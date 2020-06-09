Сайт НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) пополнился очередными декларациями политиков и чиновников за 2019 год.

"Страна" постепенно изучает финансовую отчетность народных депутатов и публичных людей.

Мы уже писали о том, что Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" владеет 4 наделами земли (около 12 соток) и садовым домом 295,7 кв.м. в селе Вита-Почтовая (Киевская область), а депутат и глава партии "СН" Александр Корниенко указал, что никакой недвижимости у него нет.

47-летний Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", у которого недавно родился сын Александр, внес изменения в графу о семье. Новорожденного уже укажет в декларации за 2020-й год, а сейчас он уточнил, что 18-летняя дочь Владислава теперь носит его отчество и фамилию.

По официальной версии, Росита Сайранен (жена экс-нардепа - Ред.) и Ляшко познакомились в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала администратором. По информации "Страны", Росита долгое время занималась тем, что сдавала в аренду квартиры в центре столицы.

В 2002 году у нее родилась дочка Влада. Во многих интервью Олег Ляшко и его супруга говорят о том, что Влада – их совместная дочь. Но до этого года в декларациях политика девочка была указана как Горбенко Владислава Витальевна. То есть получается, раньше ее фамилия и отчество не имели никакого отношения к главному радикалу. Впервые "в люди" Ляшко вывел Роситу только в конце 2011 года, а поженились они в 2018-м.

Олег Ляшко с дочкой Владой, фото: facebook.com

Что касается недвижимости, то за прошлый год у Ляшко ничего нового не появилось. Живет он с семьей по прежнему в Козине (Обуховский район, Киевская область) в особняке, который купил в 2017 году. Согласно документу, общая площадь - 357 кв.м, а жилая - 75,4 кв.м. Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

В собственности радикала также находятся 7 земельных участков (общей площадью около 2 га), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (182,8 кв. м).

В декларации указаны коллекция монет, вилы селянские, 4 пары наручных швейцарских часов, итальянскую мебель и ювелирные изделия.

28-го октября 2019 года бывший нардеп приобрел 10 100 государственных облигаций, за которые заплатил 10 559 247 гривен.

"Страна" тогда узнала, что на эту дату Министерство финансов реализовывало три вида ценных бумаг с доходностью от 14,37-15,35%. Соответственно, руководствуясь нехитрыми подсчетами, в октябре этого года господин Ляшко с этой покупки получит дохода примерно 1,5 млн гривен.

У Ляшко есть автомобиль Toyota Land Cruiser (2004 года выпуска), а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 (2013 года выпуска). Три года назад жена Росита приобрела Mercedes-Benz GLE 250 (2017 года выпуска).

Что касается доходов, то за 2019 год Ляшко получил в Верховной Раде около 363 000 гривен заработной платы, продал недвижимость экс-регионалу Алексанру Риженкову за 14 800 000 гривен и получил в подарок от жены Роситы 6 750 000 гривен.

Наличными Олег Валерьевич хранит 670 000 гривен, $69 000 и €65 000, а Росита - 180 000 гривен, $12000 и €17 000. На банковских счетах у них более, чем 20 миллионов гривен и $700 000.

48-летний Андрей Ермак, глава Офиса президента тоже отчитался перед НАПК. Судя по декларации, он владеет квартирой в Киеве, площадью 107,8 кв.м. А ездит на авто Toyota Camry, которое принадлежит человеку по имени Андрей Ершов.

Андрей Ермак, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В 2019 году Ермак получил 102 559 гривен зарплаты в ООО "Міжнародна правнича компанія", 151 000 гривен в качестве дохода от предпринимательской деятельности, 1 300 гривен гонорара от ООО "Медійна група європейського партнерства" и 1 000 гривен в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также чиновник одолжил 1 380 660 гривен третьим лицам из ООО "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп". Кроме того, лица из той же компании задолжали чиновнику в общей сумме 8 314 218 гривен.

На банковских счетах главы ОП хранится 27 412 гривен, наличными - $347 000 и €50 000.

48-летний мэр Киева не только подал декларацию, но уже успел ее исправить. Согласно документу, у Виталия Кличко есть квартира в Киеве, площадью 251,8 кв.м. Мы уже писали, что мэр живет в доме на улице Богдана Хмельницкого, неподалеку Национального оперного театра.

А прописан и может пользоваться Виталий еще и квартирой, которой владеет брат Владимир (43,6 кв.м).

Мэр Кличко, фото: facebook.com

Его жена Наталья Егорова (девичья фамилия) владица дома в Лютеже (Киевская область) на 785 кв.м, а пользуется 2,5 гектарами земли, что принадлежат местному сельсовету.

Мэр столицы также указал, что его семья владеет коллекцией дорогих часов и других драгоценностей: французскими мраморными каминными часами второй половины ХІХ века, наручными швейцарскими и немецкими брендов IWC, Frank Muller, Mont Blanc, Hublot, Van Cleef&Arpels и Bvlgari.

Автопарк за год не изменился. Виталий Кличко с женой по прежнему владеют автомобилями Toyota Sequoia (2014 года выпуска) и Land Rover Discovery 3.0 (2013 года выпуска), мотоциклом Fine Custom Puncher и автомобильным прицепом-платформой Ironhorse Widebody. Но из отчета исчезли все 9 велосипедов, которые значились в прошлогодней декларации.

Зарплата мэра составила 318 599 гривен за год. Деньги на банковских счетах есть в евро, но сумма в декларации скрыта. Наличными мэр хранит $13 200 и €24 200.

В качестве средств, которые Виталий Кличко одолжил третьим лицам, указаны довольно крупные суммы. Брату Владимиру Кличко он дал в долг €6 531 654 и $339 844.

41-летний народный депутат Виктор Мялик из группы "За будущее" бьет рекорды своих коллег по количеству недвижимости. Он задекларировал 158 квартир (от 38 до 95 кв. метров) на Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район) и 80 земельных участков, площадью почти 10 гектаров. Также за ним и женой числятся два жилых дома и дачный дом на 128 кв.м. в селе Мотовиловка (Фастовский район под Киевом).

У депутата действительно большая семья: супруга и шесть детей (3 cына и 3 дочки).

Виктор Мялик, фото: facebook.com

Также у Виктора Мялика есть два автомобиля Lexus (LS460L и LX570). Дарина, супруга депутата является владелицей автомобилей Mercedes-Benz и Porsche Cayenne.

Зарплата надепа за 2019 год составила 314 117 грн, а его жена, которая работает в ООО "МДС-БУД", получила 29 099 грн.

Также Мялик указал доходы от продажи недвижимого имущества, а также сдачи помещений в аренду, которые составили несколько миллионов гривен.

При этом депутат хранит сбережения в наличке: он задекларировал около 150 000 000 гривен и $1 000 000.

Инстересно, что Мялик до 2014 года работал маляром-штукатуром, электросварщиком и мастером столярной бригады. Потом стал финансовым директором ООО "МДС-строй", а в 2017-м - владельцем компании "МД плюс".

Как писала уже "Страна", экс-президент Петр Порошенко прошел 7-дневный курс детоксикации в одной из ведущих клиник Европы.