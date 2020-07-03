Спустя восемь месяцев бывшая замминистра инфраструктуры 37-летняя Александра Клитина снова стала героиней публикаций и телесюжетов. И если в ноябре прошлого года она прославилась благодаря "постельному" скандалу, который обсуждали "слуги народа", то сейчас хайп вокруг себя она сделала своими руками. Вернее, своими видео в откровенных купальниках.

"Страна" решила вспомнить все, что известно о чиновнице.

Александра Клитина, фото: facebook.com

Александра Клитина прославилась, после того, как нардеп Антон Поляков (СН) опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Помимо всего, там и был пикантный момент, который касается Александры Клитиной, тогда еще заместителя министра инфраструктуры Владислава Криклия, которая попала на пост якобы через постель.

Дословно это звучало так:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охе*енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра.

(Звучит смех)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

После скандала Клитина дала пресс-конференцию, во время которой ее уволили из министерства, а не так давно она стала советником главы Государственного космического агентства Украины. Видимо глава агентства так глубоко был погружен в космические дела, что просто не знал кто такая Клитина и ничего об этой знаменитой девушке не слышал. Но, скорее всего, уже услышал. Судя по тому, что Клитина у него уже не работает.

Александра Клитина, фото: facebook.com

С начала 2020-го года об Александре все забыли, да и страсти поутихли. И вот внезапно на своем канале в YouTube она выложила видео и заявила о создании партии. Девушка призвала бороться с коррупцией и "политическими проститутами".

"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий - он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправлюсь. Потому что мешала им красть на "Укрзализныце"... Скажем "нет" политическим проститутам", - говорит она.

В интервью "Стране" Клитина сказала, что все это очень серьезно и даже обещала приз тому, кто угадает натуральная у нее грудь или нет. Оказалось, правда, что ее прелести - это работа пластических хирургов, а сделала она операцию из-за детских комплексов.

Одновременно с появлением ролика экс-чиновница "поменяла" пол на фото и начала публиковать посты от лица мужчины в Facebook.

Так выглядит обновленный профиль Клитиной

"Как и обещал, буду защищать честь женщин, ибо соответствующего законодательства у нас нет. Настоящие мужчины, присоединяйтесь!", - пишет Клитина.

Сегодня же Александра сняла новое видеообращение, в котором объявила, что все ее многочисленные появления в СМИ - социальный эксперимент, в ходе которого она решила представить, что она инопланетянка.

"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Скажу, что мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", - сказала Клитина.

По ее словам, ее эксперимент заключался в том, что она просто связывалась с разными СМИ и пыталась наладить с ними контакт.

"Представить, что я инопланетянин, было достаточно просто. Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю ни эти СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать. Так что я хочу сказать - какие у меня выводы. Я не понимаю, как инопланетянин, почему людям интересно смотреть на то, как они унижают друг друга. Почему они не обсуждают проблемы экологии, например. Почему они не обращают внимание на то, что по сути уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака", - добавила экс-замминистра.

Александра Клитина, фото: facebook.com

Что еще известно о ней?

В ее биографии, что висела на сайте министерства, было указано, что в 2005 году девушка получила диплом бакалавра Университета Ларенштайн (Нидерланды), окончила курс международного бизнес менеджмента.

А с 2019 по 2021 она учится в Международном институте менеджмента в Киеве по программе Senior Executive МВА (для владельцев бизнеса и высших руководящих должностей).

В Министерство инфраструктуры она попала еще в 2015 году и была советником министра Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили директором группы поддержки реформ министерства, который финансируется Евросоюзом. Там она проработала до сентября 2018 года. А практически ровно через год вернулась в структуру только уже на должность заместителя министра.

По слухам, Клитина состояла в романтических отношениях с Хью Мингарелли, бывшим представителем ЕС в Украине.

По нашей информации, у Александры есть любимый мужчина. Это юрист Денис Сытник, от которого она родила сына Георгия.

А в интервью "Стране" Клитина сказала, что партия ей нужна для того, чтобы ею гордился сын, а не "слышал в школе, что мама - шлюха".

Клитина и Сытник, фото: facebook.com

А еще Клитина в эфире телеканала "НАШ", рассказала, как устроилась на работу в Министерство инфраструктуры. Ведущий спросил у гостьи студии, как она попала в команду министра Владислава Криклия: проходила ли кастинги на общих основаниях либо собеседование у Владимира Зеленского в его кабинете. Клитина ответила, что была в этом кабинете на собеседовании.

"Была, еще и поспорила с Богданом. Он прикалывался еще: "Где вы ее взяли? Проводницей работала?" - вспомнила она.

Также она заметила, что министр Криклий обращался к ней за экспертной помощью, и раньше она его знала как эксперта сервисного центра МВД.