66-летний музыкант Андрей Макаревич в декабре прошлого года женился в четвертый раз. Избранницей лидера группы "Машина времени" стала израильская журналистка Эйнат Кляйн, которая на 30 лет моложе своего супруга. До переезда в Изараиль спутницу Макаревича звали Инна Калинина. Она жила и училась в Украине, где окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Спустя полгода, после радостного события, пара решила обнародовать снимки с торжества и рассказать как это было.

Андрей Макаревич в день свадьбы, фото: jewishmagazine.ru

По словам Макаревича, который сейчас усердно учит иврит, организацией свадьбы занималась Эйнат: "Она хотела, чтобы было красиво и по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек 40 – мы пригласили самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе (район Тель-Авива - Ред.), в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется".

Как оказалось, Андрей, который до этого был уже три раза женат - ни разу не играл свадьбу.

"Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" – вот этого всего у меня не было никогда и не будет. Мы не делали никакого секрета, но желтая пресса, видимо, совсем потеряла нюх и прощелкала эту историю – меня это очень устраивало. И только позже, когда я в каком-то интервью упомянул жену, они спохватились. Это было очень смешно", - делится певец.

Андрей Макаревич женился по еврейским традициям, фото: jewishmagazine.ru

В интервью "Еврейскому журналу", молодожены также поведали историю своего знакомства. Андрей Макаревич обожает путешествовать и уже много где был. А тут ему захотелось в Эфиопию и товарищи посоветовали ему Эйнат как лучшего организатора путешествий по Африке. "Я работаю в Эфиопии более десяти лет, в основном с индивидуальными клиентами, которые путешествуют небольшими дружескими компаниями. Странно, что Андрей не был раньше в этой удивительной стране. Но, с другой стороны, если бы он там был, мы бы не встретились", - говорит девушка.

Андрей и Эйнат в Эфиопии, фото: jewishmagazine.ru

Брак Макаревич и Кляйн оформили в декабре 2019 года, но из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса паре приходится встречаться пока что только в интернете. Андрей остался в своем московском доме, а Эйнат – в своей израильской квартире.

"Когда проводишь в разлуке с любимым человеком долгое время, затем начинаешь ценить его присутствие рядом с удвоенной силой", - говорит Эйнат.

Также молодожены еще не решили, где они обоснуются и будут вести совместный быт.

"Моя жизнь устроена таким образом, что я очень мало нахожусь на одном месте. В прошлом году я провел вот в этом московском доме в общей сложности недели три – то гастроли, то путешествия, то еще какие-то поездки. Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять. Всё будет", - подытожил Макаревич.

Андрей Макаревич с женой, фото: jewishmagazine.ru

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