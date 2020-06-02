На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) появляются новые декларации политиков и чиновников, а "Страна" продолжает их анализировать. Мы уже писали, о том, что президент Владимир Зеленский задекларировал недвижимость в четырех странах, коллекцию часов и доход почти 29 миллионов гривен, а народный депутат Святослав Вакарчук внес в документ три квартиры и рояль, но забыл о гонорарах.

Напомним, что в этом году в связи с карантином из-за пандемии коронавируса подачу деклараций продлили на два месяца - до 1 июля 2020 года.

59-летняя Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" заработала за прошлый год чуть больше миллиона гривен и указала, что ее супруг Александр обновил свой автопарк.

Юлия Владимировна, как и раньше, указала, что не имеет никакой собственной недвижимости и арендует дом двоюродной сестры. Речь идет об особняке площадью 588 кв.м. и более 33 соток земли в поселке Козин (Обуховский район, Киевская область). Дом на ул. Старокиевская в коттеджном городке "Срибна затока", где много лет живет Тимошенко с мужем, принадлежит Татьяне Валерьевне Шараповой. Она приходится кузиной Юлии Владимировне. Шарапова - дочка Валентины Ульяхиной, тети Тимошенко. Сама Ульяхина тоже фигурирует в декларации народного депутата, у нее 27 соток земли по соседству с участком, где стоит арендованный Тимошенко дом.

Александр и Евгения Тимошенко (по центру), фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Согласно документу, Александр Тимошенко, муж политика продал Mercedes-Benz (2017 года выпуска), выручив за него 2,24 миллиона гривен. Вместо этого у него появился внедорожник Toyota Land Cruiser (2018 года выпуска) и Audi А8 (2016 года выпуска). Два этих автомобиля господин Тимошенко купил зимой и отдал за них около 4 млн. грн. Также в его собственности есть машина ГАЗ-14 (1983 года), советский представительское легковое авто "Чайка".

ГАЗ-14 "Чайка", фото: wikipedia.org

На Юлии Владимировне не записано ни одно транспортное средство. Но у нее много украшений от ювелирных домов: Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard, которые она задекларировала, а у Александра есть часы швейцарских брендов Vacheron Constantin и Corum.

За 2019 год лидер "Батькивщины" получила 1 155 450 гривен дохода (из них 618 267 гривен в качестве зарплаты депутата). Муж Тимошенко в прошлом году получил 4 602 443 гривен от предпринимательской деятельности.

На счету в "Ощадбанке" у Юлии Тимошенко числится 729 544 тысяч гривен. Ее супруг хранит 231 435 гривен и $1 в "Мегабанке", а также €20 109, 116 803 чешских крон и $20 в RaiffeisenBank (Прага).

Юлия Тимошенко задекларировала 290 000 гривен наличных средств, Александр - $420 800, €175 890 и 540 000 гривен.

Кроме того, Леди Ю указала, что компания Reid Collins & Tsai (США) обязана выплатить ей $5 491 489 компенсации за политические репрессии 2011-2014 годов.

41-летний Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" тоже подал свою декларацию за 2019 год. Многодетный отец (у депутата шесть детей - Ред.) указал, что он владеет 4 наделами земли (около 12 соток) и садовым домом 295,7 кв.м. в селе Вита-Почтовая (Киевская область). Также у него есть квартира в Киеве площадью 70,5 кв.м. В Николаеве у него есть по половине нежилых помещений площадью 400 и 213 квадратов.

Давид Арахамия в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На Викторию, жену нардепа записан участок земли 720 кв.м в пгт Брюховичи (Львовская область), а также три квартиры в столице – 52,2, 50,5 и 50,2 кв.м. Также она имеет жилой дом площадью 58,6 кв.м. в селе Новопетровское (Новоодесский район, Николаевская область).

Давид Давидович Арахамия, сын нардепа владеет 153-метровой квартирой в Николаеве.

