С пятницы на субботу и с субботы на воскресенье ночной Киев гудел, несмотря на еще не закончившийся карантин, во время которого официально закрыты все клубы и рестораны (кроме летних площадок).

Так, тусовщики собрались в элитном столичном ночном клубе Queen (Набережное шоссе, 25), где танцевали, пели, пили коктейли и курили кальяны. Изголодавшиеся по веселью киевляне и гости города на радостях залили множество фото и видео в социальные сети с комментариями, как они "очень соскучились по ночной жизни".

"Выходить из карантина нужно красиво", - написала в своем фотоблоге Instagram одна из участниц вечеринки и продемонстрировала свою необычную маску, расшитую камнями.

На других снимках видно, что все же большинство молодых людей находилось в заведении без средств защиты (официанты и персонал, кстати, в масках), а социальной дистанции никто не придерживался.

В ночь с субботы на воскресенье в клубе Queen, фото: instagram.com

Все столики были забиты, а на танцевальном поле - не протолкнуться. В социальных сетях ресторанного комплекса Queen (сейчас именно так позиционирует себя заведение) анонсировалось лишь открытие террасы, что разрешено властями в условиях первого этапа ослабления карантина.

Терраса с видом на Днепр, фото: lasoon.net

В соцсетях и на сайте заведения прямо так и утверждается, что Queen - это не ночной клуб, а ресторан с террасой. А то, что на фасаде написано night club - так это только в планах.

"Мы не клуб. Хотите клуб? Построим через год!" - такое ироничное сообщение появилось на страничке Queen в Facebook.

Мэр Кличко уже возмутился из-за субботней тусовки. В сегодняшнем обращении Виталий заявил, что городская власть не давала разрешения на работу развлекательных заведений и инициировал проверку ночных клубов сотрудниками полиции.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - пригрозил гулякам мэр Кличко.

Весь комплекс Queen включает в себя несколько локаций в одном здании: лобби бар, зал караоке, ресторан Ballroom (основная зона, VIP-зона и видовая терраса) и секретную комнату De Sad, которая прославилась после того, как там капал воском на танцовщиц Максим Нефедов, экс-глава Таможенной службы.

Как рассказали "Стране" те, кто в выходные посетил Queen, людей действительно было много, но все происходило на, так называемой, летней террасе: "Никаких рассылок с анонсом вечеринки или пригласительных мы не получали. Хотя именно 16 мая у заведения была годовщина со дня открытия. Сейчас в комплексе официально работает ресторан и терраса, а вечером там же начинается шоу, живая музыка. Чисто теоретически ничего не нарушают. Но, на сколько мы поняли, внутри все же работает зал караоке. Потому что оттуда кто-то сильно орал песни Лепса, показаться не могло. А вот секретная комната точно закрыта".

Как мы уже писали, Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

В одном из ресторанов холдинга, а именно Queen Country Club возле Конча-Заспы была свадьба сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Одесса тоже не спит

Как оказалось, южная столица тоже отрывалась на выходных, игнорируя карантин. Посетители вечеринок нарушали правила безопасности и были без защитных масок.

Популярный одесский комплекс PARK Residence анонсировал вечеринку-открытие, куда звали всех желающих: "Приглашаем всех провести эти выходные вместе с нами. Вход свободный".

Здесь можно было заказать столик на шесть человек или отдохнуть в шатре с большой компанией. При этом администрация заведения сообщила, что несет ответственность лишь за наличие масок у персонала.

Вечеринка в комплексе PARK Residence. Видео: YouTube/Новости и мир

Также в Одессе уже открыт другой популярный ночной клуб Ibiza Beach Club Night, хотя официальное начало сезона анонсируют на 29 мая и обещают, что выступит певец Артур Пирожков (Александр Ревва). Билеты от 400 гривен, но в продаже их нет. На сайте сообщается, что реализация приостановлена.

Афиша выступлений в летнем клубе частично заполнена, но приедут эти артисты или нет - неизвестно, поэтому билеты не продают. Но это касается не всех событий. 6 августа в "Ибице" должен сыграть американский диджей Стив Аоки (Steve Aoki) и вот на него можно попасть по цене от 400 (фан-зона) до 3500 (депозит за столиком) гривен.

На этих выходных в клубе была вечеринка. Нельзя сказать, что заведение было битком забито, но, судя по видео, желающих вернуться к ночной жизни немало.

Вечеринка в ночном клубе Ibiza. Видео: YouTube/Новости и мир

Геннадий Труханов, мэр Одессы тоже отреагировал на ночные гуляния горожан. Он пригрозил собственникам заведений-нарушителей закрытием клубов.

"По некоторым особо отличившимся, которые салюты во время пандемии устраивают будем не рекомендации выдавать, а закрывать. Право такое у нас есть, и силы необходимые найдутся", - цитирует Труханова сайт "Думская".

Полиция Одессы уже в ближайшие дни начнет жестко реагировать на нарушения карантинных норм в работе ресторанов, кафе и ночных клубов.

Как мы уже писали, еще 6 мая Геннадий Труханов, мэр Одессы рассказал в интервью "Стране", что фактически карантин в городе окончен.