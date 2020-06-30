В эти выходные в Одессе и на курортах поблизости города негде было яблоку упасть. Такой концентрации туристов этот регион не видел давно, несмотря на то что Южную Пальмиру любят и отдыхают здесь круглый год. Карантин, который объявили по стране из-за пандемии коронавируса, абсолютно не стал помехой для тусовок на пляжах, в бассейнах, кафе, барах и ночных клубах. Дистанция в 1,5 метра нигде практически не соблюдается, мало и людей в масках.

Власти, которые раньше открыли заведения, теперь сокрушаются, что в Одессу массово хлынул народ и карантин никто не соблюдает. "В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыты все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше", - отметил президент Владимир Зеленский.

Мы уже писали, что пару недель назад раскарантинили тусовки в ночных клубах Вера Брежнева и MONATIK, которые выступили в ночном клубе Ibiza Beach Club Night. 26, 27 и 28 июня тут выступали "Время и Стекло", Maruv и Настя Каменских. Свою работу они, конечно же, совместили с отдыхом у моря.

Анна Корсун, она же певица Maruv выложила в Instagram свои фотографии мини-отпуска. Сначала девушка отдыхала под Одессой, а потом перебралась в город и плавала в бассейне комплекса "Ибица".

Maruv со своими подружками, фото: instagam.com

Шезлонг возле бассейна тут стоит 400 гривен, а полотенце 100 (залог 500 гривен). Вечером тут проходят выступления артистов. К примеру, билеты на Maruv стартовали от 500 гривен за вход или 800-1700 за место за столиком (депозит). Как рассказали нам организаторы концертов и вечеринок, Одесса и область в этом году станут эпицентром тусовок. Звезды будут курсировать по побережью с концертами в пляжных клубах, и не мудрено, что цены на билеты будут дороже обычного, такая себе "карантинная" надбавка.

Настя Каменских (NK) в эти выходные тоже пела в Ibiza Beach Club Night, а ее супруг Потап со своей группой MOZGI - выступал на корпоративе в Херсоне. Девушка показала своим подписчикам, как проводит вечер на палубе яхты.

Настя Каменских на морской прогулке, фото: instagram.com

"И я себе думаю: какой замечательный мир", – коротко подписала cнимок Каменских.

Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", в Одессе тоже успела покататься на яхте. Вместе с мужем, певцом Владимиром Дантесом, она провела жаркий день посреди моря.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес, фото: instagram.com

"Идеальная Одесса", - написала Надя.

А вот Андрея Богдана, экс-главу Офиса президента, фотокорреспонденты "Страны" встретили в курортном районе Аркадия возле киосков. Ближе к полуночи юрист решил подкрепиться и долго выбирал, что ему взять. В итоге остановился на ведерке попкорна.

Андрей Богдан покупает попкорн, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Андрея сопровождала блондинка, а также пара друзей. Богдан взял свою воздушную кукурузу и медленным прогулочным шагом пошел к выходу из Аркадии.

По нашей информации, в Одессе он уже тусит не первую неделю. Как рассказали "Стране", часто отдыхает возле бассейна в "Ибице".

Андрей Богдан с друзьями в Одессе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, бывший помощник президента в конце января расстался со своей девушкой Анастасией Сличной. Пара встречалась около года, они жили вместе в доме чиновника в Конча-Заспе, Андрей познакомил Настю со своими родителями, и дело шло к свадьбе. Но бракосочетание так и не состоялось. Поговаривали, что у Андрея была даже короткая депрессия на фоне разлада личной жизни.