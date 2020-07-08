Известный украинский блогера и политик Анатолий Шарий в последние оказался вновь в центре внимания общественности.

Появилась информация о его недвижимости в Испании, которую сам Шарий подтвердил и обвинил СБУ в подготовке покушения на свою жизнь, а Офис президента - в кампании по дискредитации.

"Страна" вспоминает, что известно о состоянии Анатолия Шария.

Вилла. Журналисты проекта "Слідство.Інфо" сообщили, что Анатолий Шарий живет на вилле в Испании на "золотом побережье" Коста-Дорада (неподалеку от Барселоны). Стоимость дома точно не известна, однако, предполагается, что похожая недвижимость в этом районе стоит около €1 000 000.

Вилла Шария на побережье, фото: Google Maps

Расследователи заявляют, что в августе 2019 года Шарий стал владельцем виллы площадью 230 квадратных метров на берегу Балеарского моря в городке Рода-де-Бара.

Дом состоит из жилого этажа (161 кв.м) и подвала (69 кв.м). Вокруг коттеджа находится сад (чуть больше 5 соток). Кроме того, рядом с земельным участком расположен пляж. На территории виллы также есть бассейн, который был поначалу огражден кустами, хвойными деревьями и пальмами.

В свою очередь Анатолий Шарий подтвердил, что дом его, но опроверг информацию о покупке виллы в Испании за один миллион евро в интервью "Стране". Он заявляет, что стоимость около 3 миллионов евро.

Вилла Шария в Испании, фото: "Слідство.Інфо"

"Хочу опровергнуть. Они пишут, что вилла стоит миллион евро. На самом деле, плюс-минус 3 миллиона евро. Я был крайне удивлен, а что они хотели этим показать. Я им оставил комментарий, который в переводе на цензурный язык означает "очуметь, я думал, что Шарий живет в двушке на окраине". Больше всего мне понравился вопрос, который они сами себе задают: а есть ли у Шария деньги на виллу? Тупые свиньи не понимают, что если в Европе ты что-то покупаешь, значит должен доказать полностью свои доходы. Конечно, у меня есть деньги. Не только на это, а вообще - на все", - сообщил Шарий.

Политик успокоил журналистов, переживающих за вырубленные зеленые насаждения. По словам Шария, вместо одного дерева было высажено три. Кроме того, территорию виллы украсили французские каштаны.

Так вилла выглядела до покупки, фото: Google Maps

Анатолий еще добавил, что на данный момент на вилле никто не живет, кроме охраны, однако пообещал добраться туда в ближайшее время, чтобы снять очередной ролик.

"Обязательно сниму видео оттуда, чтобы у них бомбануло еще больше. Покажу прекрасный бассейн, с великолепной морской водой, покажу все три этажа, предметы искусства и все остальное, чтоб им всем стало совсем хорошо", - пообещал блогер.

Вилла в Испании блогера Шария, фото: "Слідство.Інфо"

Кроме того, Шарий пообещал рассказать, кто дал задание на подготовку и проведение съемки.

"Помимо этого, у меня есть полное подтверждение того, как готовилась эта супер спецоперация по приезду журналистов, по фотографиям и так далее. Кто был в этом задействован. И я докажу, что это все делалось четко под руководством Офиса президента. По заказу Кирилла Тимошенко (глава ОП - Ред.). Они рассчитывали, чтобы все возмутились и воскликнули: "Ой, ужас какой!". Конечно, у меня есть деньги. Типа я говорил, что у меня их нет. Пусть идут в ж*пу. Я не был никогда чиновником, не имел отношения к госбюджету. С*ал я на них, даже несколько раз. Они рассчитывали, что у всех бомбанет, мол, о как дорого. Мне пишут друзья из Верховной Рады: "Странно, а мы думали ты в хрущевке живешь". А где ж мне еще жить? Скажу больше - это не единственный объект недвижимости такого плана в моей собственности. А почему бы и нет? Всем желаю благополучия и счастья", - подытожил Анатолий.

