20 мая журналистам дали возможность встретиться с президентом и задать свои вопросы. Пресс-конференция Владимира Зеленского была приурочена к годовщине его инаугурации.

Первый и последний раз до этого СМИ общались с Владимиром Александровичем семь месяцев назад. В минувшем году, 10 октября, он провел 14-часовой пресс-марафон на рынке еды Kyiv Food Market.

Сегодня же всех собрали на лужайке возле Мариинского дворца (улица Грушевского), где обустроили так называемый пресс-центр под открытым небом. Скорее всего, решение проводить встречу на свежем воздухе было принято из-за пандемии коронавируса. На входе раздавали перчатки и предлагали обработать руки антисептиком. Когда явился Владимир Зеленский, кто-то спросил, почему гарант без маски, и президент ответил, что мог бы надеть, но его будет плохо слышно.

Пресс-конференция длилась около трех часов, и некоторые журналисты не успели задать подготовленные вопросы (в том числе и "Страна"). Зато у всех фотографов и операторов была возможность поснимать Зе со всех сторон и словить палитру его эмоций.

Мы выбрали самые забавные и "говорящие" снимки президента с пресс-конференции.

Небо над Киевом сегодня было переменчиво: несколько раз шел дождь и выглядывало солнце. Но Зеленского осадки не пугали.

Президент заверил, что общение будет продолжаться при любых погодных условиях.

А когда с неба полило, то Зеленский отметил, что рад дождю, потому как в стране засуха.

Отвечая на вопросы, профессиональный актер Владимир Зеленский не скупился на эмоции.

Он шутил. Журналиста Дмитрия Гордона назвал "нашим спецагентом", видимо в связи с его интервью с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным).

В ходе беседы лицо гаранта было не менее красноречивым, чем слова.

Какие-то вопросы откровенно злили президента. К примеру, о "кумовстве" на высоких должностях. "Ни одного кума или армейского друга я не назначал", - ответил Зе. "Я обещал, что к власти придут другие люди".

Несколько раз он даже похвалил себя: "Курс доллара нормальный. Если сядем на машину, проедем по АЗС - цены упали".

Президент в ходе пресс-конференции пил воду и через пару часов отпросился на минутный перерыв. "А где тут ближайший..?"

"Я всем отличаюсь от Порошенко. Я, может, не так хорошо говорю по-украински, но я уважаю украинский язык", - констатировал он.

В ходе разговора с журналистами Владимир Зеленский впервые лично дал понять, что рассматривает вероятность второго срока. По его словам, одной каденции ему, чтобы исполнить свои планы, не хватит. При этом решение о походе на второй срок еще не принято. И приниматься будет с учетом рейтинга к исходу первого срока. Зе сказал, что если у политика 10-15% поддержки, то баллотироваться ему не нужно.

Отвечая на вопрос о "пленках Ермака", на которых брат главы ОП торгует должностями, Зеленский дал понять, что шефа своего Офиса не сдаст.

Закругляться президенту и журналистам, спустя почти три часа беседы велела Юлия Мендель.

"У вас связь с президентом Еврокомиссии через полчасика. Просто не успеете", - обратилась она к Зеленскому и ответив на последний вопрос Зе ушел.

Все фото: Изым Каумбаев, "Страна"