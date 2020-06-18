31-летний Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента подал свою первую электронную декларацию. На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) можно найти финансовую отчетность чиновника за 2019 год. "Страна" посмотрела доходы, чем владеет и на чем ездит приближенный к президенту.

Семья и недвижимость. Кирилл Тимошенко женат. Вместе с супругой Аленой он воспитывает сына Семена. Вся недвижимость записана на главу семьи - это квартира в Киеве (181,1 кв.м), три парковочных места, дачный домик (56,7 кв.м) и участок земли (почти 9 соток) в селе Баловка (Днепропетровская область), а также квартира (60,6 кв.м) в Днепре.

Техника. Тимошенко, который раньше плотно занимался производством кино- и видеофильмов и телевизионных форматов, задекларировал телекамеру Sony PXW FS-7 (205 000 грн), станцию видеомонтажа Apple iMac (103 000 грн), станцию видеомонтажа MacPro A1481 (250 000 грн), компьютер-сервис хранения данных EntryStore 8T2 (98 000 грн).

Напомним, что с мая 2016 года Кириллу принадлежало 100% компании "Гудмедиа"/Goodmedia (широкий спектр услуг в теле и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов). Сейчас конечным бенефициарным владельцем является его жена Алена.

Кирилл Тимошенко с женой и сыном, фото: facebook.com

Автопарк. В июне прошлого года заместитель Андрея Ермака приобрел новый кроссовер BMW X5 за 2 640 653 гривен. Также он является владельцем микроавтобуса Volkswagen Caravelle (2014 года выпуска), а его жена ездит на кроссовере Porsche Macan (2017 г.в).

Доходы и деньги. Доход Тимошенко за год составил более 3 миллионов гривен. Он получил 118 436 грн зарплаты в Офисе президента, 65 181 грн зарплаты и 90 000 дивидендов в ООО "Гудмедиа", 40 000 гривен страховых выплат, 10 320 грн государственной и социальной материальной помощи. За 1 755 171 гривен он продал квартиру, а 952 750 гривен получил от продажи авто дохода за продажу автомобиля.

Около $8000 и 85 226 гривен Кирилл хранит в "ПриватБанке", а наличными он задекларировал $690 000, €110 000 и 3 950 000 гривен. Если весь кэш перевести в доллары, то это будет около миллиона, не считая денег жены.

Его супруга Алена получила 117 052 гривен зарплаты в ООО "Информационное агентство "Медиа ресурсы менеджмент", 90 000 гонораров и выплат в "Довженко-Центр", и 4 942 382 гривен дохода от предпринимательской деятельности.

У нее 1 948 217 гривен лежит в "ПриватБанке", 48 196 грн в "Укрэксимбанке" и 113 346 грн в "Ощадбанке". Наличными хранит $185 000 и 3 720 000 гривен.

Еще в документе значится, что в январе 2019 года Кирилл Тимошенко потратил 357 279 грн на отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

54-летний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко тоже подал декларацию за 2019 год, где уже указана его министерская должность.

Александр Ткаченко в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Семья и недвижимость. В графе "семья" Ткаченко указал, что у него есть супруга Анна, сын Данила и дочь Ева. У чиновника есть квартира в Киеве (132,7 кв.м) в Киеве, а в декабре прошлого года он купил дачный дом (267,3 кв.м) и почти 15 соток земли в селе Лебедевка (Вышгородский район, Киевская область). Анна Ткаченко владеет апартаментами в столице, площадью 45,7 квадратов.

Еще в декларации появилась аренда дома у господина Дениса Копылова. Это наверняка и есть та вилла на Трухановом острове в черте Киева, о котором мы уже писали. Но за сколько Ткаченко снимает особняк в документе не зафиксировано.

Автопарк и драгоценности. В прошлом году жена министра стала владелицей седана BMW 525 (2006 года выпуска), на нее также записан кроссовер BMW X5 (2016 года выпуска). Ткаченко также задекларировал два служебных автомобиля телеканала "1+1" модели Land Rover (2013 и 2019 г.в.), а еще один Land Rover министр арендует (тоже у телекомпании).

В апреле прошлого года за 603 200 гривен Анна Ткаченко приобрела кулон с бриллиантом, но ни веса, ни бренда в декларации нет.

Александр Ткаченко с супругой Анной, фото: facebook.com

Доходы и деньги. В прошлом году Александр Ткаченко заработал 3 697 852 грн во время работы на "1+1". Еще 170 205 гривен зарплаты он получил в Верховной Раде, а также 22 300 гривен материальных благ от "Слуги народа" (как мы выяснили это компенсация за проживание в отеле во время обучения депутатов в Трускавце).

Анна Ткаченко, директор диджитал направления и инноваций группы 1+1 media за год поучила 1 697 848 гривен (около 141 000/мес) зарплаты.

В разных банках у Александра лежит 5 426 600 гривен и $6557, Анна положила на счета 4 444 918 грн. Наличкой у министра культуры есть $400 000, а у его жены $31 000.

Как писала уже "Страна", депутат-штукатур Мялик зарегистрировал 158 квартир.