На следующее утро он выложил целый блог, который состоит из двух смысловых частей.

В первой части Шарий показывает переписку и записи разговора с участием помощника заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Из нее следует, что Офис президента принимал непосредственное участие в подготовке материала про дом Шария, а также в других кампаниях по его дискредитации.

Во второй части, проживающий в Испании гражданин Украины Александр Золотухин (который когда-то первым опубликовал снимок дома Шария) утверждает, что ему СБУ заказала убийство Шария.

Конкретные доказательства этого заявления он и Шарий обещают представить позже.

Руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко уже отреагировал на заявление Шария. Он считает, что все это ради хайпа.

Кирилл Тимошенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Все абсурдные высказывания Шария ориентированы исключительно на то, чтобы привлечь к себе внимание любой ценой и поднять свой рейтинг и рейтинг своей недопартии. На самом деле ни Офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий и чем он занимается. Хайп на лжи, создание искусственных конфликтов – вот тактика Анатолия Шария. Она не имеет перспектив, как и любая тактика, построенная на фейках", – сказал чиновник.

Семья. Анатолий Шарий женат на Ольги Шарий, которая также является одним из лидеров "Партии Шария". С недавних пор Анатолий и Ольга находятся в новом статусе - родители. У пары родился первенец. Лидер "Партии Шария" сам рассказал об этом отвечая на вопрос нашего журналиста на телеканале NewsOne.

Анатолий Шарий с беременной женой в июле прошлого года, фото: facebook.com

"Я предпочитаю все, что связано с личной жизнью, оставлять за скобками. Мне даже начали писать, может, горе случилось, когда увидели, что Ольга беременна, а потом об этом не было сообщений. Я не пощу фотографии ребенка. Но без сомнения, если Ольга была беременна, она ж не слон, чтоб вынашивать три года. Поэтому да, она родила. Но я не называю ни пол, ни имя ребенка. Просто не хочу. Считаю это неправильным. Может быть, когда-нибудь я изменю свое мнение", - прокомментировал Анатолий Шарий.

Ольга Шарий на прогулке с малышом, фото: instagram.com

Мы нашли у молодой мамы в фотоблоге снимок с коляской и если следовать гендерному противостоянию двух цветов: голубой (синий) для мальчиков, розовый для девочек, то у пары родился представитель мужского пола.

Анатолий Шарий с супругой, фото: facebook.com

Шмотки, сумки и "Бентли". Что же касается гардероба Анатолия и Ольги, то пара любит носить вещи всемирно известных брендов. Сегодня девушка даже с иронией возмутилась у себя в социальных сетях, мол, почему никто не пишет о ее дорогих сумках.

"А можно я сниму коллекцию своих сумок? А то как-то обидно. Получается все посчитали-пересчитали, партии, дома, а сумки мои? Я зря их собираю? Стоят.. и никого не бомбанет? Никакую ведущую "Эспресо" или "СлидствоИнфо"? Несправедливо", - написала жена Шария.

У Ольги действительно есть дорогие аксессуары от Hermes, Yves Saint Laurent и других брендов.

К примеру, вот легендарная белая сумка Dior Addict от французского дома моды Christian Dior.

У Ольги Шарий в коллекции есть сумочка Dior Addict, фото: intsgram.com

Выполнена она из телячьей кожи и была представлена в коллекции 2017 года. Сумка была придумана, как незаменимая вещь для женщины, которая работает в офисе, так как считается одной из вместительных.

Цена на нее не падает, потому что этот аксессуар будет актуален еще не один год. Стоит оригинальная большая сумка Dior Addict около $3000.

Есть у супруги Шария и ярко-желтая сумочка итальянского бренда Prada. Cумка через плечо с контрастной строчкой и регулируемым ремешком на цепочке из коллекции 2019 года.

Ольга Шарий с сумочкой "Прада", фото: instagram.com

Сумка Prada Tessuto Chain Bag изготовлена ​​из нейлона, что делает ее невероятно прочной. Представлены они в сочной цветовой гамме. Заказать в онлайн-магазине можно такую за $1690.

