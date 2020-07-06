Президент Владимир Зеленский свой уикенд провел у Черного моря, ведь 4 и 5 июля у него состоялся официальный визит в Одессу. В этом году Зе прибыл сам, без жены (Елена только оправилась от коронавируса) и детей, но с Андреем Ермаком, главой своего Офиса.

Помимо протокольных мероприятий, у Зеленского было время и на досуг. Прилетел президент в субботу утром в Центральный аэропорт "Одесса", где его ждал кортеж. И если в Чернигове он состоял из 14 авто, то на сей раз машин было восемь. Как ехал Владимир Александрович из аэропорта в город - удалось снять прохожим одесситам.

Кортеж президента в Одессе, видео: Yu Tk channel/youtube.com

Кортеж открывала полицейская машина, далее черный Mercedes представительского класса, в котором едет президент, несколько микроавтобусов с государственной охраной, бусики с представителями местной власти и одна карета "скорой помощи".

Видно, что кортеж двигался на допустимой скорости и останавливался на светофорах, перекрытий дорог не наблюдалось.

Свое одесское воскресенье президент начал с традиционной пробежки. В 7:00 его видели бегущим вместе с одним охранником на известной Трассе здоровья, которая пролегает вдоль пляжей.

На Зеленском, помимо спортивной формы, была его известная кепка из "звериной коллекции" американского бренда Goorin Brothers (Гурин Бразерс). Это коричневая бейсболка со львом. Также рядом вышито слово KING – англ. "король". Головной убор можно заказать на американских сайтах и вместе с доставкой в Украину такая кепка, как у Зе, обойдется в $49,99 или 1365 гривен (по курсу НБУ на 06.07.2020 года).

Во время занятий спортом, президент успел сделать несколько селфи с одесситами. "Страна" разыскала Алексея, который выложил в своем фотоблоге Instagram снимок с Зеленским.

Зеленский с одесситом Алексеем на Трассе здоровья, фото: instagram.com

"Он на побежке был, я на велосипеде ехал и остановился рядом. Кстати, Зеленский сам предложил сфотографироваться, мы сделали пару фото и он побежал дальше. На этом все. Супер короткая встреча с президентом", - рассказал нам парень.

А уже в 7:40 Владимир вместе с Андреем Ермаком был на пляже Ланжерон, где они купались в Черном море.

Любопытно, что Зеленский 13 июля прошлого года плавал тут с Андреем Богданом, тогдашним главой Офиса президента. И спускались они по этой же лестнице. А почти через 7 месяцев президент уволил Богдана.

Лето 2019. Богдан, Зеленский и Кирилл Тимошенко, после купания, фото: facebook.com

А еще президент успел побывать в одном из одесских ресторанов. И если в прошлом году он трапезничал в заведении "Дача" Савелия Либкина, то сейчас сходил в "Рыбу" ресторатора Андрея Заричанского.

Ресторан "Рыба" уже работает более семи лет и считается одним из топовых в Одессе. Заведение находится на Фонтанской дороге у самого моря. Тут подают европейскую и японскую кухню. Основа меню – блюда из рыбы и морепродуктов: мидии, креветки, гребешки, устрицы готовят по эксклюзивным рецептам.

Андрей Заричанский и Владимир Зеленский в "Рыбе", фото: facebook.com/instagram.com

Тартар из тунца с авокадо стоит здесь 248 гривен, а карпаччо из осьминога - 340 грн. Полкило черноморских мидий обойдется в 197 грн, а порция селедки с картофелем - 126 гривен.

Этим летом у ресторана "Рыба" появился маленький спутник ресторан-пляж "Кораблик". Теперь можно отдыхать на пляже, купаться в море и пробовать новое меню.

Кстати, владелец заведения Андрей Заричанский (рестораны "Облака", "Глечик", "Гранат" и "Яхта") является давним сторонником президента Зеленского. В день инаугурации Заричанский записал обращение с персоналом ресторана "Облака" численностью в 120 человек.

Андрей Заричанский с персоналом ресторана "Облака" записал видео президенту, видео: niklife.com.ua

"Господин Президент, Одесса с Вами! Поздравляем! В добрый путь!" – так подписали видео. Все участники ролика были одеты в футболки с надписью "ВладиМир, мы не подведем".

В 19:00 с Центрального аэропорта "Одесса" Зеленский улетел в Киев. Сегодня утром он уже проводил селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем.