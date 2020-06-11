Вчера президент Владимир Зеленский посетил Чернигов. Основной целью поездки была встреча с Сергеем Шкарлетом, ректором Национального технологического университета. По словам Зе, надо было "понять что это за человек", ведь он может стать новым министром образования. Также президент гулял по городу и делал селфи с желающими и съездил на швейную фабрику, где производят защитные комбинезоны для медиков.

Кортеж Владимира Александровича во время его рабочей поездки в Чернигов состоял из 14 машин. Хотя еще около года назад источники в окружении Владимира Зеленского рассказывали "Стране", что он уменьшил свой кортеж с восьми до двух автомобилей. Больше ничего не уточнялось. Возможно, два автомобиля - это и есть те самые черные "мерсы", а машины сопровождения в счет не берутся.

Единственное, что действительно поменялось со времен "эпохи Петра Порошенко" - регулировщики дороги для Зеленского не перекрывают и не выключают светофоры.

Часть кортежа Зеленского в Чернигове, фото: "Суспільне Чернігів"

Представительскую автоколонну в Ченигове сняли местные журналисты в момент, когда он выезжал с местного Аэродрома Певцы. Кстати, в последних несколько лет ведутся разговоры о создании на базе аэродрома гражданского аэропорта.

В кортеже Зе, помимо традиционных "мерсов" представительского класса (в одним из них сидит президент) и микроавтобусов с государственной охраной были еще легковые авто и бусики, в которых ехали, скорее всего, представители местной власти. Замыкающей следовал кроссовер с полицейскими.

Фотокорреспонденты "Страны" неоднократно снимали кортеж Владимира Зеленского в столице. Традиционно он состоит из 5-6 машин (количество может меняться от потребностей).

Кортеж президента Зеленского выезжает с парковки дома-монстра на Грушевского, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Первый - седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками, который расчищает автопоток. В народе называется "кукушкой". Машина стартует на несколько минут раньше остальных.

Затем - "мерсы" (Mercedes-Benz S-Class), в одном из которых едет непосредственно президент Зеленский. Обычно они с одинаковыми номерными знаками, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант.

Основной машиной в кортеже считается та, в которой есть охраняемое лицо, кстати, на сленге называется "упаковка", а вторая - "дублер".

В одном из "мерсов" едет президент Зеленский, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как мы уже писали, эти два "Мерседеса" покупали для экс-президента Петра Порошенко. 29 ноября 2018 года президентская автобаза объявила о заключении соглашения с конторой "Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц" на приобретение двух автомобилей Mercedes-Benz S-600 за 41 980 000 грн.

Автомобили в цвете "черный металлик" с салонами с черной кожаной обивкой "эксклюзив фарфор" доставили в Украину. Стоимость каждого - около $750 тыс.

Третья-четвертая (в зависимости от того, едет ли "дублер") машина в кортеже - это охрана на микроавтобусе Mercedes-Benz V-Class. Дальше - легковушка Volkswagen Passat c проблесковыми маячками. Замыкает кортеж - еще один тонированный бус Volkswagen Transporter. Частенько бывает, что колонну открывают и закрывают полицейские на своих служебных авто.

Когда в августе прошлого года в Киев пожаловал Биньямин Нетаньяху со своей супругой Сарой (это был первый официальный визит главы израильского правительства в Украину за последних 20 лет - Ред.) многих украинцев возмутило количество машин в колонне, которых оказалось 22. Уточним, что существует специальный протокол по сопровождению иностранных делегаций.

Кортеж Зеленского и Нетаньяху, видео: Александр Гончаров, vnebo.com.ua

Что касается количества автомобилей в кортеже первых лиц страны, их определяет УГО. Согласно статьи 5-й Закона Украины о государственной охране органов власти и должностных лиц: президенту полагается госохрана в местах его постоянного и временного пребывания.

В течении срока полномочий президента также обеспечивается безопасность членов его семьи, проживающих вместе с ним или тех, которые сопровождают его.

А статья 18-ая этого же Закона гласит, что военнослужащие вместе с сотрудниками Национальной полиции могут временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.

Как писала уже "Страна", во время визита в Хмельницкую область президент Владимир Зеленский сжег 740 калорий за 48 минут в кроссовках за 5299 гривен.