42-летний президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Хмельницкую область не только проводит важные встречи, но и ест грибную юшку, стреляет из лука, а также бегает по утрам. Конечно же, не сам, а с тремя охранниками в 7:15 президент сегодня вышел на пробежку в городе Хмельницком неподалеку улицы Каменецкой.

За 48 минут глава государства пробежал 8,25 км. Это действительно достойный результат, который вряд ли под силу новичку, ведь Зе развил скорость выше 10 км/час. Это говорит о его хорошей физической подготовке. По данным фитнес-трекера, которые показали журналистами "Украинской правды", за пробежку он сжег 740 ккал.

Данные пробежки президента, фото: tabloid.pravda.com.ua

Удивительно, но мы не заметили на президенте никаких "умных" часов или браслета, которые бы отслеживали активность. Возможно, это показатели одного из телохранителей, что бежал вместе с Владимиром Александровичем. Зато рассмотрели его спортивную экипировку. На нем были серые шорты, футболка американского бренда Nike и кроссовки от японского производителя ASICS.

Скорее всего, президент выбрал модель GEL-KAYANO 26 из коллекции 2019-2020 годов, которая создана специально для бегунов. Они предотвращают заваливание стопы и обеспечивают комфорт.

Стоят такие 5299 гривен, но по скидке их можно взять за 3179 грн.

После пробежки Зеленский сделал небольшую растяжку и рассказал, что очень любит бег: "Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть... Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя".

Где еще Зеленский занимается спортом?

Домашний спортзал

О том, что Зе старается вести здоровый образ жизни он говорил еще до президентства. Владимир завел на платформе YouTube свой канал под названием Ze Kubiki, куда заливал видео своих тренировок. На канале вышло 24 ролика с упражнениями и рецептами правильного питания.

Домашний спортзал Зеленского, фото: instagram.com

Снимали тогда в оборудованном спортивном зале у него дома, что в коттеджном городке "Маєток" (поселок Иванковичи, Киевская область), на улице или в тренажерках. Вот как раз во тором выпуске своего видеоблога о спорте Зеленский тренируется около особняка в поселке Иванковичи.

Ze Kubiki #2 - Тайский бокс, видео: youtube.com

Звездный фитнес-центр

Известно, что президент является членом фитнес-центра GYMMAXX, который находится в столичном ЖК "Новопеческие Липки" (ул. Драгомирова). Сюда на тренировки ходит много знаменитостей, в частности продюсер Алексей Потапенко (Потап) со своей женой певицей Настей Каменских. Владимир Зеленский же тут время от времени занимается сквошем (вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении).

Президент с фитнес-тренером Вадимом Петровым, фото: instagram.com

Тренироваться здесь вовсе не дешевое удовольствие: стоимость платинового абонемента на год - 85 000 гривен, а золотой пропуск на фитнес обойдется желающим оздоровиться в 60 000 гривен.

Кстати, на территории жилого комплекса, где находится спортзал, в "Новопечерскую школу" ходят дочь и сын президента.

Национальный Ботанический сад им.Н.Н.Гришко

Во время президентской гонки Зеленского видели на тренировке в ботсаду на Печерске. Мы уже писали, что он тогда заплатил за вход в Ботанический сад, чем возбудил полусонных кассиров, вышедших делать с ним селфи. Как рассказывал сторож, Владимир часто приезжает сюда на пробежку.

Зеленский подтягивается на турнике в ботсаду, фото: instagram.com

Охрана ботсада уточнила еще "Стране", что раньше Зеленский зачастую заезжает на автомобиле через шлагбаум по улице Тимирязевской. Причем иногда его даже отказывались пускать: въезд частных авто туда по идее запрещен, однако иногда делают исключения для верующих, которые едут в Ионинский монастырь, расположенный на территории сада.

Мариинский парк

А еще фотокорреспонденты "Страны" видели будущего президента в Мариинском парке, когда он делал зарядку под наблюдением охраны и тренера. Как мы выяснили, в то утро Зеленский занимался с тренером Дмитрием Ткаченко, который неоднократно участвовал в блогах Зе о здоровом образе жизни Ze Kubiki.

Владимир Зеленский с тренером, фото: Аркадий Манн, "Страна"

На Банковой

Сам Зеленский показывал еще в социальных сетях, что тренируется в спортзале на Банковой. Вместе с главой государства на тренажерах тогда занимался Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - так подписал снимок Владимир Зеленский.

А еще Зе в декабре прошлого года записал на беговой дорожке одно из своих видеообращений, которые публиковал каждый понедельник, но вскоре эту инициативу прекратили.

Видео было опубликовано на странице Офиса президента на канале YouTube.