На сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) начали появляться электронные декларации политиков и чиновников за 2019 год. Некоторые уже выкладывают отчеты с доходами, движимым и недвижимым имуществом, но спешат не все.

Дело в том, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса подачу деклараций продлили на два месяца.

И если раньше это сделать надо было до 1 мая 2020 года, то после дополнения Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", годовая декларация за 2019 год подается до 01 июля.

"Страна" проанализировала несколько из уже поданных деклараций за прошлый год.

Святослав Вакарчук

45-летний народный депутат от фракции "Голос", благодаря декларации, наконец-то внес ясность по части личной жизни. Ляля Фонарева, с которой он в отношениях уже больше 20 лет - его гражданская супруга, официального брака пара не оформляла.

Святослав Вакарчук с женой Лялей и падчерицей Дианой, фото: facebook.com

Нардеп владеет двумя квартирами в Киеве площадью 69 и 476 кв.м. В собственности Ляли в столице есть апартаменты 186 кв.м. Также Вакарчук задекларировал ее садовый дом (121 кв.м.) в селе Гнедин (Киевская область) и земельный участок (около 6 соток).

Музыкант и его гражданская супруга имеют четыре автомобиля. Машина BMW 528I (2012 года выпуска) в собственности Фонаревой, остальные все принадлежат Вакарчуку: Range Rover (2015 года выпуска), BMW G32 640i xDrive (2018 года выпуска) и Renault Laguna 1994 года выпуска, который еще не снят с регистрации после отчуждения по доверенности.

BMW G32 640i xDrive, фото: bmw.autoua.net

За прошлый год Святослав получил около 3 700 000 гривен дохода. В частности: 169 500 гривен депутатской зарплаты, 2 500 000 гривен дивидендов от ООО "Суперсимметрия" и 669 700 грн по вкладу в "Райффайзен Банк Аваль", 44 500 от отчуждения ценных бумаг, 300 000 гривен гонораров, 6000 гривен роялти от политической партии "Голос" и 49 000 гривен компенсации от страховой компании за ремонт автомобиля.

Отметим, что в этих суммах явно нет гонорара за предновогоднее выступление в Минске, за которое он получил, по данным СМИ 100 тысяч евро.

А указанная в декларации сумма гонораров (300 тысяч гривен или же около 10 000 евро за год) выглядит не очень правдоподобно с учетом того, что ставки Вакарчука за выступления на корпоративах и концертах стартуют от нескольких десятков тысяч долларов.



Ляля Фонарева получила 250 000 гривен от предпринимательской деятельности, 98 000 гривен зарплаты и более 475 000 прироста средств на счетах "в связи с управлением денежными активами" в женевском Union Bancaire Privee.

Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.

У нардепа также есть 1 150 000 акций ПАО "Стахановский завод ферросплавов". В его собственности компании "Суперсимметрия", "Африка", "Амбер Продакшн" (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего". Вакарчук владеет 1000 акций ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" - одного из подразделений "Азовмаша".

А еще музыкант указал в декларации рояль Bechstein модель А 160. Стоит такой инструмент на сайтах продажи около 1 300 000 гривен.

Рояль Bechstein модель А 160, фото: pianomag.ru

В банках: 3 035 000 гривен на счету в "Райффайзен Банк Аваль", $12 000 в Bank of America, портфель активов в управлении в швейцарском банке Banque Pictet & Cie SA стоимостью $1 160 000. Наличными Вакарчук хранит 1 800 000 гривен, $230 000, €137 000.

Денис Шмыгаль

44-летний премьер-министр Украины, согласно декларации а 2019 год, является владельцем гаража (15,9 кв.м) во Львове и 22 соток земли в селе Хоросниця (Львовская область).

Весь остальной фонд недвижимости семьи записан на супругу Катерину. Это частный дом, площадью 215,9 кв.м, более 22 соток земли во Львовской области и нежилое помещение (417 кв.м).

Денис Шмыгаль в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Катерина также является владелицей Land Rover Discovery Sport (2016 года выпуска), который на момент покупки в 2018 году стол более 800 000 гривен.

Известно, что женщина занимается бизнесом, она совладелица компании "Каменецкая пекарня". Интересно, что второй владелец этой пекарни - Зиновий Козицкий, "нефтяной король", у которого есть месторождения нефти и газа во Львовской и Ивано-Франковской областях. Также он с госпожой Шмыгаль владеет фирмой велопроката - NextBike. Сын Козицкого Максим стал недавно губернатором Львовской области.

В 2019 году премьер-министр получил более 3 379 000 гривен зарплаты, из которых 2 млн 233 тысяч заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 000 гривен - в ООО "ДТЭК Востокэнерго" (обе компании принадлежат Ринату Ахметову) и почти 230 000 гривен - в Ивано-Франковской ОГА.

Налички у премьер-министра $155 000, а у его жены - $80 000.

Виктор Медведчук

65-летний народный депутат и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" тоже подал декларацию за 2019 год.

У Виктора Медведчука в Киеве есть земельные участки: более 6 гектар и около 8 соток. Два жилых дома в столице - на 2113 кв.м. и 311 кв.м, также он владелец хозяйственных построек площадью 522 кв. м.

