленой, дочкой Александрой и сыном Кириллом. Он обосновался в доме номер 29 в элитной местности Конча-Заспе под Киевом, эту недвижимость еще называют "дачей Ющенко". Дело в том, что третий президент жил там за госсредства в течение десяти лет, выехав только после Майдана.

Госудаственная дача в Конча-Заспе, фото: radiosvoboda.org

По информации журналистов, ремонт "дома №29" начался в конце 2019 года. Почти 200 000 гривен из бюджета было потрачено на аварийно-восстановительные работы, еще 110 000 гривен ушло на ремонт системы пожарной сигнализации.

Так выглядит дом внутри, фото: radiosvoboda.org

Госдача - это трехэтажный особняк более чем на 2000 квадратных метров и несколько гектаров огражденной территории вокруг. В доме четыре спальни, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Само по себе пользование дачей руководителем государства не является нарушением закона.

В постановлении Верховной Рады от 1992 года в текущей редакции указано, что главе государства "на период пребывания на посту президента предоставляются загородная резиденция и служебная квартира в Киеве. После выхода в отставку президенту Украины пожизненно предоставляется государственная дача с необходимым обслуживанием, охраной и транспортным обеспечением".

И не только президенту, но и другим госдеятелям. По соседству с Зеленским до сих пор живут экс-спикеры Владимир Литвин и Александр Мороз.

Но, с другой стороны, памятуя предвыборные обещания президента, его переезд на госдачу выглядит как прямое нарушение своих обещаний перед выборами.

В окружении Зеленского, впрочем, дают свое объяснение переезду.

"Главных причин две. Первая - вопросы безопасности. Охранные мероприятия фактически парализует жизнь всего коттеджного городка, где раньше жил президент. А если начнутся акции протеста прямо в Иванковичах, то весь городок придется переводить на осадное положение, что, кстати, сделать будет трудно, так как он к этому не приспособлен. На госдаче же этих проблем нет. Там решение вопросов безопасности закладывалось изначально. Вторая причина - из Иванковичей долго добираться до Киева. Если не перекрывать дороги, то более часа, а то и полутора часов. Из Конча-Заспы по Столичному шоссе ехать намного быстрее", - сказал "Стране" источник в окружении президента.

В то же время, даже если принять эти аргументы, возникает вопрос - а зачем тогда президент продал свой дом в Иванковичах, если он оттуда переезжает исходя из своего президентского статуса (вопросы безопасности и прочее). Ведь когда он перестанет быть президента, он мог бы просто вернуться в свой дом.

И неужели изначально, еще до выборов, не были очевидны проблемы с жильем в Иванковичах? А если были, то зачем было давать обещания, которые потом потребуется нарушить?

К слову о безопасности. Как сказал "Стране" источник в спецслужбах, само по себе то, что "Схемы" могли снять этот сюжет - это провал охраны президента.

"У госохраны есть специальная аппаратура которая не просто глушит квадракоптеры, но и перехватывает управление ими. Почему оно не было задействовано и журналисты спокойно снимали это все? Еще больший провал то, что позволили съемочной группе сидеть несколько дней буквально около въезда на госдачу. Хотя по всем параметрам это то место, которое должно максимально тщательно исследоваться перед выездом и приездом первого лица. А если б там не журналисты сидели, а диверсанты? Это, безусловно, огромный провал работы охраны", - говорит источник.

Как писала уже "Страна", в Козине (поселок в Конча-Заспе) под Киевом купил особняк Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии". Стоимость дома - 9 864 000 гривен. Также здесь находится поместье экс-президента Петра Порошенко.