Карантин из-за пандемии коронавируса внес коррективы в отпуска, путешествия и поездки на море. Границы еще закрыты, а туристические операторы делают только ранние бронирования. Но лето - это время фотографий в купальниках, поэтому многие знаменитости хвастаются своими фигурами в украинских реалиях: будь то лодка, лужайка возле дома или балкон многоэтажки.

Телеведущая Катя Осадчая вместе со своим мужем актером Юрием Горбуновым провели выходные на воде. Они вместе с сыном Иваном плавали по Днепру на яхте.

Катя Осадчая вместе с сыном, фото: instagam.com

"Летом, короткие поездки на море в июне били подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе, но это не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи. Будьте здоровы!" - написала ведущая "Светской жизни" у себя в фотоблоге Instagram.

Певица Настя Каменских (NK) на самоизоляции постоянно занималась спортом. Мы уже писали, что она стала тренером для своих поклонников - проводила онлайн тренировки и мотивировала примером. Поэтому как только появилась возможность сфотографироваться в бикини или коротеньких шортиках - Настя сделала это.

Настя Каменских, фото: instagram.com

В комментариях подписчики восхищаются Каменских и пишут массу комплиментов: "Настя в хорошей форме. Так держать!", "Фигура улет", "Бомба! Не останавливайся!"

Напомним, что на карантине певица отметила свое 33-летие. Ее супруг рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) в подарок преподнес стихи собственного сочинения.

Артистка MARUV (Анна Корсун) тоже порадовала фанатов. Она выложила не только снимки в купальнике, но и устроила фотосессию на балконе многоэтажки в красном обтягивающем боди с длинными рукавами и красных колготах.

Maruv на балконе, фото: instagram.com

Сверху этого наряда MARUV надела кожаную портупею также красного цвета. В комментариях звезда написала, что это один из нарядов для ее летних концертов. "Страна" уже писала, что она выступит 27 июня в одесском пляжном клубе "Ибица". Стоимость билетов на концерт под открытым небом стартуют от 500 гривен за вход или 800-1700 за место за столиком (депозит).

Анна Седокова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" не дождалась похода на пляж и выложила свое фото в белье. Певица позирует в ванной комнате.

Анна Седокова, фото: instagram.com

Изображение Седокова подписала лишь тремя смайликами, которые можно понять как "т-с-с-с-с-с, никому ни слова". Фаны артистки обратили внимание на ее очень большую грудь. В комментариях обсуждают, увеличила ли она формы или просто удачный ракурс.

Анна сейчас состоит в отношениях с Янисом Тиммой, баскетболистом подмосковных "Химок". Ради романа с певицей спортсмен оставил семью.

Как мы уже сообщали, концерты "95 квартала" перенесли на осень, а Сергей Притула со своим шоу планирует скоро выступить.