Автомобиль в семье один - это кроссовер Mercedes-Benz GLS350 (2016 года выпуска), владельцем которого является Виктория. В ее шкатулке есть украшения ювелирных брендов Cartier, Bvlgari, Chopard, а также наручные часы Rolex и Cartier. У лидера фракции "Слуга народа" тоже есть дорогие швейцарские часы: Ulisse Nardin, Breitling, Rolex и Breguet.

В 2019 году Арахамия получил 157 334 грн заработной платы от Государственного управления делами, а предпринимательская деятельность принесла ему 4 724 961 грн. Также он указал в декларации 22 300 грн материального блага от партии "Слуга народа" - оплата расходов на участие в обучении.

Его жена Виктория в 2019 году получила: 1 056 000 грн и 201 200 грн от продажи движимого имущества (автомобили), 2580 грн - социальной помощи при рождении ребенка (в октябре 2019 она родила двойню - Ред.), 24 080 грн - выплат соцфонда, а еще 18300 грн, 7960 грн и 73533 грн доходов от предоставления имущества в аренду.

В декларации Арахамия указал, что его жена является конечным бенефециаром компании Global Bay Venture Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Наличкой у народного депутата хранится 8 000 000 гривен, $250 000 и €100 000 (в совместной собственности с женой), а у него лично есть $650 000 и €100 000. Кроме того, Арахамия на банковских счетах держит около $20 000.

36-летний спикер парламента Дмитрий Разумков в своей декларации за 2019 год указал, что в его автопарке есть автомобили Toyota Land Cruiser 200 (2013 года выпуска) и Toyota Camry (2012 года выпуска), стоимость которых не указана. В собственности его супруги Юлии Чайки - автомобили Tesla Model S (2017 года выпуска) за 750 000 гривен и BMW X5 (2016 года выпуска) стоимостью 1 400 000 гривен.

Разумков садится в авто Toyota Camry, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Дмитрий Разумков хозяин домовладения в Софиевской Борщаговке (пригород Киева) площадью 492,2 кв.м и участка земли под него площадью 1020 кв.м. Также в его собственности находится квартира (232,4 кв.м) и земельный участок (500 кв.м) в селе Здоровка (Васильковский район, Киевская область) и апартаменты в столице - 78,5 квадратов.

Спикер парламента владеет офисным помещением в Киеве площадью 74,9 кв.м, а еще одна квартира в столице (165,55 кв.м) находится в совместном владении с третьим лицом.



У его супруги Юлии есть две квартиры в Киеве площадью 53,2 кв.м. и 44,5 кв.м, а также одна в Николаеве в совместном владении (73,2 кв.м). Кроме того, Чайка владеет домом в Николаевской области площадью 489,6 кв.м и земельным участком площадью больше 9 соток.

Дмитрий Разумков, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

За 2019 год Дмитрий получил 178 500 гривен зарплаты в Верховной Раде, 88 000 гривен в ООО Украинская политконсалтинговая группа, 914 200 гривен дохода от предпринимательской деятельности, 27 800 гривен от продажи электроэнергии, произведенной по "зеленому" тарифу, 22 300 гривен от партии "Слуга народа" за участие в обучении, и более 51 000 гривен дохода от отчуждения корпоративных прав и ценных бумаг.



Жена Елена заработала 3 855 000 гривен от предпринимательской деятельности, а также получила 744 800 гривен от отчуждения движимого имущества.

На счетах в банках семья спикера держит 134 тысяч гривен, €1325 и $694 доллара. Наличными они хранят 910 000 000 гривен и $165 000.



Кроме того, Разумков дал Олегу Галушко, бизнесмену из Винницкой области в долг 26 700 000 гривен (около миллиона долларов) и подарил третьему лицу автомобиль (марка и год выпуска в декларации засекречены).

Отметим, что судя по официально задекларированным доходам и себережениям, Разумков отдал взаймы более половины своего состояния. Достаточно рискованная операция с точки зрения финансового планирования. Но, возможно, человек действительно срочно нуждался в миллионе долларов.