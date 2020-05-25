Около двух недель назад 52-летний Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вместе с ним в больнице находилась его 45-летняя супруга Татьяна Навка. Олимпийскую чемпионку в танцах на льду уже выписали, лечение оказалось эффективным. "Мои тесты отрицательные. Я здорова", - сказала она агентству "Инфтерфакс".

По словам Навки, ее супруг, у которого также был выявлен COVID-19, начинает выздоравливать, но домой его еще не отпускают: "Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице".

Дмитрий Песков, фото: tass.ru

Как мы уже писали, по словам пресс-секретаря президента России, первое время симптомы практически не проявляли себя, а потом температура начала подниматься выше 37: "И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… 37,8 - ночью… В этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава Богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует."

Буквально на днях выписалась из больницы 57-летняя Оксана Пушкина, известная телеведущая и депутат Госдумы. Она проходила лечение от COVID-19 и, поборов болезнь, рассказала о нетипичном симптоме коронавируса.

Оксана Пушкина, фото: instagram.com

По ее словам, она находилась в очень нервозном состоянии. "Близкие говорят, что я была нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни", - поведала Пушкина в эфире канала "НТВ".

Также она предупредила, что у пациентов с коронавирусом может появиться конъюнктивит. Самое интересное - у женщины болела кожа. "Именно кожа. Заложило нос. Перестала чувствовать запахи. Появилось ощущение соринки в глазах. Воспаленные белки. Уже в больнице выяснилось, что у меня конъюнктивит. И это еще один из характерных симптомом коварной "короны". Врачи предполагают, что конъюнктивит, возможно, появляется в результате "аэрозольного контакта вируса с конъюнктивой" или со слизистой оболочкой глаза", - написала она в своем фотоблоге Instagram.

Ближайшие две недели телеведущей предстоит провести дома.

Заразилась коронавирусом 48-летняя российская актриса театра и кино Алена Бабенко (фильмы "Водитель для Веры", "Инди", "После тебя"). Об этом звезда сообщила в своем "Инстаграме".

Алена Бабенко, фото: instagram.com

У Бабенко наблюдались слабость и температура, а когда звезда прошла компьютерную томографию оказалось, что у нее COVID-19.

"Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но сейчас это касается всех. Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету", - написала актриса.

"Страна" уже сообщала, что комик Дядя Жора перенес инсульт. Артисту сделали заодно тест на коронавирус, он оказался отрицательным.