Народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, в котором прокомментировал свои телефонные разговоры с Джо Байденом, вице-президентом США.

Стоит отметить, что внешний вид пятого президента Украины на этом видео многих шокировал даже больше, чем содержание его разговоров с Байденом. Порошенко, который никогда не был ЗОЖником (сторонником здорового образа жизни), игнорировал рекомендации врачей и пил запрещенные ему докторами энергетики типа Red Bull - сбросил лишний вес и даже несколько помолодел.

Возможно, с его диагнозом "сахарный диабет" - это была необходимость, а, может, Петр Алексеевич просто решил привести себя в порядок.

В прошлом, как правило, Порошенко выглядел неопрятно, его костюм был вечно помятый, а под подкладкой пиджака что-то торчало.

Февраль 2019 года. На руке Порошенко прикреплена новейшая инсулиновая помпа, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Лицо уставшее, под глазами мешки. Создавалось впечатление, что он действительно чувствует себя неважно. Во время президентской гонки, когда кандидаты сдавали анализы, Петр Алексеевич уточнил, что подписывает разрешение только на разглашение данных по содержанию алкоголя и наркотиков в крови, другие показатели раскрываться не будут.

Ноябрь 2017. Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, фото: president.gov.ua

"Ему нужна специальная диета и врачи настаивают на этом. Но никакой речи о правильном питании нет. Петр Алексеевич злоупотребляет напитками энергетиками типа Red Bull, в составе которых уйма сахара. Горстями пьет витамины и пилюли для поддержания сил. Это же ненормально", - рассказывал нам тогда источник в окружении Порошенко и уточнял, что тот игнорирует советы докторов.

Вот так выглядел народный депутат еще в начале марта 2020 года на одном из заседаний Верховной Рады.

Порошенко в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А вот скриншот с майского видео. И если раньше у него был уверенный размер XXL и приближался к XXXL, то сегодня он скорее стремится к L. Можно предположить, что Порошенко сбросил от 10 до 20 килограммов, по сравнению с тем, в какой форме он был два месяца назад.

Видно, что у него почти полностью исчезли второй подбородок и живот, который раньше явно выделялся, спали щеки, сильно похудели руки.

Май 2020. Петр Порошенко записал видео о разговорах с Байденом, фото: facebook.com

И если Владимир Гройсман, премьер-министр при Порошенко - худел с помощью интервального голодания, то Петру Алексеевичу, по данным "Страны" сбросить вес помогли международные специалисты.

В марте он прошел 7-дневный курс детоксикации в испанской клинике SHA. 8 числа он улетел из Украины, а вернулся на родину чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.

Как стало известно "Стране", в Испанию он поехал специально, чтобы пройти процедуры похудения и омоложения в комплексе "ША" (SHA Wellness Clinic), что расположенный рядом с побережьем Средиземного моря между Аликанте (60 км) и Валенсией (130 км). Этот курортный отель, совмещенный с клиникой считается первой в мире Макробиотической гостиницей. Включает в себя 80 кабинетов, специализирующихся на процедуре по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах различной сложности.

Клиника SHA в Испании, фото: facebook.com

Для каждого гостя создается индивидуальная программа, полностью адаптированная под его потребности и состояние здоровья. В ее основе - персональная макробиотическая диета, курс лекций и тренировок, а также комплекс необходимых терапевтических процедур.

Что касается похудения, до программа снижения веса здесь стоит от €3600 без проживания. Номера здесь тоже не дешевые. Обычный двухместный - €400/сутки, а президентский сьют обойдется от €2000, королевский же - от €7500.

Макробиотическая диета или "питание по дзену" издавна считалась традиционной лечебной диетой Японии. Ее фундаментом является дзен-буддизм. Согласно этому учению, питание человека должно строиться на балансе продуктов, основанном на взаимном уравновешивании двух противоположных начал Инь и Янь. То есть, макробиотическая диета предполагает попарное употребление продуктов в зависимости от их вкусовых характеристик: сладкое, соленое, кислое, горькое, острое и т.д.

Пример завтрака в клинике SHA, фото: facebook.com

В стоимость программы входит посещение "Академии SHA": лекции, йога, прогулки, мастер-классы по приготовлению здоровой пищи. А также зона гидротерапии SHA: сауна, римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки.

По нашей информации, Петр летал туда с женой Мариной. Сопровождающее лицо без программы дополнительно оплачивает полный пансион - €150 в день и консультацию нутрициониста - за €160.

Клинику "ША" очень любят звезды: австралийская поп-дива Кайли Миноуг, немецкая модель Хайди Клум и российская телеведущая Ксения Собчак уже бывали здесь.

Не исключено, что поехать на детокс Порошенко посоветовала его давняя подруга Валерия Гонтарева. Экс-глава Нацбанка регулярно проходит курс снижения веса в Дворце Аюрведы. Она ездит в индийский Hospital Kalari Kovilakom, но на длительные программы - по 28 дней.