Пандемия коронавируса и карантин внесли свои жесткие коррективы в культурную жизнь. По всему миру отменили массовые мероприятия: концерты, спортивные турниры, выставки и фестивали.

К примеру, в Германии проведение подобного рода развлечений запрещено до конца лета. Таким образом канцлер Ангела Меркель хочет предотвратить новую волну распространения COVID-19.

До сентября многолюдные мероприятия не будут проводиться также во Франции и Великобритании.

Посещение концертов и театров в Испании разрешено уже на первом этапе послабления карантинных мер, который начался, как и в Украине, 11 мая.

С 25 числа разрешили проводить массовые мероприятия и в Чехии, но предполагается, что они не будут слишком многолюдными: впускать станут лишь до 50 посетителей.

С средины июня планируется разрешить концерты и в Норвегии.

В Украине же шутят, что дата окончания карантина должна совпасть с первым выступлением студии "Квартал 95", а концерт "Вечернего квартала" в Киеве должен был состояться 29 мая в ДК "Украина". В Ужгород же юмористы планировали приехать уже 3 июня. Но получилось не так, как думалось.

Все события до конца лета, которые организовывает агентство "Квартал-концерт" - перенесены. Концерт-съемка в Киеве предварительно состоится 20 октября, а первый "Женский квартал" - 26 сентября. На эти мероприятия билеты еще есть в продаже: от 200 до 3500 гривен.

"Мы решили не рисковать вашей безопасностью и здоровьем и перенесли концерты. Все купленные билеты остаются действительными. Студия "Квартал 95" продолжает работать для вас и снимать новые программы, но съемки ведутся без зрителей. Спасибо за понимание! Берегите себя, родных и до встречи на новых концертах", - говорится в сообщении на официальной странице студии в соцсети Facebook.

На сайтах по продаже билетов висит информация о том, что в связи с карантином деньги за билеты вам вернут, только в том случае, если концерт отменен.

Когда же мероприятие переносится, то деньги автоматически зачисляются за новый билет: "Мы стараемся удержать индустрию "на плаву", имея дело с неизвестным до этого форс-мажором и ищем компромисс".

Дать два концерта уже 13 июня в Бородянке (Киевская область) планирует юморист и претендент на пост мэра столицы Сергей Притула со своим "Варьяты-шоу". Билеты доступны по цене от 400 гривен.

"Надеемся это уже окончательные даты", - пишет Сергей Притула.

На протяжении июня "Варьяты" хотят выступить в городах: Смела, Корсунь-Шевченковский и Южноукраинск, а в августе поедут в Черновцы.

Украинское юмористическое "Дизель-шоу" анонсируют пять больших концертов подряд в ДК "Украина" с 13 по 17 июня. Билеты есть в наличии от 300 до 2500 гривен.

В мае артисты планировали выступить в Одесском академическом театре музыкальной комедии. Примечательно, что до сих пор в продаже есть билеты на концерт 17 мая, хотя уже сегодня понятно, что он не состоится.

Многие зарубежные звезды, которые планировали выступить в Украине, пока не отменяли своих концертов. К примеру гастроли в ноябре певца Валерия Меладзе (билеты от 799 до 3999 гривен) остаются в силе, как и концерт британского музыканта Стинга (Sting), сходить на которого в фан-зону Дворца Спорта стоит 2890 гривен.

Из-за эпидемии коронавируса не поменялись планы у российской рок-группы "Мумий Тролль".

15 декабря Илья Лагутенко с командой планируют выступить в Международном выставочном центре (МВЦ).

Анонс этого события вызвал небывалый ажиотаж, наверное, поэтому самый дешевый билет стоит 999 гривен, а самый дорогой 9999 гривен.

Как мы уже писали, на период карантина популярные артисты по всему миру перенесли свое творчество в интернет.

К примеру завтра, 16 мая в 20:30 даст бесплатный онлайн-концерт украинская рэперша ALYONA ALYONA.

Это будет уже шестой эфир от медиа СЛУХ "Культура объединяет" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Украинского культурного фонда и сайта Concert.ua.

Запланировано всего 12 таких концертов украинских исполнителей.