Каждый год с наступлением теплой погоды экс-генпрокурор Юрий Луценко с супругой отправлялся в путешествие. Пару лет назад Юрий и Ирина отмечали жемчужную свадьбу (30 лет совместного брака) на итальянском курорте - в городе Комо. А прошлой весной семью политиков заметили в аэропорту Рима.

Но сейчас в мире карантин из-за пандемии коронавируса, самолеты нормально не летают, а страны не принимают туристов. Поэтому Луценкам пришлось есть гуцульский банош (крутая каша из кукурузной муки, сваренная на сливках или сметане) вместо итальянской пиццы, прошутто (ветчина) и буратты (свежий сыр из сливок и молока буйволицы).

Еще в пятницу чета Луценко была замечена на похоронах отца пятого президента Петра Порошенко, а на выходных они уже катались на квадрациклах по карпатским дорогам. О мини-отпуске Юрий Луценко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Карпаты всегда офигенные. Даже когда льет дождь, Черемош поднялся на 1,3 метра, горизонт в тумане. Но искренние люди, величественные горы, благоухающая брынза, экстремальные квадроциклы и рафтинг - это нечто. Не понимаю, почему туристы еще не забили все новенькие гостиницы, не наслаждаются фирменным баношем и не дышат здесь самым лучшим в мире воздухом. Наслаждайтесь!" - написал бывший генеральный прокурор.

Несмотря на то, что Госагентство развития туризма дало старт проекту "Путешествуй по Украине" и призвало длиться любимыми местами для отдыха и ставить под снимками хэштег #МандруйУкраїною, Юрий Луценко этого не сделал, но фотографиями поделился.

Юрий и Ирина Луценко в Карпатах, фото: facebook.com

Они вместе собирали грибы, занимались рафтингом, катались на квадрациклах и наслаждались горными пейзажами. Для такого активного отдыха Ирина Луценко выбрала камуфляжный костюм и весьма необычную обувь - кроссовки с жемчужинами. Это сникеры (кроссовки на резиновой подошве) итальянского дома Fendi.

Ирина Луценко в кроссовках Fendi, фото: facebook.com/shop.nordstrom.com

Такие оригинальные брендовые кеды стоят $700 или 18 515 гривен по курсу НБУ на 22.06.2020 года. Но можно найти их уже и со скидкой, так как это обувь не из новой коллекции.

Чуть раньше в Карпатах побывала и Марина Ярославская, жена крупного харьковского бизнесмена. Супруга Александра Ярославского вместе с подругами покорила Говерлу (2 061 м).

Марина Ярославская с подружками на Говерле, фото: insragram.com

Отметим, что мать троих детей ведет здоровый образ жизни и в своем фотоблоге Instagram (около 50 000 подписчиков) делится секретами красоты и призывает заниматься спортом. Она заядлая путешественница и со всех поездок ведет прямые эфиры, а также делится впечатлениями.

Как мы уже писали, Александр и Марина поженились, после 12 лет совместной жизни. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лондоне в отеле The Ritz London.