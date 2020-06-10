Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский подал свою электронную декларацию за 2019 год.

Документ и его исправленная версия появились на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).

Прошлой осенью вокруг объектов недвижимости и автомобилей нардепа вспыхнул медийный скандал. И мы решили проверить, что, по итогу, Дубинский внес в свою декларацию.

Семья и недвижимость. В декларации у Дубинского отсутствуют члены семьи. Это значит, что он живет один, у него нет ни официальной, ни гражданской жены, а также малолетних детей. В украинской версии электронной энциклопедии "Википедия" указано, что Александр развелся с супругой Лесей Цыбко. По информации "Страны" пара давно не вместе, а развод оформили около полугода назад. Более того, Цыбко подала иск о разделе общего имущества с Александром Дубинским. Дело будет слушаться 14 июля в Соломенском суде.

Девушка ранее фигурировала в расследованиях журналистов, как владелица 7 квартир в Киеве. В октябре 2015-го Цыбко купила три объекта в элитном квартале на Печерске, потом докупила еще одну квартиру там же. Через год - приобрела еще одну - трехкомнатную. В общем, за три года вложила в недвижимость примерно $300 000. Также около двух десятков объектов недвижимости записано на маму депутата Аллу Березовскую, но они никак не отображены в финансовой отчетности.

Сейчас в графе "члены семьи" у депутата пусто.

Осенью, когда начался скандал, нардеп комментировал "Стране" ситуацию со своими многочисленными квадратными метрами: "у нас есть разные активы семьи. В 2013-2014 году расходились родители и произошло переоформление части имущества внутри семьи. Как мы все это оформляли - наше дело. Почему так много квартир? Потому что недвижимость - самое выгодное размещения средств на низком рынке".

На вопрос, откуда такие деньги, Дубинский ответил, что первый капитал заработал в конце 90-х- начале 2000-х, торгуя мобильными телефонами на киевском Радиорынке.

В декларации за 2019 год на Александра записана одна квартира в столице, площадью почти 149,3 кв.м. Есть во владении депутата большой гараж на 77 квадратных метров, который он купил в прошлом году за 503 686 гривен и частный дом с похожим метражом (79,6 кв.м), а еще 10 земельных участков в Киеве и области, общей площадью чуть больше 87 соток.

Дубинский также указал два объекта незавершенного строительства в Киевской области: в селе Круглик (620 кв.м.) и в селе Хотов (метраж не указал).

Народный депутат Александр Дубинский, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Автопарк и драгоценности. В ноябре прошлого года небывалый резонанс вызвал автопарк депутата от "Слуги народа", в котором насчитывалось 17 автомобилей. Десять, что записаны на Александра и семь, оформленных на маму Аллу - некоторые из них она в декабре прошлого года подарила сыну. В том числе Maserati Coupe Cambiocorsa, на вопрос о котором Дубинский заявил, что его "мама любит скорость".

На данный момент в декларации у него значатся всего 5 авто: три от мамы (отображены в графе о подарках) - джип Toyota Land Cruiser (2013 года выпуска) и два Mercedes (2009 года и 2003 года). А еще спорткар Porsche Carrera и седан Mercedes SL 500.

Среди других ценностей – 10 пар швейцарских часов (Rolex, Rado, JORG HYSEK, Breitling, Tissot, Corum), три единицы охотничьего оружия: два карабина (Mossberg и Steyr) и ружье Mossberg.

Доходы и деньги. Доход Дубинского составил за 2019 год около 6 миллионов гривен. В Верховной Раде он получил зарплаты - 141 414 гривен, а от телеканала "1+1", где ранее работал, он получил в общем 1 150 000 грн – это зарплата, роялти и "дополнительное благо".

За 161 000 гривен продал гражданину Евгению Прохорову движимое имущество (скорее всего один из своих автомобилей) и более 4 000 0000 гривен Дубинскому заплатила "за уступки права требования" финансовая компания "Альфа Кросс". Это компания, которой передали свои доли в "1+1" несколько его бывших работников, в том числе и Александр, после похода в политику.

В банках он хранит около 2 700 000 гривен, а вот валюту держит наличными: €100 000 и $300 000.

Телохранители. Из интересного, то Дубинский задекларировал свою личную охрану, которую нанял с 1 сентября 2019 года. За свою безопасность депутата заплатил 360 000 гривен фирме "Секьюрайти".

Эта фирма активно фигурировала и давала заявления в 2015 году, после нападения на ПАО "Укрнафта", которая и является одним из владельцев охранной компании. Сотрудники "Секьюрайти" охраняют, в частности, нефтепроводы.

Совладельцем "Укрнафты" является Игорь Коломойский, которому принадлежит и телеканал 1+1, на котором ранее работал Дубинский.

Как писала уже "Страна", Александр Дубинский пришел на детектор лжи в обуви за 11 000 гривен. Нардеп носит "папины" кроссовки Adidas от дизайнера Рафа Симонса.