Неделю назад президент Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки страны. Новым главой СВР назначили 50-летнего Валерия Кондратюка. Во власти он человек не новый.

Известно, что Кондратюк работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США. С марта 2014-го по июль 2015-го он занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Потом пошел на повышение и до октября 2016 года работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Следующий пост генерал-лейтенанта Кондратюка - это заместитель главы Администрации президента Украины, где он отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года он был уволен президентом Владимиром Зеленским, который же и вернул его во власть спустя девять месяцев.

"Страна" изучила декларацию главного украинского разведчика.

Валерий Кондратюк и Владимир Зеленский, фото: facebook.com

Семья. Валерий Кондратюк женат. Вместе с супругой Татьяной у него четверо детей. Трое сыновей: Владислав, Александр и Даниэль, а также дочь София. В свою декларацию за 2019 год чиновник внес троих наследников, не вписав сына Владислава, так как он уже старше 18 лет и он совместно не проживает с родителями.

Недвижимость. В декларации чиновника сказано, что он владеет 10 сотками земли и частным домом в Киеве, площадь которого почти 485 квадратных метров. Куплен он был, как указано в декларации, в 2012 году за 1 968 174 гривен, что на тот момент было около $250 000 (по курсу 7,98 гривен за $1).

Есть у семьи наделы земли и в Вышгородском районе под Киевом: 11 соток в селе Старые Петровцы записаны на Кондратюка, а у жены 9,5 соток в селе Низшая Дубечня, что стоит на реке Десна.

Также Кондратюку принадлежит два гаража в Киеве и еще один записан на супругу.

В 2006 году жена чиновника купила квартиру в столице (140,8 кв.м.), в которой ей принадлежит 50% жилплощади и еще по 25% сыновьям Владиславу и Александру.

Автопарк и драгоценности. Валерий Кондратюк является владельцем автомобиля Toyota SIENNA (2013 года выпуска). Татьяне Кондратюк принадлежит машина посолиднее - джип Lexus GX 460 (2010 года выпуска).

Есть у главы СВР швейцарские часы класса люкс Breguet. Еще он задекларировал украшения супруги без указания бренда и записал набор от украинского ювелирного дома OBERIG, что принадлажит дочке Софии.

Доходы и деньги. За 2019 год Валерий получил 296 235 гривен денежного обеспечения от Госуправления делами, а также 4172 гривны дополнительного блага от гаражно-строительного кооператива "Ямской".

Согласно декларации, жена Татьяна в прошлом году вообще не принесла в семейный бюджет не копейки, зато именно на ее банковских счетах лежит $141 310, €5447 и 28 823 гривны, а наличкой она хранит $25 000. Накопления главы семьи гораздо скромнее: кэша у него нет, а в банках хранит 6690 гривен, $400 и €3042.

Как писала уже "Страна", Андрей Ермак, глава ОП задекларировал четверть миллиона дохода, а мэр Кличко одолжил брату больше 6 миллионов евро и 339 000 долларов.