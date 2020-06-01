42-летний президент Владимир Зеленский подал свою декларацию о доходах за 2019 год. На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) документ появился 30 мая. Как мы уже писали, в связи с карантином из-за пандемии коронавируса подачу деклараций продлили на два месяца.

И если раньше это сделать надо было до 1 мая 2020 года, то после дополнения Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", годовая декларация за 2019 год подается до 01 июля.

"Страна" детально изучила внушительную по размерам и достаточно объемную финансовую отчетность семьи Зеленских.

Недвижимость в четырех странах

Владимир Зеленский владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у него есть квартира в Великобритании, дом в Италии и недостроенная гостиница в Грузии, точнее пять номеров.

Так, президент является владельцем дома под Киевом в селе Иванковичи (353,5 кв. м) и земельного участка там же (12 соток). "Страна" уже писала, что речь идет о недвижимости в коттеджном городке"Маєток", который находится в 30-ти километрах от столицы.

По данным декларации, свой дом, Зеленский купил в 2008 году за 814 855 гривен. На тот момент курс был 6,87 гривен за один доллар США, соответственно цена особняка была $118 610. Через 4 месяца Владимир купил здесь же землю за 702 240 гривен, что тогда было равно $91 200.

Дом Зеленского, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Еще Зеленский владеет квартирой в Киеве (131,9 кв.м) и двумя парковочными местами.

Также глава государства может пользоваться апартаментами в столице (269,7 кв. м), которые записаны на кипрскую компанию Aldorante Limited. Скорее всего это квартира в элитной многоэтажке по адресу: улица Грушевского 9а. В народе этот дом называют "монстром". В свое время он стал первой скандальной стройкой в центре Киеве. Владимир Зеленский каждое утро ездит отсюда на работу в свой Офис.

Дом-монстр на Грушевского, где живет Владимир Зеленский, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Кроме того Зеленский имеет четверть еще одной квартиры в столице (254.5 кв. м), 50% этой недвижимости принадлежит Борису Шефиру, а еще 25% - его брату, помощнику президента, Сергею Шефиру. Также Зе делит напополам квартиру в столице, площадью 198,6 кв. с Сергеем Шефиром.

За первой леди Еленой Зеленской числится квартира в аннексированном Крыму (129,8 кв. м) и парковочное место. Кроме того, в Киеве она с братьями Шефирами владеет нежилым помещением (337,8 кв). Также в ее полном владении находится квартира в столице (284 кв. м).

Среди зарубежной недвижимости он указал квартиру в Великобритании площадью 91,9 квадрата, которую Зеленский вместе с женой арендуют (а точнее сдают в субаренду - это видно по графе "доходы"), жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метра, которым президент с женой владеют через компанию San Tommaso S.R.L.

В графе "незавершенное строительство" значится пять номеров в отеле, что расположен в Грузии.

Скромный автопарк

В декларации Зе указаны два автомобиля: Владимир владеет внедорожником Range Rover (2016 года выпуска) стоимостью на момент покупки 4,7 млн грн, а на супругу Елену записан седан Mercedes Benz S 500 (2014 года выпуска), который обошелся семье в 1,8 млн грн.

Коллекция часов и украшений

Президент Зеленский собрал мини коллекцию швейцарских наручных часов. У Владимира Александровича есть экземляры Breguet, Tag Heuer, Bovet и, конечно же, Roleх.

Елене Зеленской принадлежат часы швейцарских брендов Breguet и Piaget. Также у первой леди есть набор украшений (серьги и кольцо с бриллиантами) британского ювелирного дома Graff.

Доходы и расходы

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен. Стоит отметить, за год прирост около 14 миллионов. Семья Зеленских уплатила за 2019 год в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен.

С мая 2019 года Владимир не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь прошлого года составила 208 787 грн.

До мая Владимир числился, очевидно, еще в "95-м квартале" и, согласно документу, получил 3 773 993 грнивен. Елена Зеленская, которая работает сценаристом в студии "Квартал 95" за год получила 2 197 556 зарплаты (около 183 000/месяц).

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский также задекларировал 4 423 000 гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Хотя в самой декларации почему-то указано, что речь идет о движимом имуществе (автомобиль), которое Елена Зеленская продала Анастасии Маловичко.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривен.

Зеленский весной 2019 избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

В то же время Владимир продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Так, стоимость торговых марок "Вечерний квартал" и "Рассмеши комика" составляет 60 млн гривен, он получил роялти от их использования на сумму 548 000 гривен.

Также семья Зеленских получила 3 ​​200 000 гривен за предоставление в аренду объектов недвижимого имущества. В пресс-службе уточнили, что речь идет о квартире в Великобритании.

В 2019 году супруга президента получила заем от Сергея Шефира в размере 5 000 000 гривен, который был возвращен к концу отчетного года.

На свою президентскую кампанию президент потратил 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд, еще 567 тысяч гривен заплатил за консультации от компании PricewaterhouseCoopers.

Также уточнили, что поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Владимир и Елена владеют государственными облигациями на более 5 млн гривен, а первая леди, к тому же, является держателем акций и корпоративных прав кипрской компании Aldorante Limited, а также является бенефициаром Film Heritage Іnc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия)

Деньги

Наличкой у президента $112 000 и €6300. В документе указано, что это совместные сбережение с женой. Остальные деньги семья Зеленских хранит в банках.

В "ОТП Банке" 4 062 000 млн гривен и $6 776 долларов. Еще 250 000 и 750 000 гривен лежат тут же на других счетах.

А вот на счетах юридического лица PrivatBank, которое зарегистрировано за границей, Зеленский держит $399 772 долларов. У того же юридического лица, но на другом счету у него имеется $25 303.

У жены в "ОТП Банке" лежит 96 329 гривен и $3 776 долларов. А в "ПриватБанке" у нее хранится $5 706 долларов.

Как писала уже "Страна", Святослав Вакарчук задекларировал три квартиры и рояль, но забыл о гонорарах.