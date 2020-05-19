Верховная Рада по прежнему работает в карантинном режиме из-за пандемии коронавируса. Депутаты заседают в сессионном зале в защитных масках, столовая парламента закрыта, а журналисты дежурят на улице. Всё, что происходит внутри можно узнать, глядя прямую трансляцию на канале "Рада" или шерстить странички депутатов в социальных сетях.

Сегодня небывалый ажиотаж вызвало селфи 56-летней Елизаветы Богуцкой (СН). Депутат сфотографировала себя в вязанной маске. В сессионный зал она явилась с розовой сеткой на лице.

"Утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" - подписала фото Елизавета.

Эта фотография вызвала ажиотаж у пользователей "Фейсбука" и даже легкое недоумение, касательно защитной функции аксессуара: "Подскажите, от какого вируса защищает эта маска? Цирк какой-то", "Это же авоська для бутылки кефира", "Кажется, Богуцкая любит ролевые игры".

Но, как выяснила "Страна", это был троллинг "карантинных мер" со стороны нардепа, который она подхватила у некого Армена Кехяна (его она отметила в своей публикации). Мужчина опубликовал подобный пост после посещения гипермаркета "Эпицентр", где на входе у него измеряли температуру и прибор показал 34,2°С.

Позже Елизавета подтвердила наши догадки, написав объяснительный пост в соцсети Facebook: "Моя маска-решетка вызвала не абы-какой интерес у иномышленников. Отвечаю: это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина. Вчера главный эпилемиолог Ляшко заявил о том, что в июне откроются пляжи на морях, т.к. морская соль и ультрафиолет убивают корону. Это очередной треш, такой же, как признание в неадекватных усиленных карантинных мерах, которые касались парков и скверов".

"Страна" посмотрела на коллег Богуцкой по парламенту, у кого какие респираторы и кто как защищается от вируса.

54-летний депутат Александр Ткаченко (СН) раньше был замечен в Раде в Urbanmask от шведского производителя медицинских товаров Airinum за 2300 гривен. Но у нардепа также есть продукция от американского бренда 3М.

Александр Ткаченко в маске 3М, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На нем фильтрующая маска с клапаном выдоха. Предназначена для защиты органов дыхания от пыли, туманов и дымов. Сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями. Подобный респиратор стоит около 200 гривен за штуку.

Во время карантина Верховную Раду надевает обычную медицинскую маску 41-летний Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел. Мы его видели возле здания парламента 13 мая, как раз в тот день, когда выступал президент Владимир Зеленский.

Антон Геращенко возле украинского парламента, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Однофамилица Антона 49-летняя Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") тоже защищается от коронавируса с помощью медицинской маски обычного образца. Правда, во время общения с журналистами снимает ее.

Ирина Геращенко идет на заседание ВР, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Депутат Николай Тищенко (СН), которому на днях исполнилось 48 лет, сегодня пришел на работу в черном респираторе.

Недавно ресторатор попал в очередной скандал. На сей раз стало известно, что его заведение под названием "Велюр" работало во время карантина. Также есть информация о том, что Николай имел неприятный разговор с президентом Зеленским по этому поводу. Но сам Тищенко это отрицает.

Николай Тищенко по дороге в парламент, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

34-летняя нардеп Евгения Кравчук (СН) продемонстрировала очередную свою защитную маску. На сей раз девушка сфотографировала себя в продукции от отечественного бренда - маске ÜLKA.

Евгения Кравчук на рабочем месте в ВР, фото: facebook.com

Как утверждает производитель, это многоразовая маска, которая удерживают 99% микрочастиц пыльцы и воздушно-капельных смесей. Маска легко моется и сразу же готова к последующему использованию. Срок использования - 2 месяца. Маска гипоалергенная и стоит 80 гривен. Представлена в четырех цветах.

Как писала уже "Страна", на выходных тусовщики Киева и Одессы пили и танцевали в клубах огромными толпами. Мэры Кличко и Труханов уже пригрозили гулякам расплатой.