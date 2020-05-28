В конце февраля Полина Ололо, бывшая жена рэпера Сереги публично заявила, что он забрал и скрывает от нее двух сыновей - 10-летнего Марка и 9-летнего Платона. Тогда она рассказывала "Стране", что экс-супруг препятствует встречам и любому контакту детей с мамой. Девушка с 27 января искала мальчиков, а на днях ей сообщили, что они вместе с отцом находятся в загородном парково-отельном комплексе "Equides Club" (село Лесники под Киевом). Полина помчалась туда, чтобы увидеть сыновей.

По словам Ололо, дети выглядели напуганными и уставшими, поэтому попросили маму приехать на следующий день. Когда же Полина появилась возле гостиницы снова, ее не пустили внутрь. Чтобы добиться справедливости она обратилась в правоохранительные органы. "Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался", - говорит бывшая жена рэпера.

Полина Ололо встретилась с сыном Платоном, фото: facebook.com

О долгожданной встрече Полина написала и у себя в социальных сетях. По ее словам, поведение сына очень сильно изменилось: "Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу - сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят. Раннее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали свое дело как это и было запланировано их отцом! Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: "Ты не обеспеченная" , "как мы будем зарабатывать"... Я просила младшего сына позвать старшего, Платон уехал на велосипеде, но вернулся сам. Старший сын находился в номере и со слов Платона, отказался выходить ко мне встречу аргументируя тем, что если он выйдет, то никогда больше меня не увидит".

Полина Ололо и рэпер Серега, фото: instagram.com

А еще бывшая жена Сереги сообщила своим подписчикам в фотоблоге Instagram о проблемах артиста с употреблением алкоголя.

"Зависимость Сергея, которая длится уже не первый год, и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знает весь наш близкий круг общения. Также подтвердили, что с прошлого проекта "Правильного питания" его выгнали именно по этой причине. Чтобы не быть голословной, этому есть доказательства, которые будут фигурировать в суде. Из-за искривленной реальности человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей, которых и не воспитывал никогда. Я не могу доверить человеку детей, который на завтрак их кормит семечками, от этого просто у меня разрывается сердце", - пишет Полина.

В марте Сергей Пархоменко (настоящее имя артиста) первый подал на женщину в суд с просьбой об установлении места жительства детей с отцом. "Мы с моим адвокатом подали встречный иск и заявление в полицию о вывозе детей за границу (есть информация, что артист увозил мальчиков в Крым - Ред.). Но карантин внес свои коррективы и дела остановились", - пожаловалась Ололо.

Первый суд назначен на 22 июня 2020 года. Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в ходе суда.

Реакция Сереги

Спустя год после начала скандала (по словам Полины, в июне 2019 года мальчики поехали в гости к папе на месяц и вот с этого момента все началось) Сергей Пархоменко наконец-то отреагировал на ситуацию. Он не давал никаких комменатриев журналистам, а написал огромный пост у себя на странице в соцсети Facebook, в котором заявил, что до суда дети живут у него согласно всем разрешительным документам, а все обвинения Полина должна предъявить официально на "правовом поле", так как сейчас эти слова не имеют юридической силы.

"Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она - прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной, - пишет Серега и уточняет, что все вопросы будет решать только с помощью судов и законов. - Если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание. Именно поэтому мы все так ждем решения данного вопроса именно в правовом поле, вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии и оценочные суждения в отношении каких-либо высказываний третьих лиц в мой адрес. Я считаю, что действовать именно так, а не иначе – единственно верный выбор и мое неотъемлемое право. Я скажу вам больше. Если бы я хотел решать мои личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, я считаю это абсолютно неприемлемым. Ведь никакое общественное мнение не будет иметь юридической силы, а решение суда - будет".

Вместе с тем Пархоменко отметил, что до решения суда дети будут с ним при наличии у него всех разрешительных документов со стороны их матери: "Это наше личное дело, и мы решим это в правовом поле".

Также артист обратился к представителями СМИ и ко всем сочувствующим, которые пишут его бывшей жене: "Займитесь отложенным расследованием политических убийств, новыми ужасными вирусами, своими собственными детьми, наконец. Также я предостерегаю всех тех добрых пытливых самаритян, которые, указывая местоположение моих детей в социальных сетях, ошибочно полагают, что совершают благое дело. Используйте ваши пальчики, чтобы, например, написать вашим близким и друзьям, справьтесь об их здоровье и самочувствии. Это все, что я имею сказать вам по данной теме в досудебном режиме, друзья мои".

Сергей Пархоменко был трижды женат. Первая его супруга - кубинская модель Даями Моралес, вторая Полина Ололо, которая родила ему двоих сыновей, третьей его женой была певица Марина Матвеева.