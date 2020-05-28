Уже на самоизоляции дома находится 52-летний Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Его выписали из больницы, куда он попал с коронавирусной инфекцией. Сначала вирус поборола его супруга 45-летняя Татьяна Навка, а вскоре и пресс-секретаря Владимира Путина отпустили домой, после отрицательного теста на COVID-19. Как пишут российские СМИ, пара чувствует себя хорошо, но еще неделю Дмитрий и Татьяна побудут на карантине.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка, фото: instagram.com

Дмитрий Песков, который переболел коронавирусом, написал колонку для ТАСС о своем опыте заражения. После получения положительного теста на инфекцию пресс-секретарь Владимира Путина испытывал поочередно чувство досады, надежды и страха.

По его словам, чувство досады пришло из-за безрезультатности жестких карантинных мер, которые соблюдал он и его родные на протяжении четырех-пяти недель. "И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром; и сам, несмотря на то что все-таки ходил на работу, но она совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ: минимум контактов, регулярные тесты, - пишет Песков. - Второе - это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье - это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию?"

Также Песков высказался по поводу масочного режима: "Конечно, не нужно как-то гипертрофированно оценивать влияние пандемии. Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии - да. Когда пандемия пройдет - нет".

Удивил своих фанатов 61-летний итальянский тенор Андреа Бочелли, который сообщил, что вместе с женой и детьми уже переболел COVID-19. Об этом он написал в социальной сети Facebook, и уточнил, что о его болезни не было известно никому, кроме родных и близких.

Кстати, тенора, который ослеп в 12 лет, ждали в Украине, его концерт в Киеве планировался на 16 мая, но из-за карантина его отменили.

Андреа Бочелли, фото: facebook.com

Андреа получил положительные результаты теста на коронавирус еще в начале марта. Перенес болезнь в легкой форме - почти бессимптомно, за исключением небольшой периодически возникавшей лихорадки. К концу месяца тенор уже окончательно восстановился, и в апреле на католическую Пасху он дал потрясающий концерт в миланском соборе Duomo di Milano, который транслировали онлайн.

Буквально вчера артист сдал плазму крови для медицинских исследований в одной из больниц города Пиза.

Диагностировали коронавирус у 36-летней российской актрисы Дарьи Мороз (телесериалы "Икра", "Содержанки"). Ей пришлось отказаться от участия в финале шоу "Танцы со звездами".

Дарья Мороз, фото: instagram.com

На фоне этих новостей бывший муж артистки, режиссер Константин Богомолов (нынешний супруг журналистки Ксении Собчак - Ред.) решил проверить на вирус их общую дочь, 9-летнюю Анну. Заодно режиссер проверился и сам. Результаты Богомолов опубликовал в соцсетях. Как показал тест, ни девочка, ни ее отец не заражены.

Результаты тестов Богомолова и его дочки, фото: instagram.сom

Как мы уже писали, актрисы Алена Бабенко и Мария Ивакова, которые участвовали в российских "Танцах со звездами", тоже подхватили коронавирус.

Бабенко еще проходит лечение, а вот Ивакова уже поборола болезнь.

Мария Ивакова, фото: instagam.com

"Друзья, на днях я сдавала очередной текст на COVID-19 и наконец пришел отрицательный результат. Ждем результаты еще одного теста, и если он отрицательный, то я окончательно здорова! По итогу могу сказать, что симптомы продлились около девяти дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). Компьютерная томография легких - чистая. Я еще сдала на антитела, жду результатов", - сообщила 33-летняя Ивакова своим подписчикам.

Как сообщала уже "Страна", концерты "95 квартала" перенесли на осень, а Сергей Притула со своим шоу планирует выступить уже в июне.