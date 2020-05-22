Вчера, 42-летний президент Владимир Зеленский и первая леди Украины поздравили всех с Днем вышиванки. Пара разместила праздничные фотографии в вышитых сорочках, а также отправила символические подарки президентам и первым леди США, Франции, Республики Польша, Турецкой Республики и некоторых других стран.

"Страна" еще вчера утром написала о том, что Владимир и его 42-летняя супруга Елена выбрали по случаю праздника вышиванки украинского бренда ETNODIM ("Етнодім").

Модель льняной блузы, которую надела первая леди, называется "Медуза". Стоит такая 3 200 грн. В честь праздника производитель объявил скидки и ее можно купить за 2 240 гривен. А на Владимире льняная вышиванка. Ее обычная цена 2 600 гривен, а со скидкой такую можно приобрести за 1 820 гривен.

Зеленские в вышиванках, фото: facebook.com

Ближе к обеду бренд на своей официальной странице в социальной сети Facebook решил похвастать тем, что его продукцию выбрали первые лица страны.

"Листая ленту, мы никогда не знаем, в чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его с ETNODIM. С Днем вышиванки!", - написали производители.

Комментаторы не заставили себя ждать, под фото со своими высказываниями налетели порохоботы (сторонники экс-президента Петра Порошенко) и им подобные.

На данный момент под постом их уже около 5 тысяч комментариев и большинство из них негативные.

Некоторые все же поздравляли ETNODIM и высказывали желание купить их продукцию и писали, что "скоро порохоботы начнут убивать всех с зелеными глазами". Многие вспоминали шутки "Квартала 95", так или иначе связанные с украинской символикой. Кто-то писал, что это вообще не вышиванки, а невесть что за рубашки. Те, у кого есть вещи марки угрожали выбросить их или сжечь.

Журналист Виталий Гайдукевич, известный сторонник экс-президента Порошенко написал: "О! Теперь точно знаю, где не покупать вышиванки. Пишите еще. Потенциальными клиентами могут быть Бужанский, Дубинский, Брагарь, Портнов, например".

Один из комментаторов заявил, что компании следовало бы поставить фото девушек из "Правого сектора". Второй отметил, что пара на фото (то есть президент и его супруга) не имеет никакого отношения к генетическому коду Украины.

Еще были заявления, что продукцию ETNODIM покупали не столько избиратели Зеленского, сколько электорат Порошенко. К слову, по логике этих комментаторов выходило, что подавляющее большинство украинцев не покупают вышиванок.

"Поверили социологам про 75%? Так они не носят вышиванок. У вас покупали мы, те самые 25% (те кто голосовал за Порошенко во втором туре - Ред.). Но теперь точно у вас ничего не куплю. Меня, как покупателя, вы потеряли. А я покупаю очень много вышиванок", - поучает бренд политическому маркетингу одна из комментаторов.

Впрочем, были и слова поддержки.

"Гениальные причинно-следственные связи журналиста с многолетним стажем. Интеллектуальная элита, которую мы заслужили. ETNODIM у вас крутой выбор стильных вышиванок - кто бы их не носил - законно избранный президент страны, или какой-то актер, который мне не нравится. Так держать! Спасибо за честный и эффективный бизнес! Не обращайте внимания на хейтерство людей, которые из-за полученных травм не способны отличить свои политические предпочтения от оценки производимого продукта", — ответил в ветке телеведущий Егор Гордеев.

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках, фото: instagram.com

Журналистка Ирина Салий написала, что "как бы кто не относился к Зеленскому, но в истории с ETNODIM начинаешь понимать, почему люди голосовали за него, а не за Порошенко. Больные порохоботы".

На это замечание обиделся нардеп от партии Порошенко Владимир Вятрович.

"Наезд на "Етнодім" считаю тупым. Точно так же как и обвинения в нем сторонников Порошенко", - написал экс-глава Института нацпамяти.

Впрочем, как мы видели выше, хейтеры особо и не скрывали, что голосовали за Порошенко.

"Меня не огорчает, что украинский бренд вышиванок выставил на своей странице в "Фейсбуке" фото украинского президента (который уже есть) в вышиванках своего бренда. Меня огорчает, как украинцы начали поливать дерьмом этот бренд, малый бизнес который пытается вести бизнес в этой стране", - написала Юлия Белинская, издатель и главный редактор отраслевого портала Retailers.ua.

Депутат Роксолана Пидласа (СН) поддержала бренд и решила купить у них сорочку. Девушка уточнила, что с первой леди у нее схожие вкусы.

"Ненавидеть отечественного производителя за то, что его товары покупает политик, который вам не нравится - это, извините, дно. И это дважды дно, когда волну хейтерства запускают политические конкуренты, который еще и "топчутся" на патриотической ниве", - написала она в "Фейсбуке".

Представители бренда высказывают беспокойство о том, что понесут убытки, после такой волны ненависти и критики. Иван Корнийчук, менеджер ETNODIM в комментарии сайту the page отметил, что магазин понес убытки в связи с этой ситуацией. "Но какие именно, мы еще не знаем", - заявил менеджер.

Напомним, что в 2016 году "Етнодім" тоже поднял цунами комментариев и перепостов в социальной сети Facebook. Тогда проводился масштабный розыгрыш вышиванок для всех. Акция получилась слишком резонансной и число выигравших пошло на тысячи.

За репост и лайки компания пообещала подарить женские вышиванки и вышитые платья, цена которых стартует от 1500 гривен. В первые несколько часов запись со страницы бренда опубликовали на своих страницах более 3 000 пользователей и это количество очень быстро росло. Поэтому акцию решили закончить досрочно - на несколько дней ранее обещанного финала.