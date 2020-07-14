Турция, Египет, Черногория, Хорватия и Албания доступны для украинских туристов даже в условиях карантина. Туда уже летают самолеты, а гостиницы открыли свои двери для отдыхающих. Правда, каждый день условия въезда за границу меняются и скорее ужесточаются, чем улучшаются. На сегодняшний день только Турция является единственной страной для украинских туристов, в которую можно улететь без теста на COVID-19 и вернутся без 14-дневной обязательной изоляции

И если многие знаменитости пока что предпочитают внутренний туризм: ездят в Одессу или Карпаты, то некоторые все же выбрались за границу.

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая в последнее время живет и работает в России, выложила фото своего отпуска. Светлана отдыхает на вилле вместе с дочкой Евой, близким другом грузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе, а также Софией, дочерью продюсера Нателлы Крапивиной. Как стало известно «Стране», компания отправилась в Грецию.

Светлана Лобода и Бичолла Тетрадзе, фото: instagram.com

"Мечты, которые стали реальностью", - так подписала свои фото в купальнике артистка.

Кстати, недавно Светлана отметила, что внешняя привлекательность должна сочетаться с внутренней, иначе в ней нет смысла. "Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их, требуется красота души", - обратилась она к подписчикам.

Среди первых улетевших украинок в теплые края были и знаменитые подружки: Александра Червоненко (дочь известного политика и автогонщика Евгения Червоненко), Зоя Литвин (основательница "Новопечерской школы", куда ходят дети президента) и Ярослава Бойко (дочь сопредседателя "Оппоплатформы" Юрия Бойко). Девушки делятся снимками с отдыха в своих социальных сетях.

Зоя Литвин в Турции, фото: instagram.com

Как стало известно "Стране", подружки отправились на Эгейское побережье. Они отдыхают в пятизвездочной гостинице D-Hotel, которая расположена на берегу моря в 35 километрах от города Мармарис.

Отель находится на площади 156 000 квадратных метров в уникальной зеленой зоне на горе высотой 45 метров, откуда открывается потрясающий вид на острова. На пляж туристы спускаются на лифтах, а между пляжем и зоной водных видов спорта курсирует водный лодочный шаттл.

Пляж гостиницы D-Hotel, фото: joinup.ua

Александра Червоненко отдыхает в Турции, фото: instagram.com

Александра Червоненко и Ярослава Бойко, фото: instagram.com

"Соблюдая все карантинные меры нахожусь в невероятной атмосфере Эгейского региона Турции. Тихой и спокойной бухте", - написала Ярослава Бойко в своем фотоблоге. Напомним, что девушка сейчас плотно занимается проектом Kyiv Smart City, соосновательницей которого является.

Это городская инициатива, объединяющая жителей столицы, местную власть и бизнес для развития "умной" инфраструктуры города. Среди проектов, которые поддерживает Kyiv Smart City, - единый электронный билет, камеры видеонаблюдения, бесплатный wi-fi, информационные табло на остановках общественного транспорта.

Ярослава Бойко, фото: instagram.com

В это же время в Хорватии отдыхал Андрей Ваврыш, основатель компании SAGA Development и давний друг Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента. Он находится в городе Задар, что в центральной части побережья Адриатики.

Ваврыш в Хорватии, фото: facebook.com

"Улетаю я от вас. Буду скучать по вам на расстоянии! Команда SAGA Development могучая, без меня справится. А я наполняться новыми идеями, крутыми планами", - написал застройщик у себя в социальной сети Facebook.

На сей раз Ваврыш, который консультирует команду Зе по развитию Киева, скорее всего улетел без своего близкого друга, хотя в прошлом году они вместе посетили Турцию и Сейшельские острова.

Российские звезды массово ринулись на отдых в Сочи (Краснодарский край) на Черное море. Телеведущая Анфиса Чехова делится в социальных сетях сочными кадрами.

Анфиса Чехова в Сочи, фото: instagram.com

Также в Сочи поехали юмористка и актриса Эвелина Бледенс, а также певец Сергей Лазарев.

Как писала уже "Страна", Maruv, Надя Дорофеева, Каменских и Андрей Богдан отдыхают на Черном море.