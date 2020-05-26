Последнюю неделю одним из главных ньюс-мейкеров в Украине стал Петр Порошенко, депутат и экс-президент. Сводки новостей вот уже который день не покидают заголовки о разговорах Порошенко и Джо Байдена, вице-президента США, а также о контрабанде 43 картин, которую прозвали "Делом "Русской красавицы". Попал Порошенко и в светскую хронику - сначала все обсуждали его фантастическое похудение, а на днях он удивил своим необычным аксессуаром на лице - маской-вышиванкой.

На фоне еще неутихшего скандала с брендом вышиванок, разместившим фото президента Владимира Зеленского, "Страна" решила выяснить откуда у Петра Алексеевича такая необычная вышитая маска для защиты от коронавируса.

В этом аксессуаре политик побывал уже и в сессионном зале парламента, и на встречах, а также надел маску в Михайловский собор, где проходило прощание с политиком Анатолием Матвиенко.

Петр Порошенко в костюме, вышиванке и маске с вышивкой, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как оказалось, в разгар карантина несколько украинских производителей взялись шить многоразовые маски с народной вышивкой или с принтами сиволики: герба и флага.

Чета Порошенко остановила свой выбор на изделиях студии вышивки авторской одежды "Гойра" (Hoyra). Основала бренд во Львове в 2008 году дизайнер Ирина Христинич, которая является также директором студии. По ее словам, с момента введения карантина львовский магазин был временно закрыт, однако обошлись без увольнений. Сейчас же бутик возобновил свою работу.

Маски-вышиванки бренда "Гойра", фото: hoyra.com.ua

"Мы создали и разослали около 3000 уникальных вышитых масок в более, чем 150 городов Украины. Таким образом получила изделия и семья Порошенко. У Петра и Марины есть комплект вышиванок нашего бренда и к ним мы прислали маски", - рассказывает "Стране" основательница бренда.

Петр Порошенко в маске "Гойра", на Марине вышиванка тоже этого бренда, фото: facebook.com

Также "Гойра" отправила маски-вышиванки в церкви и медикам. "К каждому клиенту мы относимся, как самому ценному. Поэтому каждый раз я повторяю команде, чтобы выполняли работу ответственно и с любовью. Говорю им: "Шейте каждую вещь как для себя! Вы же не знаете, кто ее может надеть! Чтобы не было стыдно!" - говорит Ирина Христинич.

Медики в масках "Гойра", фото из архива студии

Аксессуар с вышивкой, как носит экс-президент, представлен в нескольких цветах и из ткани разных фактур. Орнамент, что нанесен на ней берет исток у борщевской вышивки.

Порошенко в Раде, фото: instagram.com

Маски от "Гойры" не имеют фиксированной стоимости. Получить изделие в авторской стилистике бренда можно в формате "плати сколько можешь".

А вот к примеру, вышитая сорочка (как женская, так и мужская) стоит здесь около 3000 гривен.

У Марины Порошенко тоже маска от бренда "Гойра", фото: facеbook.com

Как писала уже "Страна", политолог Вадим Карасев появился в черной маске cо стразами на молнии во время политического ток-шоу "Черный лебедь" на канале NewsOne.

"Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения", - объяснил он.