Cам Анатолий тоже любит носить модные вещи. Вот к примеру он в шортах Burberry. Это один из самых узнаваемых английских брендов.

Шарий в шортах Burberry, фото: instagram.com

Такие шорты в клетку из новой коллекции стоят €482. К ним предлагается еще ветровка бренда, чтобы получился комплект.

Есть у блогера в гардеробе и одежда французского дома моды Louis Vuitton. В сезоне весна-лето 2020 года был представлен синий пуловер, который уже носит Шарий.

Шарий в пуловере Louis Vuitton, фото: instagram.com

Логотип LV выглядит так, будто его написали кистью. Вдохновением для создания такого принта послужила традиционная китайская живопись. Изделие выполнили из мягкого материала на основе вискозы.

Стоит такой свитер на официальном сайте $1280.

Во время своего интервью Светлане Крюковой, замглавреда "Страны" Анатолий был одет в модную олимпийку итальянского бренда Gucci за $1850 и рассказывал о своих золотых часах.

Анатолий Шарий, фото: "Страна"

Ниже отрывок из разговора Крюковой и Шария о вещах.

- Мне любопытно. Когда ты приходишь в футболке, лейбированной Gucci, и в кроссовках в тон, об этом хочется поговорить.

– Нет, я выбрал самое лучшее, чтобы с тобой встретиться. Послушай, это каждодневная одежда.

– В силу профессии иногда я пересекаюсь с людьми высокого достатка. И заметила, что чем богаче человек, тем меньше шансов понять, в одежду каких брендов он одет. Богатые люди не выпячивают бренды ценником наружу. Ты же брендирован до зубов. Это обращает на себя внимание. Вот и все.

– Мне зарисовать или как? Это а-ля семидесятые. А твои супербогатые люди пусть упиваются своим богатством. Значит я не супербогатый человек. Я пошел, купил то, что мне понравилось, и не обращаю внимания на лейблы. Она яркая, меня прет.

– А золотые часы… Это что Rolex – покажи!

Показывает. Действительно, золотой Rolex, как у рэпера Тупака.

– Класс.

– И что? Это часы, как у Тупака были. И что?

– А ты знаешь, что часы носить уже не модно?

– Пусть не носят. Вот такой вот я немодный парень.

– Можно еще на вторую руку часы.

– А можно еще цепь золотую на шею, золотую тарелку. И если мне захочется, я буду это носить. Я буду носить кепку Adidas. Ты думаешь меня этим подловить? Да мне все равно. Я живу так, как я хочу. Как я не хотел этих вопросов, когда шел к тебе на интервью! Дети олигархов рассказывают мне о голодном детстве... Когда все рухнуло, голодное детство настало у всех! Эти вопросики… Кто как одет? И кто на чем ездит? А на чем я должен ездить? Почему я должен ездить в метро, если я могу ездить на "Бентли"? У меня был друг, который любил говорить: "Хочется тебе скушать икры – скушай. Не переноси на завтра. Ты живешь один раз".

Кстати, по поводу машин, одним из автомобилей Анатолия Шария действительно является Bentley. Когда-то в своем "Твиттере" он написал: "После Bentley тебе захочется только один автомобиль - новую Bentley. Это прилипчивая зараза, лучше и не начинать".

Шарий за рулем Ferrari, фото: twitter.com

На вопросы об источниках своего дохода Шарий традиционно отвечает, что зарабатывает он деньги на рекламе на своем YouTube-канале.

Как писала уже "Страна", лидер "Партии Шария", который в последнее время обвиняет Владимира Зеленского в преследованиях активистов своей политсилы, утверждает, что его люди проникли в туалет ресторана в Одессе, куда ходил Зеленский, и достали мочу президента, чтобы сдать на анализы и узнать, употребляет ли Зе наркотики.

О нападениях на активистов "Партии Шария" подробнее можно прочитать здесь.