Вчера в Николаеве руководство партии "Слуга народа" попало в скандал. Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали между собой представительниц женского пола, в частности депутата Ирину Аллахвердиеву.

Этот диалог случайно попал в прямой эфир. Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции - "такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, not too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика".

Как только мы опубликовали это видео, госпожа Аллархвердиева прокомментировала "Стране" инцидент: "Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют".

Однако спустя некоторое время Корниенко и Аллахвердиева пошли в отказ, мол, все это фальшивка, монтаж и неправда, а пресс-служба "Слуги народа" раздала депутатам инструкции, как правильно реагировать на инцидент. Если очень коротко, то нардепов просят "морозится" от журналистов, переводить вопросы по этому поводу на шутки и настаивать на том, что это склейки видео, а не оригинал.

Впрочем, к вечеру, после того, как спецкор "Страны" Олеся Медведева (она вырезала фрагмент из прямого эфира) выложило полное видео с экрана, где четко было видно, что никакого монтажа нет, у Корниенко концепция резко поменялась. Он признал, что монтажа не было. Извинился перед Аллахвердиевой, уточнив лишь, что определение "корабельная сосна" касалось другой женщины из "слуги народа", а не Ирины.

Мы тем временем решили вспомнить, чем известна 41-летняя Ирина Аллахвердиева, которую называют одним из секс-символов Верховной Рады IX созыва.

Ирина Аллахвердиева в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Ирина родом из Николаева и была избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№ 116, была беспартийной). В парламенте девятого созыва входит в состав фракции СН и является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

До депутатской деятельности она работала здесь директором Николаевской областной дирекции АО СК UNIQA ("УНИКА"). Также занимала должности директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина" и заместителя директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах".

Коллеги по парламенту говорят, что Ирина очень компанейская, веселая, ухоженная и следит за модой. Касательно последнего, действительно, в ее гардеробе есть не одна брендовая вещь. В частности сумочка итальянского дома моды Gucci, которая стоит $1892.

Ирина Аллахвердиева с сумочкой Gucci, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Согласно декларации за 2019 год, Аллахвердиева не замужем, воспитывает сына Карима. Она задекларировала больше 7 гектаров земли в селе Лиманы (Витовский район, Николаевская область), а также указала, что имеет в совместном владении с сестрой квартиру в Николаеве площадью 63 кв.м. В графе "незавершенное строительство" значится номер в отеле, что расположен в Грузии.

Ирина Аллахвердиева записала в отчет свои швейцарские часы марки Frederique Constant стоимостью 145 800 гривен и авто Lexus (2016 года выпуска) за 503 789 гривен.

Ирина Аллехвердиева, фото: facebook.com

В 2019 году в страховой компании "УНИКА" Ирина получила 100 960 гривен зарплаты, за депутатскую деятельность – 158 911 гривен и чуть больше 17 000 от партии "Слуга народа" как дополнительное благо (как мы уже писали, речь идет об оплате проживания в гостинице во время обучения депутатов в Трускавце).

Наличными народный депутат хранит 100 000 гривен, $75 000 и €30 000. В декларации уточняется, что нардеп взяла кредит в одном из грузинских банков в $20 000, остаток по которому $13 576.

Аллехвердиева на дне рождении Ильи Кивы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В начале июня госпожа Аллахвердиева была замечена нашими папарацци в ресторане итальянской кухни Fabius. Сюда она приехала по приглашению Ильи Кивы, депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь". В тот день он отмечал свое 43-летие. Поговаривают, что у Ирины и Ильи хорошие дружеские отношения не смотря на то, что они по разные стороны парламентских баррикад.

Зимой депутат Аллахвердиева тоже была героиней хроники, правда, не светской, а полицейской. В родном городе Николаеве она устроила ДТП. Тогда нардеп ехала на "Lexus NX200" по улице Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с Центральным проспектом. За перекрестком с улицей Адмирала Макарова депутат попыталась заехать на парковочное место, расположенное справа по ходу движения автомобиля. Совершить данный маневр Ирина решила находясь в левом ряду. Перестраиваясь, она не пропустила автомобиль Mazda 323. В результате Lexus и Mazda столкнулись. Никто, к счастью, не пострадал.

ДТП с участием Ирины Аллахвердиевой, фото: Novosti-N

