Сегодня в Киеве попрощались с Алексеем Ивановичем Порошенко, отцом пятого президента. Он умер 16 июня в результате инсульта на 84-м году жизни.

Похоронили Алексея Порошенко на территории родовой усыпальницы семьи, которая находится на Зверинецком кладбище (возвышенность между Наводницким оврагом и бульваром Дружбы народов). Здесь уже покоятся Евгения, мать Петра и его старший брат Михаил, гроб которого стоит в одном из склепов. На надгробье написано: "Любим, помним, скорбим, молимся. Господи, прими Михаила в царствие Твое".

Усыпальница с гробом Михаила Порошенко, фото: segodnya.ua

На территорию усыпальницы есть отдельный въезд с торца кладбища. Здесь большой участок земли, на котором есть несколько построек: небольшие часовни и склепы с золотыми куполами. На крышах ангелы, а на стенах - православные кресты.

Как рассказал "Стране" один из строителей склепа, все помещения имеют вентиляционную систему и свет. Идея возведения принадлежала как раз покойному Алексею Порошенко. Первой здесь похоронили его супругу Евгению, которая умерла в 2004 году.

Строили усыпальницу постепенно на протяжении 15 лет и использовали дорогие материалы: итальянский камень, сусальное золото и гранит.

Фамильный склеп Порошенко, фото: prokyiv.blogspot.com

Сегодня нам удалось сделать снимок усыпальницы с высоты птичьего полета. Там как раз уже подготовили место для захоронения Алексея Порошенко и поминальный фуршет.

Родовой склеп Порошенко, фото: "Страна"/io.ua

По православным традициям, утром отца Петра Порошенко отпевали в церкви. Одними из первых в Свято-Михайловский монастырь, где проходила панихида, приехали депутаты "Европейской Солидарности": Андрей Парубий, София Федина, Нина Южанина, Артур Герасимов, Яна Зинкевич. Также присутствовал Александр Турчинов, экс-секретарь СНБО. На прощание с Алексеем Порошенко-страшим несли исключительно красные розы.

Депутаты "Европейской солидарности" перед входом в монастырь, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Чуть позже на улице Трехсвятительской были замечены экс-генпрокурор Юрий Луценко с супругой Ириной. Они тоже приехали на службу в монастырь.

Юрий и Ирина Луценко, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Петр Порошенко вместе с женой Мариной, сыном Михаилом и дочками-двойняшками Евгенией и Александрой прибыли в Свято-Михайловский одними из последних. Кстати, Алексея, старшего сына лидера "ЕС" в монастыре не было.

Семья Порошенко, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Службу проводил митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины.

Панихида в Свято-Михайловском монастыре, видео: "Страна"

Около 12:00 гроб с телом Алексея Порошенко привезли в клуб Кабинета министров (Институтская, 7), где прошла церемония прощания.

Гроб с телом Алексея Порошенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Помимо присутствующих в церкви, сюда подъехали: народный депутат Алексей Гончаренко, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, экс-министр социальной политики Андрей Рева и экс-министр культуры Евгений Нищук.

Владимир Гройсман и Андрей Рева (по центру), фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Семья Игоря Кононеко, экс-нардепа и соратника Петра Порошенко, прислала траурный венок, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Петр Порошенко прощается с отцом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Рядом с семьей Порошенко все время были Юрий и Ирина Луценко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Прощание с Алексеем Порошенко в клубе Кабмина длилось коло трех часов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

После того, как все желающие подошли к гробу и преподнесли цветы, Петр Порошенко высказал присутствующим слова благодарности за поддержку.

Катафалк с гробом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"