У Медведчука есть земля в Юрове (Макаровский район, Киевская область) общей площадью около 95 га. Оксане Марченко, телеведущей и супруге нардепа принадлежит 10 земельных участков в Киеве общей площадью 59 соток, жилой дом в столице площадью 1173 кв.м, земельный участок на 56 соток в Ялте, жилой дом там же площадью 371 метр и нежилой дом с хозяйственными постройками площадью 749 кв.м.

Виктор Медведчук, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

У Медведчука есть коллекция часов брендов класса люкс: Rolex, Breguet, Vacheron Constantin, Parmigiani, Dolce and Gabbana, Patek Philippe, Franck Muller, Hublot, Cartier, Bovet и еще двое золотых часов, производитель которых не указан. Также он задекларировал семь пар запонок с драгоценными камнями.

Его супруге принадлежат тоже многочисленные часы (22 штуки) и украшения, в том числе от ювелирного дома Cartier (в количестве 21 единица), а также 11 изделий дома Chopard. У Оксаны Марченко есть брендовая верхняя одежда: пальто и куртки Dolce and Gabbana, а у мужа дубленки Brioni и Lanvin.

Депутат указал в своей декларации ряд ценных антикварных книг, которыми владеет совместно с женой, к примеру, такие как Виленске Евангелие (1575 год), 13 книг XIX в., среди которых прижизненные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Тараса Шевченко, фрагмент Библии Гутенберга (1455 год).

В общей собственности Оксаны и Виктора также находится ряд картин и икон, которые в декларации подробно не описаны.

Виктору Медведчуку принадлежит восемь автомобилей, а его жене 11. В гараже семьи стоят "Мерседесы", "БМВ", "Тойота", "Рено", "Бентли", "Лексус". Также политик задекларировал моторную яхту AZIMUT BENETTI SPA, AZIMUT 43 2006 года выпуска.

Виктор Медведчук задекларировал более 60 000 000 доходов за 2019 год, из них - 180 000 грн депутатской зарплаты, Оксана Марченко получила более 258 000 000 грн дивидендов.

Среди расходов Медведчука в 2019 году - более 3 млн грн благотворительного взноса на деятельность организации "Украинский выбор" и более 2 000 000 гривен на деятельность ОПЗЖ.

Наличкой он хранит $210 000, а его жена €1 800 000. Также некоторые сбережения пары лежат на банковских счетах: €4 012 487 Оксана положила в белорусский "Абсолютбанк", €119 500 и около 20 тысяч гривен - в украинский "Укрбудинвестбанк", у Виктора в этом банке 1 113 960 гривен и 105 823 гривен в "Приватбанке".

Александр Корниенко

36-летний депутат и глава партии "Слуги народа" в своей декларации указал, что никакой недвижимости у него нет. Ему принадлежит только земельный участок на 13 соток в селе Буда-Бабинецькая (Киевская область).

На его супругу Ольгу оформлена квартира в Киеве на 113 кв.м. и квартира в Черкассах на 85 "квадратов". С 26 февраля 2000 года Корниенко указал, что пользуется домом тещи в Буде-Бабинецкой, где у него земля.

Александр Корниенко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Депутату принадлежат два авто: седан SEAT IBIZA (2011 года выпуска) и кроссовер Citroen C5 Aircross HDi 180 (2019 года выпуска), который он купил около года назад за 950 000 гривен.

В разделе "нематериальные активы" политик задекларировал авторские права на песни группы "2Саша".

Citroen C5 Aircross HDi, фото: autobasegb.com

За 2019 год Александр Корниенко заработал 984 352 грн от предпринимательской деятельности. Еще 159 953 грн заработной платы депутат получил по основному месту работы - от Управления делами Аппарата ВР, 42844 грн - зарплаты от ООО "ЭЛЕКТРОСПЕЦ ПЛЮС".

29 677 грн Корниенко получил от предоставления имущества в лизинг, 2987 грн - за счет банковских процентов. Александр Корниенко также задекларировал 21 236 грн страховых выплат, а также указал 23 953 грн как материальное благо от партии "Слуга народа" - оплата расходов на участие в обучении.

Денежные сбережения чета Корниенко хранит наличными. Александр указал, что держит $50 000 и 500 000 гривен, Ольга Корниенко - $20 000.

Любомира Мандзий

47-летняя и.о. главы Министерства образования тоже в своей декларации указала, что на двоих с супругом Тарасом ей принадлежит квартира во Львове (68,1 кв.м), муж также владеет земельным участком на 400 кв.м. в селе Великие Грибовичи, неподалеку от Львова.

Любомира Мандзий, фото: facebook.com

Личного авто у и.о. министра образования нет, а муж является владельцем PEUGEOT 308 (2013 года выпуска)

Суммарный годовой доход Любомиры Мандзий за 2019 год составил чуть больше 600 000 гривен (в министерстве она получила 212 831 гривен). 616 672 гривен за год получил зарплаты от АО "Укрэксимбанк" супруг чиновницы.

Денежных сбережений в виде счета в банке или налички Любомира Мандзий не имеет. У ее супруга в банке хранится $9100.

Как писала уже "Страна", пять сумок жены нардепа Александра Ткаченко стоят, как новый автомобиль.