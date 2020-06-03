Сегодня второй день, как на заседания украинского парламента допускают фотографов и операторов. В Верховной Раде заработало ложе прессы, которое было закрыто на время карантина из-за пандемии коронавируса.

"Верховная Рада уже открыла балкон для представителей СМИ. До тридцати телеоператоров и фотокорреспондентов имеют возможность работать. Надеемся, это пойдет на пользу парламенту - освещение будет качественным, объективным и профессиональным", - написала Ирина Кармелюк, руководитель Аппарата пресс-службы ВР у себя на странице в социальной сети Фейсбук.

Журналисты же могут работать в пресс-центре на третьем этаже, а кулуары по-прежнему закрыты.

Сегодня в парламенте было многолюдно, депутаты приняли в первом чтении законопроект, который позволит украинцам менять отчество с 16 лет, а с 14-ти с согласия родителей. Также проголосовали в первом чтении за то, чтобы ввести более жесткие меры ответственности для пешеходов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

41-летний Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", пришел сегодня на работу в синем клетчатом пиджаке и модных кроссовках на высокой подошве.

"Страна" рассмотрела, что это обувь немецкого бренда Puma.

Давид Арахамия носит кроссовки Puma, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Это модель Overland из коллекции под названием Trailfox. Первая версия Trailfox была представлена в начале 2000-х, перед этой моделью ставилась задача выдерживать самые суровые условия, обеспечивать стабилизацию и комфорт. Как пишет производитель, такие кроссовки были разработаны для бега по природному рельефу.

Обувь Арахамии из коллекции весна-лето 2020 года. "Создавая обновленную версию, мы черпали вдохновение из красочных ландшафтов в районе Персидского залива, чтобы придать модели чистый, но слегка экзотический вид. Подходит для мужчин и женщин", - указано в описании товара.

Цена кроссовок 4490 гривен, но на многих сайтах эта модель в розово-бежевом цвете уже на скидке, и можно сэкономить около 52%. Кстати, такие кроссовки на высокой подошве в народе называют "агли" (англ. ugly - уродливые) или "папины", так как они визуально выглядят большими.

По сессионному залу парламента Давид Арахамия ходит без защитной маски, вопреки рекомендациям Министерства здравоохранения. Игнорировали сегодня маску также и другие нардепы, к примеру 49-летняя Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") и Ирина Аллахвердиева (СН). Последняя вчера гуляла в ресторане Fabius на дне рождения депутата Ильи Кивы (ОПЗЖ), но на работу сегодня пришла без опозданий. Успела она и подать декларацию за 2019 год. Документ уже появился на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).

Ирина Аллахвердиева и Ирина Геращенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Аллахвердиева задекларировала больше 7 гектаров земли в селе Лиманы (Витовский район, Николаевская область), а также указала, что имеет в совместном владении с сестрой квартиру в Николаеве площадью 63 кв.м.

В графе "незавершенное строительство" значится номер в отеле, что расположен в Грузии. Кстати, у президента Владимира Зеленского в этой же графе декларации числится пять номеров в одной из грузинских гостиниц.

Ирина Аллахвердиева записала в отчет свои швейцарские часы марки Frederique Constant стоимостью 145 800 гривен и авто Lexus (2016 года выпуска) за 503 789 гривен.

В 2019 году в страховой компании "УНИКА" Ирина получила 100 960 гривен зарплаты, за депутатскую деятельность – 158 911 гривен и чуть больше 17 000 от партии "Слуга народа" как дополнительное благо (возможно, речь идет об оплате проживания в гостинице во время обучения депутатов в Трускавце).

Наличными народный депутат хранит 100 000 гривен, $75 000 и €30 000. В декларации уточняется, что нардеп взяла кредит в одном из грузинских банков в $20 000, остаток по которому $13 576.

А вот 40-летняя депутат Оксана Дмитриева (СН), которая известна своими брендовыми сумочками, придерживается норм карантина, она появилась в парламенте в маске от украинского бренда ÜLKA.

Оксана Дмитриева, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как утверждает производитель, это многоразовая маска, которая удерживает 99% микрочастиц пыльцы и воздушно-капельных смесей. Маска легко моется и сразу же готова к последующему использованию. Срок использования - 2 месяца. Маска гипоаллергенна и стоит 80 гривен. Представлена в четырех цветах.

Такая же есть у соратницы Дмитриевой, депутата Евгении Кравчук.

Как писала уже "Страна", 59-летняя Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" заработала за прошлый год чуть больше миллиона гривен и указала, что ее супруг Александр обновил свой автопарк.