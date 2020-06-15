Эти выходные Киев танцевал в Одессе. Социальные сети были забиты снимками и видео с выступления Дмитрия Монатика (MONATIK) в ночном клубе Ibiza Beach Club Night. Не смотря на проливной дождь, клуб был битком забит. К певцу на сцене присоединились артистки Надя Дорофеева, а позже Вера Брежнева, появление которой для всех было неожиданностью.

"Я захотела сделать сюрприз Диме Монатику, приехала в Одессу на его концерт, чтобы спеть нашу "Вечериночку" вместе и за час до этого начался ливень", - написала Вера Брежнева у себя в фотоблоге Instagam.

MONATIK в Одессе, фото: instagram.com

Перед началом концерта Дима Монатик просил поклонников придерживаться всех правил МОЗ, по которым с 10 июня заведениям под открытым небом разрешено работать. Но, справедливости ради отметим, что большинство тусовщиков было без масок, а дистанцию во время зажигательных танцев соблюдали единицы. И это не только в "Ибице", но и в других развлекательных заведениях Одессы.

13.06.2020 MONATIK Ibiza Beach Club, видео: youtube.com

Выступление Монатика под ливнем уже назвали "первым концертом после карантина", а афиши одесских клубов забиты артистами. Так, в "Ибице" еще в июне выступят группа "Время и Стекло", певицы MARUV и NK (Настя Каменских).

Стоимость билетов на эти мероприятия под открытым небом стартуют от 500 гривен за вход или 800-1700 за место за столиком (депозит).

MONATIK на стадионе "Черноморец" даст большой концерт 20 июня. Сходить на него можно за 500-650 гривен в фан-зону или в сектор за 600-1100 гривен.

В клубе ITAKA ("Итака"), который находится в одесской Аркадии на берегу моря, афиша постепенно наполняется. 26 июня здесь споет Миша Романова, а 27-го приедет Тина Кароль.

Афиша клуба "Итака"

На Кароль билеты от 500 до 1500 гривен и их практически уже нет: осталось пару мест на баре и несколько - за столиками.

Как рассказали нам организаторы концертов и вечеринок, Одесса и область в этом году станут эпицентром тусовок. Звезды будут курсировать по побережью с концертами в пляжных клубах и не мудрено, если цены на билеты будут дороже обычного, такая себе "карантинная" надбавка.

В Киеве ситуация с ночной жизнью пока послабее, но вечеринки есть. Особой популярностью пользуется терраса клуба Queen (Набережное шоссе, 25), которая работает до утра, но в это воскресенье заведение было закрыто на спецобслуживание.

Зато во всю работал новый Fifty. Hip-Hop & R'n'B Club на Парковой дороге, 16 (раньше тут был клуб Dali Park). Здесь состоялась вечеринка в честь открытия сезона. В официальных соцсетях заведения писали, что в связи с карантинными ограничениями, есть вероятность, что не смогут пустить в клуб всех желающих. Поэтому рекомендовали приходить заранее.

Видимо, именно поэтому на вход стояла гигантская километровая очередь, но 99% молодежи в ней были без средств защиты от коронавируса.

Сегодня мэр Виталий Кличко напомнил, что в Киеве работа баров, ночных клубов и развлекательных центров все еще находится под запретом.

"Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы, - они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что штраф для заведений, которые нарушают карантин составляет от 34 000 до 340 000 гривен.